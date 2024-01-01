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Программное обеспечение для вознаграждений и поощрений - Самые популярные приложения - Бенин
Программное обеспечение для вознаграждений и стимулов предлагает предприятиям платформу для отправки вознаграждений своим клиентам, партнерам или сотрудникам. Бизнес-аккаунты отслеживаются и управляются через онлайн-порталы, где поощрения можно приобрести и доставить с помощью простого интерфейса. Типы предлагаемых вознаграждений могут включать подарочные карты, карты предоплаты, ваучеры или материальные подарки. Некоторые платформы предлагают предприятиям API вознаграждений для автоматизации доставки поощрений через собственный веб-сайт или приложение. Эти поставщики создают каталог вознаграждений посредством партнерства с интернет-торговцами, розничными торговцами, сетями ресторанов, туристическими агентствами или другими развлекательными компаниями, а также перепродают или управляют распределением вознаграждений. Программное обеспечение для вознаграждений и стимулов можно использовать по-разному. Наиболее распространенным из них является программное обеспечение для корпоративных подарков, которое направлено на вознаграждение сотрудников, чтобы повысить их вовлеченность и удовлетворенность. Кроме того, существуют вознаграждения и стимулы B2B, включая продвижение партнеров по сбыту, стимулирование продаж, подарки клиентам и т. д., чтобы привлечь или конвертировать квалифицированных потенциальных клиентов и вознаградить лояльных партнеров. С другой стороны, существуют вознаграждения и стимулы B2C, которые направлены на вознаграждение лояльных клиентов, повышение лояльности к бренду и защиту интересов клиентов. Наконец, существуют исследовательские стимулы, которые обычно вознаграждают участников исследований и опросов в целях исследования рынка, чтобы стимулировать участие в научных исследованиях.
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Karrot
karrotmarket.com
Karrot — это крупнейшая местная общественная торговая площадка, где можно покупать, продавать и обменивать новый и подержанный домашний декор, мебель, модную одежду и многое другое. Присоединяйтесь к нашему растущему сообществу, насчитывающему более 10 миллионов проверенных пользователей!
Tremendous
tremendous.com
Tremendous — это самый простой способ отправлять награды и выплаты по всему миру. Отправьте дюжину выплат (или тысячу) за считанные минуты. Мы решаем все сложные вопросы, поэтому вы можете легко отправлять поощрения участникам исследований, клиентам или сотрудникам в более чем 200 странах. Мы предла...
Sendoso
sendoso.com
Создавайте высокодифференцированные и индивидуально адаптированные кампании, чтобы обеспечить тесную связь с вашими покупателями на протяжении всего жизненного цикла клиента и повысить рентабельность инвестиций в продажи и маркетинг с помощью платформы автоматизации прямого маркетинга Sendoso.
PerkSpot
perkspot.com
PerkSpot — это надежная платформа, которая возвращает деньги в карманы ваших сотрудников. Мы предоставляем самые эксклюзивные и персонализированные скидки, сбережения и вознаграждения, которые действительно нужны сотрудникам. Наш опыт управления скидками и вознаграждениями объединяет все это так, чт...
&Open
andopen.co
&Open — это глобальная платформа для подарков, которая тщательно подбирает подарки, автоматизирует их отправку и обеспечивает всю логистику от начала до конца. Мы помогаем брендам повысить лояльность и повысить удержание клиентов посредством более качественных, быстрых и простых корпоративных подарк...
Hoppier
hoppier.com
Отправляйте глобальные вознаграждения клиентам или сотрудникам за 5 кликов или меньше с помощью Smarter Spending™ Controls! Создайте свою удаленную программу обедов, отправьте кофе, напитки в счастливый час, личные подарки, благотворительные пожертвования, пособия на обучение и многое другое. Hoppie...
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum помогает автоматизировать программы вознаграждений, стимулов и выплат в глобальном масштабе с возможностью мультивалютности и мультирегиональности. Мы упрощаем для отделов маркетинга и продаж отправку вознаграждений, поощрений и электронных подарков на протяжении всего жизненного цикла ...
eGifter Rewards
egifterrewards.com
eGifter RewardsTM предлагает множество различных способов приобретения подарочных карт, включая оптовую покупку подарочных карт и доставку через API. Наша платформа подарочных карт предлагает простую настройку учетной записи и надежные отчеты, позволяющие оптимизировать каждую покупку. Покупайте под...
Pazcare
pazcare.com
Одна карта для доступа ко всем пособиям (еда, топливо, телекоммуникации, подарки, обучение и разработки и т. д.), предоставляемым работодателями. Предоставьте своим сотрудникам максимальный доступ к налоговым льготам и планируйте ежемесячные расходы с помощью Pazcard. Будь то заказ еды через Zomato ...
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • Стратегическое планирование • OKR • KPI • Задачи (включая Канбан) • Проекты (включая Гантт) • Доски • Отчеты • Лиды • Клиенты • Вовлеченность • Билеты • Формы и опросы • Обзор на 360° • Награды • Посещаемость • Отпуск • LMS • Превзойдите своих коллег, эффективно реализуя свои стратег...
RepeatMD
repeatmd.com
Продавайте больше высокодоходных услуг с помощью мобильных вознаграждений. RepeatMD помогает медицинским спа-центрам и поставщикам услуг эстетической медицины удерживать клиентов с помощью программ лояльности и финансирования пациентов.
Giftcardsify
giftcardsify.com
Giftcardsify — это динамичная и инновационная онлайн-платформа, которая меняет способы покупки и использования подарочных карт. Эта компания успешно объединила мир цифровых валют с удобством электронных подарочных карт, предлагая безопасный, быстрый и простой метод совершения онлайн-транзакций.
Prezzee
prezzee.com.au
Наша миссия в Prezzee — изменить ландшафт подарков, создавая человеческие связи через замечательные моменты цифровых подарков. Мы считаем, что подарок всегда должен вызывать ощущение волшебства как для отправителя, так и для получателя, каждый раз попадая в цель с помощью правильного подарка и отлич...
Prepaidify
prepaidify.com
Prepaidify — ведущий веб-сайт цифровых подарочных карт, созданный в июле 2018 года. Мы специализируемся на предоставлении нашим клиентам широкого спектра цифровых подарочных карт от ведущих национальных брендов, включая Google Play, iTunes, Starbucks, Nordstrom и других. В Prepaidify мы верим в пред...
Giftly
giftly.com
Giftly производит революцию в том, как люди дарят и получают подарки. Стартап из Сан-Франциско переворачивает рынок подарочных карт с оборотом в 100 миллиардов долларов в год, делая подарочные карты более личными, настраиваемыми, красивыми и веселыми, чем когда-либо прежде.
Gyft
gyft.com
Gyft — лучший способ покупать и отправлять подарочные карты онлайн для таких розничных продавцов, как Amazon, Starbucks и iTunes. Используйте мобильное приложение Gyft для балансировки чеков подарочных карт.
TruCentive
trucentive.com
TruCentive, универсальная платформа для реализации стимулов и вознаграждений, помогает компаниям выделиться, предоставляя им новые способы взаимодействия со своими сотрудниками, партнерами и клиентами. Интегрируя цифровую доставку электронных подарочных карт, товаров и доставки денежных средств, ком...
CorporateGift.com
corporategift.com
Корпоративный подарок — это платформа для подарков, которая была разработана для постоянных программных подарков. Делайте покупки, сохраняйте и настраивайте все один раз, а затем привлекайте внимание за считанные минуты. Наше решение было основано на трех основных принципах: огромном разнообразии пр...
Paylode
paylode.com
Paylode — это платформа льгот для клиентов для компаний, которые хотят быстро запустить очень привлекательную программу льгот для клиентов. Paylode позволяет компаниям предоставлять комплексную программу льгот для своих клиентов за гораздо меньше времени и средств, чем ее создание собственными силам...
StoreCash Perks
storecashperks.com
StoreCash — это самый простой способ отправлять, управлять и получать подарочные карты для ваших сотрудников, партнеров или пользователей. Благодаря нашим простым электронным подарочным картам, цифровому кошельку, платформе и опциям API нет более простого способа порадовать ваших пользователей!
BHN Rewards
bhnrewards.com
BHN Rewards (ранее Rybbon) — это комплексное решение для отправки, отслеживания и управления программами цифровых вознаграждений. С помощью BHN Rewards легко внедрить автоматические вознаграждения от популярных брендов, включая Amazon, Visa и Mastercard, чтобы повысить вовлеченность, увеличить скоро...
Runa
runa.io
С помощью Runa компании могут платить людям, которых они обслуживают, в любой форме цифровой стоимости (подарочные карты, карты предоплаты, криптовалюта, подписки и т. д.) где угодно и мгновенно. Устаревшие платежные механизмы с трудом адаптируются к небольшим объемам и высокой скорости транзакций к...
Giftogram
giftogram.com
Giftogram — это бесплатная глобальная платформа, которая помогает предприятиям за считанные минуты отправлять подарочные карты и карты предоплаты с выбранным ими дизайном, логотипом и персонализированным сообщением. Основываясь на идее выбора, получатели могут решить, где выкупить свою Giftgram у со...
SWAG.EU
swag.eu
SWAG.EU создает исключительные впечатления от продуктов, которые помогут продвинуть ваш бренд. Мы разрабатываем, поставляем, производим и распространяем качественную персонализированную продукцию... и, черт возьми, мы работаем быстро. Мы гордимся тем, что являемся вашим надежным партнером по всем ва...
IncentivePilot
incentivepilot.com
IncentivePilot — это ведущая платформа геймификации и изобретательства для лидеров продаж. Легко управляйте бюджетами в миллионы долларов, отправляйте тысячи наград за считанные секунды и сделайте своей команде лучший подарок — возможность выбирать приз. Отслеживайте взаимодействие с помощью внутрен...
Alyce
alyce.com
Alyce — это платформа подарков с поддержкой искусственного интеллекта, которая помогает компаниям строить отношения, ускорять продажи и повышать узнаваемость бренда с помощью персонализированных подарков. Отделы маркетинга, продаж и работы с клиентами используют Alyce, чтобы открыть двери для нового...
Wellable
wellable.co
Wellable — это базирующийся в Бостоне поставщик услуг комплексного оздоровления, который позволяет организациям любого размера создавать привлекательные программы повышения благополучия сотрудников. Wellable работает с работодателями, страховыми планами и объектами недвижимости по всему миру и имеет...
Giftbit
giftbit.com
Giftbit — это удобная программная платформа для поощрений и поощрений, которая позволяет покупать, отправлять и отслеживать цифровые подарочные карты. Используйте веб-приложение для массовой рассылки, интегрируйте его напрямую с нашим API подарочных карт или запускайте предложения через Zapier для с...
Snappy
snappy.com
Snappy — отмеченная наградами универсальная компания по производству подарков, которая дарит радость, разделяет благодарность и избавляет от необходимости догадываться о подарках. Snappy, основанная в 2015 году, была названа одной из самых быстрорастущих компаний Inc. на северо-востоке в 2021, 202 и...
Virtual Incentives
virtualincentives.com
Мгновенное удовлетворение. Мощный стимул. Предоплаченные стимулы для исследований рынка и программы вознаграждений, основанные на простом, быстром и настраиваемом виртуальном решении.
Crewhu
crewhu.com
Crewhu — единственная платформа, созданная для MSP, сочетающая CSAT, NPS, признание сотрудников и геймификацию. Отслеживайте показатели, которые наиболее важны для повышения вовлеченности сотрудников, удовлетворенности клиентов и заключения большего количества сделок!
Awardco
award.co
Awardco повышает производительность, сокращает расходы и формирует культуру посредством признания и вознаграждений, основанных на ценностях. Получите доступ к крупнейшей сети вознаграждений на планете и получите поддержку по соблюдению налогового законодательства для вознаграждений ваших сотрудников...
SwagUp
swagup.com
SwagUp — единственная платформа комплексного управления Swag. Мы считаем, что swag невероятно мощный инструмент, но при этом невероятно сложен в использовании. Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы максимально упростить процесс создания и доставки сувениров. Наша платформа дает вам возможность...
Stadium
bystadium.com
Stadium делает глобальные групповые подарки, награды и сувениры простыми и личными, независимо от масштаба или расстояния. Мы позволяем вашим получателям по всему миру выбирать, что они хотят и куда отправить, устраняя догадки и максимизируя эффективность каждого обмена. Независимо от того, благодар...
NeoCurrency
neocurrency.com
NeoCurrency получает и поставляет клиентам по всему миру цифровые вознаграждения из уникального каталога, в котором представлены ведущие бренды, предоплаченные и другие варианты, подобные наличным, в 24 различных валютах в 36 странах. NeoCurrency — независимый американский поставщик цифровых вознагр...
O4S
o4s.io
O4S — это технологическая платформа, которая революционизирует взаимодействие компаний, занимающихся дистрибуцией, со своими торговыми партнерами. Благодаря передовым решениям и подходу, основанному на данных, O4S дает компаниям возможность точно нацеливать и стимулировать высокоэффективных партнеро...
Prezzee Business
business.prezzee.com.au
Наша миссия в Prezzee — изменить ландшафт подарков, создавая человеческие связи через замечательные моменты цифровых подарков. Мы считаем, что подарок всегда должен вызывать ощущение волшебства как для отправителя, так и для получателя, каждый раз попадая в цель с помощью правильного подарка и отлич...
Offiga
offiga.com
Offiga — это первая в Индии корпоративная панель управления подарками, которая упрощает процесс дарения подарков для предприятий любого размера. Он предлагает ряд функций, включая отслеживание статуса всех заказов в режиме реального времени, управление адресами сотрудников или клиентов, загрузку сво...
HiThrive
hithrive.com
Самый простой способ признания и поощрения сотрудников. Интеграция со Slack и Microsoft Teams для повышения узнаваемости и вовлеченности. Значимое признание, которое будет ценить ваша команда.
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet — это платформа для взаимодействия и вознаграждения сотрудников, которая позволяет легко сказать вашей команде спасибо, поздравления, прощание, отличную работу и многое другое. PerkSweet предлагает интуитивно понятный процесс вознаграждений и погашения, неограниченное количество цифровых г...
Loop & Tie
loopandtie.com
Платформа управления подарками Loop & Tie помогает компаниям отправлять экологичные персонализированные подарки аудитории по всему миру. Массовое производство вредно для окружающей среды и вредно для всего мира. Каждый подарок на рынке Loop & Tie исходит от малых предприятий или предприятий, принадл...
Huggg
huggg.me
Вознаграждайте ежедневный вклад материальными знаками признательности, повышая удовлетворенность, вовлеченность и удержание сотрудников И клиентов.
Gift Baskets Overseas
giftbasketsoverseas.com
GiftBasketsOverseas.com — это американская компания с рейтингом A и аккредитацией BBB, которая специализируется на доставке высококачественных корпоративных подарков в более чем 200 стран. Каждый сотрудник компании стремится радовать клиентов превосходным обслуживанием и исключительной доступностью ...
Huuray
huuray.com
Huuray — это GaaS (подарок как услуга). Мы предлагаем частным и государственным клиентам уникальное SaaS-решение – с заказом по требованию и мгновенной выдачей более 5000 подарочных карт в более чем 100 странах через уникальную технологическую платформу, в т.ч. массовые рассылки – будь то цифровые и...
PerkUp
perkupapp.com
Отправляйте сотрудникам невероятные подарки и награды с помощью PerkUp. Оптимизируйте подарки на годовщины работы и дни рождения, отправляйте денежные вознаграждения и распространяйте фирменные сувениры среди своей глобальной команды.
Tillo
tillo.io
Tillo позволяет предприятиям ускорить свой рост с помощью инновационной платформы, которая использует возможности цифровых подарочных карт для связи потребителей с брендами, которые они любят. Наша платформа решает две бизнес-проблемы одновременно, позволяя вам использовать новые источники дохода, п...
Kudos
kudos.com
Отмеченная наградами платформа признания сотрудников Kudos позволяет организациям создавать эффективные и устойчивые условия для сотрудников, которые приводят к большей вовлеченности сотрудников и улучшению бизнес-результатов.
GroupGreeting
groupgreeting.com
В GroupGreeting мы верим, что мир становится лучше, когда люди чувствуют, что их ценят. В этом наша миссия: помочь людям легко выразить благодарность — одному человеку, по одной открытке за раз. Наш сервис позволяет вам создать цифровую карту и подписать ее несколькими людьми. Наш современный подход...
Guusto
guusto.com
Признание призвано повлиять на удержание сотрудников на передовой. Это не очередная программа баллов! Начните через несколько минут, а не месяцев, с бесплатной однопользовательской учетной записи, которая может отправлять вознаграждения кому угодно. Гибкая доставка для сотрудников, работающих на пер...
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack — это корпоративная платформа подарков на базе искусственного интеллекта, специализирующаяся на персонализации в любом масштабе. Компания стремится помочь своим клиентам, оптимизируя процесс подарков с помощью технологии искусственного интеллекта, чтобы эффективно выбирать наиболее подходящ...
Kudoboard
kudoboard.com
Kudoboard заменяет открытку, которую раздают и подписывают, переосмысливая признательность на рабочем месте в особых случаях для сотрудников. Его также можно использовать для корпоративных мероприятий, рекламных акций и многого другого. Пользователь создает групповые карточки Kudoboard; вносить конт...