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Программное обеспечение для управления отзывами - Самые популярные приложения - Джибути
Программное обеспечение для управления отзывами, также известное как программное обеспечение для управления отзывами, позволяет компаниям создавать обзоры своих продуктов или услуг непосредственно на своих веб-сайтах, улучшая общее качество обслуживания клиентов. Этот инструмент облегчает отслеживание, мониторинг и анализ как положительных, так и отрицательных отзывов, позволяя компаниям оперативно реагировать на отзывы клиентов. Используя программное обеспечение для управления отзывами, платформы электронной коммерции могут активно взаимодействовать со своей клиентской базой, получать представление о поведении потребителей и совершенствовать свои предложения на основе реальных отзывов. В отличие от программного обеспечения для управления онлайн-репутацией, которое в первую очередь фокусируется на мониторинге и управлении онлайн-репутацией, программное обеспечение для управления отзывами отдает приоритет функциям отслеживания отзывов и реагирования на них. Более того, программное обеспечение для управления отзывами легко интегрируется с платформами электронной коммерции, дополняя существующие инструменты электронного маркетинга и сети социальных сетей для оптимизации взаимодействия и удовлетворенности клиентов.
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Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — эт...
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com — датский веб-сайт, посвященный обзорам потребителей, основанный в Дании в 2007 году, на котором размещаются обзоры компаний по всему миру. Каждый месяц публикуется около 1 миллиона новых обзоров. Сайт предлагает бесплатные услуги для бизнеса. Фирма полагается на пользователей, програ...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...
Yotpo
yotpo.com
Маркетинговая платформа удержания электронной коммерции Yotpo помогает брендам любого размера укреплять свои отношения с потребителями. Благодаря унифицированным решениям на основе данных для лояльности, маркетинга по SMS и электронной почте, отзывов, подписок и т. д. Yotpo помогает брендам обеспечи...
Skeepers
octoly.com
Skeepers — европейский лидер в области решений для привлечения покупателей. Они предоставляют полностью интегрированный универсальный пакет пользовательского контента, позволяющий брендам связываться с потребителями, расширять охват, повышать вовлеченность, стимулировать продажи и удержание клиенто...
EmbedSocial
embedsocial.com
EmbedSocial — это полноценная платформа пользовательского контента, предназначенная для роста и взаимодействия с клиентами, с легкостью собирая и демонстрируя контент от довольных клиентов. EmbedSocial разработан, чтобы позволить агентствам, предприятиям, влиятельным лицам, создателям контента и ма...
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — это ведущая унифицированная платформа CX, созданная для объединения маркетинга, ухода и коммерции, чтобы помочь компаниям устранить разрыв в уровне качества обслуживания клиентов. Emplifi — глобальная компания с более чем 20-летним опытом работы в отрасли, помогающая более чем 20 000 бренд...
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor от Marigold — это простой инструмент электронного маркетинга, который позволяет маркетологам отправлять красивые и персонализированные электронные письма, создавая надежный канал для расширения взаимодействия с подписчиками и продвижения лояльных читателей и конверсий. Красивые шабл...
Shopper Approved
shopperapproved.com
С 2010 года Shopper Approved помог более чем 25 000 онлайн-компаний собрать в 10 раз больше оценок и обзоров, чем любая другая онлайн-платформа отзывов. Мы также являемся двукратной обладательницей награды Inc. 500, официальным партнером Google Review и имеем рейтинг A+ BBB. Что действительно отлича...
VOC.ai
voc.ai
VOC AI — это платформа обслуживания клиентов на основе искусственного интеллекта, целью которой является оптимизация бизнес-операций и отношений с клиентами. В его состав входит «Агент искусственного интеллекта для обслуживания клиентов», бот с искусственным интеллектом на базе OpenAI, обученный на ...
Tagembed
tagembed.com
Tagembed — это агрегатор социальных сетей, который собирает и отображает интересный пользовательский контент из любых социальных сетей, таких как Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Tiktok, Google Reviews, Airbnb и 21+ Networks. Кураторский контент затем встраивается через виджеты в виде индивиду...
Reviews.io
reviews.io
REVIEWS.io — ведущий поставщик решений для сбора отзывов и маркетинговых решений для электронной коммерции. Создайте свою репутацию в Интернете, поощрите лояльность потребителей и соедините свою бизнес-модель с требованиями рынка посредством искренних отзывов клиентов. Наши бесконтрактные тарифные п...
JustReview
justreview.co
Встраивайте отзывы из Facebook, Google, Amazon, Etsy, eBay, Allegro, Reviews.io, надежных магазинов, Tripadvisor, Booksy, Yell, Yelp, Booking.com. Airbnb, Walmart, AliExpress, Capterra, Product Hunt, Желтые страницы, Google Покупки, Ekomi, Sitejabber, JustReview и другие! Всего за несколько секунд н...
Stamped
stamped.io
Stamped — это многоканальная платформа автоматизации маркетинга электронной коммерции, предназначенная для оптимизации привлечения и удержания клиентов для продавцов электронной коммерции. Stamped, созданный для надежности и масштабирования, предоставляет интернет-магазинам любого размера доступ к т...
GoReminders
goreminders.com
Текстовые сообщения и напоминания о встречах по электронной почте! Уменьшите количество неявочных клиентов на встречи и встречи с помощью этой системы планирования встреч и напоминаний. Экономьте время и деньги с помощью автоматических напоминаний и подтверждений для ваших клиентов, пациентов, сотру...
PowerReviews
powerreviews.com
PowerReviews — технологическая компания, предоставляющая программное обеспечение, которое позволяет брендам и розничным торговцам собирать, отображать и анализировать различные формы пользовательского контента (UGC) на своих веб-сайтах электронной коммерции. Возможности PowerReviews включают рейтинг...
Trustable
trustable.ai
Пусть ваши клиенты продают за вас. Trustable позволяет легко собирать текстовые и видеоотзывы от ваших клиентов. Управляйте программами социального доказательства и лояльности на одной платформе.
GetReview
getreview.com
Повысьте уровень своего веб-сайта с помощью видеовиджетов GetReview. Увеличьте продажи и повысьте доверие к своему бизнесу.
GetReviews.ai
getreviews.ai
GetReviews.ai — это воронка отзывов, оптимизированная для создания отзывов на Amazon, Walmart.com, Shopify и других платформах.
Ratingful
ratingful.com
Улучшите свою репутацию в Интернете и получите больше 5-звездочных обзоров Google с помощью Ratingful. Наша платформа упрощает процесс запроса отзывов от клиентов, защиту ваших рейтингов, выделение лучших отзывов и мониторинг вашей цифровой репутации. Вы также можете отвечать на отзывы Google и Face...
Sitejabber
sitejabber.com
Jabio, технология, лежащая в основе Sitejabber, представляет собой платформу для продвижения бренда, которая позволяет компаниям использовать реальные отзывы. Компании используют наш комплексный, высокотехнологичный набор инструментов управления репутацией для получения и широкой публикации обзоров ...
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
Тысячи ведущих мировых брендов и ритейлеров доверяют технологиям, услугам и опыту Bazaarvoice для увеличения доходов, расширения охвата, получения действенной информации и создания лояльных сторонников. Согласно новому заказному исследованию, проведенному Forrester Consulting от имени Bazaarvoice,...
Experience.com
experience.com
С 2015 года Experience.com стремится предоставлять решения мирового класса в области онлайн-репутации, обзоров и управления присутствием на основе искусственного интеллекта, помогая компаниям и специалистам улучшить свое присутствие в Интернете, а также повысить вовлеченность клиентов и сотрудников....
SiteVibes
sitevibes.com
SiteVibes — это платформа взаимодействия с покупателями, позволяющая розничным продавцам электронной коммерции динамично взаимодействовать с покупателями. Розничные продавцы электронной коммерции могут использовать SiteVibes для сбора достоверных обзоров продуктов, создания программы лояльности, соз...
VideoPeel
videopeel.com
VideoPeel — это ведущая платформа удаленного видеозахвата, позволяющая предприятиям захватывать, реагировать, анализировать и обмениваться видео от своих клиентов. VideoPeel помогает компаниям в 10 раз увеличить объем видеоконтента, создаваемого пользователями, поэтому они могут увеличить на 20% плю...
StoryTap
storytap.com
StoryTap — это запатентованная платформа для взаимодействия с видео, которая позволяет брендам легко создавать и делиться реальным опытом реальных клиентов и сотрудников в любом масштабе. Используя платформу StoryTap, компании могут создавать привлекательный и удобный для поиска видеоконтент без выс...
Taggbox
taggbox.com
Taggbox — лучшая платформа пользовательского контента, которая помогает маркетологам повысить вовлеченность пользователей, завоевать доверие и увеличить конверсию с помощью решений для поиска и отображения пользовательского контента во всех точках маркетингового взаимодействия. Это расширяет возможн...
Sendlane
sendlane.com
Унифицированное решение Sendlane для электронной почты, SMS, обзоров и форм позволяет брендам электронной коммерции консолидировать свой технологический стек и использовать глубокие данные о клиентах для увеличения доходов, увеличения удержания и предоставления исключительного качества обслуживания ...
xSellco
xsellco.com
xSellco Feedback помогает вам получать положительные отзывы, запрашивая отзывы от довольных клиентов. Программное обеспечение позволяет вам повысить рейтинг продавца на Amazon, eBay и Trustpilot, запрашивая отзывы о нужных продуктах от нужных клиентов в нужное время. Адаптируйте запросы отзывов с уч...
ReviewSpreader
reviewspreader.com
ReviewSpreader помогает компаниям генерировать критические отзывы и отзывы от клиентов.
Revain
revain.org
Отзывы пользователей и рекомендации с живыми фото и видео лучших товаров, таких как: электроника, мода, красота, дом и кухня и т. д.
RealReviews.io
realreviews.io
Мы — преданная своему делу команда, стремящаяся предоставлять достоверную информацию для принятия обоснованных решений. Обладая опытом в области технологий, анализа данных и обслуживания, мы обеспечиваем точную информацию. Наша платформа способствует обмену информацией и поддержке, обеспечивая прозр...
Flowbox
getflowbox.com
Flowbox — отмеченная наградами SaaS-компания, предлагающая платформу пользовательского контента (платформу UGC), которая помогает брендам использовать и распространять социальный контент на протяжении всего пути покупателя для повышения вовлеченности, социального доказательства и продаж. Суть Flowbo...
Morevago
morevago.com
Увеличьте конверсию и продажи с Morevago, легко добавляя отзывы и обзоры на свой веб-сайт, целевые страницы и воронки продаж — без программирования!
TrustMate
trustmate.io
TrustMate.io помогает вам собирать отзывы клиентов, наполненные ключевыми словами, чтобы улучшить результаты вашей поисковой системы, привлечь потенциальных клиентов и создать надежный имидж в Интернете. Отзывы клиентов — незаменимый актив вашего бизнеса, и собирать их стало намного проще. Автоматиз...
TrueReview
truereview.co
Самый эффективный способ увеличить ваши отзывы в Google (или любом другом веб-сайте) — это TrueReview! С помощью TrueReview отправка запросов на проверку по SMS или электронной почте проста и не требует сложной настройки. TrueReview отслеживает взаимодействие ваших клиентов с запросами на проверку и...
AiTrillion
aitrillion.com
Испытайте автоматизацию маркетинга на базе действенного искусственного интеллекта — получите AiTrillion! AiTrillion — это первая в мире SaaS-технология с поддержкой искусственного интеллекта — универсальная маркетинговая платформа для продавцов электронной коммерции. Это более 11 каналов взаимодейст...
Annex Cloud
annexcloud.com
Комплексная, гибкая и масштабируемая платформа Loyalty Experience Platform™ от Приложение Cloud позволяет глобальным предприятиям собирать и действовать на основе данных от нулевой и первой стороны, чтобы беспрепятственно привлекать, распознавать, вознаграждать и повышать ценность на протяжении всег...
Feefo
feefo.com
Feefo – это больше, чем просто звезды. Мы воплощаем ваш бренд в жизнь с помощью отзывов клиентов. Расширенная информация, интуитивно понятные функции, советы экспертов: все, что вам нужно, чтобы изменить качество обслуживания ваших клиентов — от открытий до пропаганды. Независимо от того, являетес...
ProvenExpert
provenexpert.com
С ProvenExpert достаточно нескольких щелчков мышью, чтобы собрать все ваши отзывы (количество и общий балл) в одном месте. Получите необходимую обратную связь: используйте наши отраслевые шаблоны опросов и адаптируйте их к своим потребностям. Аналитика опросов позволяет вам увидеть, насколько удовле...
WizVille
wizville.com
WizVille превращает качество обслуживания клиентов в двигатель роста! Наша платформа позволяет вовлекать всех сотрудников в оптимизацию обслуживания клиентов до, во время и после продажи по всем вашим каналам связи, чтобы получить более лояльных и активных клиентов. В среднем наши клиенты зарабатыва...
Videowise
videowise.com
Videowise — это видеоплатформа для электронной коммерции, которая помогает брендам и ритейлерам создавать интерактивные и удобные для покупок видео в интернет-магазинах, чтобы повысить вовлеченность и конверсию. В отличие от традиционных видеоплатформ, Videowise предлагает ориентированную на коммерц...
TrustLoop
trustloop.co
TrustLoop получает больше 5-звездочных отзывов, позволяя SaaS-продуктам и малому бизнесу собирать отзывы клиентов, не беспокоясь о негативных публичных отзывах. Наша запатентованная технология позволяет владельцам публиковать положительные отзывы, в то время как конструктивные отзывы остаются конфид...
TestFreaks
testfreaks.com
TestFreaks сотрудничает с такими мировыми брендами, как HP, Electrolux, Brother и LG, а также с онлайн- и оффлайн-ритейлерами на всех континентах. TestFreaks предоставляет агрегированные обзоры, рейтинги и видеоконтент вместе с упреждающими решениями для сбора, модерации и управления пользовательски...
OnVoard
onvoard.com
OnVoard — это универсальная маркетинговая платформа для электронной коммерции, которая поможет вам увеличить доход магазина с минимальными усилиями.
Editorify
editorify.com
Основная причина, по которой онлайн-обзоры важны для бизнеса, заключается в том, что в конечном итоге они увеличивают продажи, предоставляя потребителям информацию, необходимую им для принятия решения о покупке продукта, и создают FOMO для повышения социального доказательства. Editorify — это обязат...
Sendmea
sendmea.io
Sendmea — это инновационная онлайн-платформа для видеообзоров, призванная помочь компаниям использовать силу социального доказательства посредством отзывов клиентов. Предоставляя компаниям возможность собирать, управлять и демонстрировать аутентичные видеообзоры, Sendmea помогает повысить авторитет ...
ReviewSender
reviewsender.com
Получите все свои отзывы на Amazon о своих продуктах или продуктах ваших конкурентов. Создайте бренд, который вы хотите стать №1 в нашей категории продуктов, и продавайте больше довольным клиентам.
Lipscore
lipscore.com
Программное обеспечение для рейтингов и обзоров Lipscore предоставляет вам самый большой объем отзывов клиентов на рынке. В среднем более 20 % конечных клиентов оставляют оценки и/или отзывы, используя наше программное обеспечение, что дает вам бесценную информацию об их опыте использования ваших ус...
Shapo.io
shapo.io
Shapo упрощает сбор, управление и визуализацию отзывов клиентов с помощью функций, которые вам понравятся.
Cloutly
cloutly.com
Cloutly объединяет все ваши отзывы в одном месте, помогает вам собирать больше 5-звездочных отзывов где угодно и возвращает вам контроль над своей репутацией.
Localyser
localyser.com
Localyser — это программное обеспечение для управления репутацией в Интернете и обслуживания клиентов, которое поможет вам превратить онлайн-обзоры в самый мощный маркетинговый инструмент. Мы помогаем брендам с несколькими филиалами, таким как Tashas Group, Drive Auto Group и The Old Spaghetti Facto...
ResellerRatings
resellerratings.com
Мы объединяем покупателей и продавцов, чтобы улучшить качество покупок. ResellerRatings помогает клиентам находить, выбирать и защищать продукты и бренды, которые им нравятся, а также предоставляет организациям инструменты для ускорения поиска, повышения конверсии и создания социального доказательст...
OneLocal
onelocal.com
Развивайте свой бизнес правильно с OneLocal. Маркетинг вашего малого бизнеса больше не ограничивается покупкой рекламы. Ваши клиенты ищут вас в Интернете — вам нужно дать им возможность найти вас, причину покупать ваши услуги и продолжать возвращаться за новыми. OneLocal позволяет вам легко перехитр...
DemandHub
demandhub.co
DemandHub обеспечивает взаимодействие с клиентами, которое способствует достижению бизнес-результатов. Мы улучшаем ваше общение с клиентами и собираем ценные отзывы. Это позволит вашей команде принимать более обоснованные решения, которые повысят бизнес-результаты и улучшат качество обслуживания кли...
FeedbackFive
ecomengine.com
Отправляйте отзывы и запросы на рассмотрение Amazon. Управляйте своей репутацией продавца с помощью интуитивно понятных функций, таких как мониторинг отзывов, аналитика продуктов и оповещения о новых рейтингах.