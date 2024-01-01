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Программное обеспечение для управления отзывами - Самые популярные приложения - о-в Буве

Программное обеспечение для управления отзывами, также известное как программное обеспечение для управления отзывами, позволяет компаниям создавать обзоры своих продуктов или услуг непосредственно на своих веб-сайтах, улучшая общее качество обслуживания клиентов. Этот инструмент облегчает отслеживание, мониторинг и анализ как положительных, так и отрицательных отзывов, позволяя компаниям оперативно реагировать на отзывы клиентов. Используя программное обеспечение для управления отзывами, платформы электронной коммерции могут активно взаимодействовать со своей клиентской базой, получать представление о поведении потребителей и совершенствовать свои предложения на основе реальных отзывов. В отличие от программного обеспечения для управления онлайн-репутацией, которое в первую очередь фокусируется на мониторинге и управлении онлайн-репутацией, программное обеспечение для управления отзывами отдает приоритет функциям отслеживания отзывов и реагирования на них. Более того, программное обеспечение для управления отзывами легко интегрируется с платформами электронной коммерции, дополняя существующие инструменты электронного маркетинга и сети социальных сетей для оптимизации взаимодействия и удовлетворенности клиентов.

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Podium

Podium

podium.com

Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — эт...

Trustpilot

Trustpilot

trustpilot.com

Trustpilot.com — датский веб-сайт, посвященный обзорам потребителей, основанный в Дании в 2007 году, на котором размещаются обзоры компаний по всему миру. Каждый месяц публикуется около 1 миллиона новых обзоров. Сайт предлагает бесплатные услуги для бизнеса. Фирма полагается на пользователей, програ...

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Ведущая маркетинговая платформа для влиятельных лиц Octoly помогает брендам повысить свою узнаваемость, завоевать доверие и увеличить продажи, объединяя проверенных микровлиятельных лиц и потребителей в большом масштабе. Бренды используют наше курируемое сообщество для создания публикаций в социаль...

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Маркетинговая платформа удержания электронной коммерции Yotpo помогает брендам любого размера укреплять свои отношения с потребителями. Благодаря унифицированным, основанным на данных решениям для лояльности, маркетинга по SMS и электронной почте, отзывов, подписок и многого другого, Yotpo помогает ...

EmbedSocial

EmbedSocial

embedsocial.com

EmbedReviews — это комплексное программное обеспечение для онлайн-управления отзывами, которое может автоматически генерировать все отзывы ваших клиентов и отображать их в виде виджета отзывов на вашем веб-сайте. Это передовое программное обеспечение для управления репутацией в Интернете, которое по...

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Emplifi — это ведущая унифицированная платформа CX, созданная для объединения маркетинга, ухода и коммерции, чтобы помочь компаниям устранить разрыв в уровне качества обслуживания клиентов. Emplifi — глобальная компания с более чем 20-летним опытом работы в отрасли, помогающая более чем 20 000 бренд...

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Campaign Monitor от Marigold — это простой инструмент электронного маркетинга, который позволяет маркетологам отправлять красивые и персонализированные электронные письма, создавая надежный канал для расширения взаимодействия с подписчиками и продвижения лояльных читателей и конверсий. Красивые шабл...

Shopper Approved

Shopper Approved

shopperapproved.com

С 2010 года Shopper Approved помог более чем 25 000 онлайн-компаний собрать в 10 раз больше оценок и обзоров, чем любая другая онлайн-платформа отзывов. Мы также являемся двукратной обладательницей награды Inc. 500, официальным партнером Google Review и имеем рейтинг A+ BBB. Что действительно отлича...

Tagembed

Tagembed

tagembed.com

Tagembed — это агрегатор социальных сетей, который собирает и отображает интересный пользовательский контент из любых социальных сетей, таких как Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Tiktok, Google Reviews, Airbnb и 21+ Networks. Кураторский контент затем встраивается через виджеты в виде индивиду...

JustReview

JustReview

justreview.co

Встраивайте отзывы из Facebook, Google, Amazon, Etsy, eBay, Allegro, Reviews.io, надежных магазинов, Tripadvisor, Booksy, Yell, Yelp, Booking.com. Airbnb, Walmart, AliExpress, Capterra, Product Hunt, Желтые страницы, Google Покупки, Ekomi, Sitejabber, JustReview и другие! Всего за несколько секунд н...

Stamped

Stamped

stamped.io

Stamped — это многоканальная платформа автоматизации маркетинга электронной коммерции, предназначенная для оптимизации привлечения и удержания клиентов для продавцов электронной коммерции. Stamped, созданный для надежности и масштабирования, предоставляет интернет-магазинам любого размера доступ к т...

GoReminders

GoReminders

goreminders.com

Текстовые сообщения и напоминания о встречах по электронной почте! Уменьшите количество неявочных клиентов на встречи и встречи с помощью этой системы планирования встреч и напоминаний. Экономьте время и деньги с помощью автоматических напоминаний и подтверждений для ваших клиентов, пациентов, сотру...

VOC.ai

VOC.ai

voc.ai

VOC AI — это платформа обслуживания клиентов на основе искусственного интеллекта, целью которой является оптимизация бизнес-операций и отношений с клиентами. В его состав входит «Агент искусственного интеллекта для обслуживания клиентов», бот с искусственным интеллектом на базе OpenAI, обученный на ...

PowerReviews

PowerReviews

powerreviews.com

PowerReviews — технологическая компания, предоставляющая программное обеспечение, которое позволяет брендам и розничным торговцам собирать, отображать и анализировать различные формы пользовательского контента (UGC) на своих веб-сайтах электронной коммерции. Возможности PowerReviews включают рейтинг...

Trustable

Trustable

trustable.ai

Пусть ваши клиенты продают за вас. Trustable позволяет легко собирать текстовые и видеоотзывы от ваших клиентов. Управляйте программами социального доказательства и лояльности на одной платформе.

Ratingful

Ratingful

ratingful.com

Улучшите свою репутацию в Интернете и получите больше 5-звездочных обзоров Google с помощью Ratingful. Наша платформа упрощает процесс запроса отзывов от клиентов, защиту ваших рейтингов, выделение лучших отзывов и мониторинг вашей цифровой репутации. Вы также можете отвечать на отзывы Google и Face...

Bazaarvoice

Bazaarvoice

bazaarvoice.com

Тысячи ведущих мировых брендов и ритейлеров доверяют технологиям, услугам и опыту Bazaarvoice для увеличения доходов, расширения охвата, получения действенной информации и создания лояльных сторонников. Согласно новому заказному исследованию, проведенному Forrester Consulting от имени Bazaarvoice, к...

Reviews.io

Reviews.io

reviews.io

REVIEWS.io — ведущий поставщик решений для сбора отзывов и маркетинговых решений для электронной коммерции. Создайте свою репутацию в Интернете, поощрите лояльность потребителей и соедините свою бизнес-модель с требованиями рынка посредством искренних отзывов клиентов. Наши бесконтрактные тарифные п...

Experience.com

Experience.com

experience.com

С 2015 года Experience.com стремится предоставлять решения мирового класса в области онлайн-репутации, обзоров и управления присутствием на основе искусственного интеллекта, помогая компаниям и специалистам улучшить свое присутствие в Интернете, а также повысить вовлеченность клиентов и сотрудников....

SiteVibes

SiteVibes

sitevibes.com

SiteVibes — это платформа взаимодействия с покупателями, позволяющая розничным продавцам электронной коммерции динамично взаимодействовать с покупателями. Розничные продавцы электронной коммерции могут использовать SiteVibes для сбора достоверных обзоров продуктов, создания программы лояльности, соз...

VideoPeel

VideoPeel

videopeel.com

VideoPeel — это ведущая платформа удаленного видеозахвата, позволяющая предприятиям захватывать, реагировать, анализировать и обмениваться видео от своих клиентов. VideoPeel помогает компаниям в 10 раз увеличить объем видеоконтента, создаваемого пользователями, поэтому они могут увеличить на 20% плю...

xSellco

xSellco

xsellco.com

xSellco Feedback помогает вам получать положительные отзывы, запрашивая отзывы от довольных клиентов. Программное обеспечение позволяет вам повысить рейтинг продавца на Amazon, eBay и Trustpilot, запрашивая отзывы о нужных продуктах от нужных клиентов в нужное время. Адаптируйте запросы отзывов с уч...

ReviewSpreader

ReviewSpreader

reviewspreader.com

ReviewSpreader помогает компаниям генерировать критические отзывы и отзывы от клиентов.

Revain

Revain

revain.org

Отзывы пользователей и рекомендации с живыми фото и видео лучших товаров, таких как: электроника, мода, красота, дом и кухня и т. д.

RealReviews.io

RealReviews.io

realreviews.io

Мы — преданная своему делу команда, стремящаяся предоставлять достоверную информацию для принятия обоснованных решений. Обладая опытом в области технологий, анализа данных и обслуживания, мы обеспечиваем точную информацию. Наша платформа способствует обмену информацией и поддержке, обеспечивая прозр...

GetReview

GetReview

getreview.com

Повысьте уровень своего веб-сайта с помощью видеовиджетов GetReview. Увеличьте продажи и повысьте доверие к своему бизнесу.

Morevago

Morevago

morevago.com

Увеличьте конверсию и продажи с Morevago, легко добавляя отзывы и обзоры на свой веб-сайт, целевые страницы и воронки продаж — без программирования!

GetReviews.ai

GetReviews.ai

getreviews.ai

GetReviews.ai — это воронка отзывов, оптимизированная для создания отзывов на Amazon, Walmart.com, Shopify и других платформах.

TrustMate

TrustMate

trustmate.io

TrustMate.io помогает вам собирать отзывы клиентов, наполненные ключевыми словами, чтобы улучшить результаты вашей поисковой системы, привлечь потенциальных клиентов и создать надежный имидж в Интернете. Отзывы клиентов — незаменимый актив вашего бизнеса, и собирать их стало намного проще. Автоматиз...

TrueReview

TrueReview

truereview.co

Самый эффективный способ увеличить ваши отзывы в Google (или любом другом веб-сайте) — это TrueReview! С помощью TrueReview отправка запросов на проверку по SMS или электронной почте проста и не требует сложной настройки. TrueReview отслеживает взаимодействие ваших клиентов с запросами на проверку и...

Sitejabber

Sitejabber

sitejabber.com

Jabio, технология, лежащая в основе Sitejabber, представляет собой платформу для продвижения бренда, которая позволяет компаниям использовать реальные отзывы. Компании используют наш комплексный, высокотехнологичный набор инструментов управления репутацией для получения и широкой публикации обзоров ...

AiTrillion

AiTrillion

aitrillion.com

Испытайте автоматизацию маркетинга на базе действенного искусственного интеллекта — получите AiTrillion! AiTrillion — это первая в мире SaaS-технология с поддержкой искусственного интеллекта — универсальная маркетинговая платформа для продавцов электронной коммерции. Это более 11 каналов взаимодейст...

Annex Cloud

Annex Cloud

annexcloud.com

Комплексная, гибкая и масштабируемая платформа Loyalty Experience Platform™ от Приложение Cloud позволяет глобальным предприятиям собирать и действовать на основе данных от нулевой и первой стороны, чтобы беспрепятственно привлекать, распознавать, вознаграждать и повышать ценность на протяжении всег...

StoryTap

StoryTap

storytap.com

StoryTap — это запатентованная платформа для взаимодействия с видео, которая позволяет брендам легко создавать и делиться реальным опытом реальных клиентов и сотрудников в любом масштабе. Используя платформу StoryTap, компании могут создавать привлекательный и удобный для поиска видеоконтент без выс...

Feefo

Feefo

feefo.com

Feefo – это больше, чем просто звезды. Мы воплощаем ваш бренд в жизнь с помощью отзывов клиентов. Расширенная информация, интуитивно понятные функции, советы экспертов: все, что вам нужно, чтобы изменить качество обслуживания ваших клиентов — от открытий до пропаганды.   Независимо от того, являетес...

Taggbox

Taggbox

taggbox.com

Taggbox — лучшая платформа пользовательского контента, которая помогает маркетологам повысить вовлеченность пользователей, завоевать доверие и увеличить конверсию с помощью решений для поиска и отображения пользовательского контента во всех точках маркетингового взаимодействия. Это расширяет возможн...

ProvenExpert

ProvenExpert

provenexpert.com

С ProvenExpert достаточно нескольких щелчков мышью, чтобы собрать все ваши отзывы (количество и общий балл) в одном месте. Получите необходимую обратную связь: используйте наши отраслевые шаблоны опросов и адаптируйте их к своим потребностям. Аналитика опросов позволяет вам увидеть, насколько удовле...

Sendlane

Sendlane

sendlane.com

Унифицированное решение Sendlane для электронной почты, SMS, обзоров и форм позволяет брендам электронной коммерции консолидировать свой технологический стек и использовать глубокие данные о клиентах для увеличения доходов, увеличения удержания и предоставления исключительного качества обслуживания ...

WizVille

WizVille

wizville.com

WizVille превращает качество обслуживания клиентов в двигатель роста! Наша платформа позволяет вовлекать всех сотрудников в оптимизацию обслуживания клиентов до, во время и после продажи по всем вашим каналам связи, чтобы получить более лояльных и активных клиентов. В среднем наши клиенты зарабатыва...

Videowise

Videowise

videowise.com

Videowise — это видеоплатформа для электронной коммерции, которая помогает брендам и ритейлерам создавать интерактивные и удобные для покупок видео в интернет-магазинах, чтобы повысить вовлеченность и конверсию. В отличие от традиционных видеоплатформ, Videowise предлагает ориентированную на коммерц...

TrustLoop

TrustLoop

trustloop.co

TrustLoop получает больше 5-звездочных отзывов, позволяя SaaS-продуктам и малому бизнесу собирать отзывы клиентов, не беспокоясь о негативных публичных отзывах. Наша запатентованная технология позволяет владельцам публиковать положительные отзывы, в то время как конструктивные отзывы остаются конфид...

TestFreaks

TestFreaks

testfreaks.com

TestFreaks сотрудничает с такими мировыми брендами, как HP, Electrolux, Brother и LG, а также с онлайн- и оффлайн-ритейлерами на всех континентах. TestFreaks предоставляет агрегированные обзоры, рейтинги и видеоконтент вместе с упреждающими решениями для сбора, модерации и управления пользовательски...

OnVoard

OnVoard

onvoard.com

OnVoard — это универсальная маркетинговая платформа для электронной коммерции, которая поможет вам увеличить доход магазина с минимальными усилиями.

Editorify

Editorify

editorify.com

Основная причина, по которой онлайн-обзоры важны для бизнеса, заключается в том, что в конечном итоге они увеличивают продажи, предоставляя потребителям информацию, необходимую им для принятия решения о покупке продукта, и создают FOMO для повышения социального доказательства. Editorify — это обязат...

Sendmea

Sendmea

sendmea.io

Sendmea — это инновационная онлайн-платформа для видеообзоров, призванная помочь компаниям использовать силу социального доказательства посредством отзывов клиентов. Предоставляя компаниям возможность собирать, управлять и демонстрировать аутентичные видеообзоры, Sendmea помогает повысить авторитет ...

ReviewSender

ReviewSender

reviewsender.com

Получите все свои отзывы на Amazon о своих продуктах или продуктах ваших конкурентов. Создайте бренд, который вы хотите стать №1 в нашей категории продуктов, и продавайте больше довольным клиентам.

Lipscore

Lipscore

lipscore.com

Программное обеспечение для рейтингов и обзоров Lipscore предоставляет вам самый большой объем отзывов клиентов на рынке. В среднем более 20 % конечных клиентов оставляют оценки и/или отзывы, используя наше программное обеспечение, что дает вам бесценную информацию об их опыте использования ваших ус...

Flowbox

Flowbox

getflowbox.com

Flowbox — отмеченная наградами SaaS-компания, предлагающая платформу визуального маркетинга, которая помогает брендам использовать и распространять социальный контент на протяжении всего пути покупателя для повышения вовлеченности, социального доказательства и продаж. Суть Flowbox заключается в том,...

Shapo.io

Shapo.io

shapo.io

Shapo упрощает сбор, управление и визуализацию отзывов клиентов с помощью функций, которые вам понравятся.

Cloutly

Cloutly

cloutly.com

Cloutly объединяет все ваши отзывы в одном месте, помогает вам собирать больше 5-звездочных отзывов где угодно и возвращает вам контроль над своей репутацией.

Localyser

Localyser

localyser.com

Localyser — это программное обеспечение для управления репутацией в Интернете и обслуживания клиентов, которое поможет вам превратить онлайн-обзоры в самый мощный маркетинговый инструмент. Мы помогаем брендам с несколькими филиалами, таким как Tashas Group, Drive Auto Group и The Old Spaghetti Facto...

ResellerRatings

ResellerRatings

resellerratings.com

Мы объединяем покупателей и продавцов, чтобы улучшить качество покупок. ResellerRatings помогает клиентам находить, выбирать и защищать продукты и бренды, которые им нравятся, а также предоставляет организациям инструменты для ускорения поиска, повышения конверсии и создания социального доказательст...

OneLocal

OneLocal

onelocal.com

Развивайте свой бизнес правильно с OneLocal. Маркетинг вашего малого бизнеса больше не ограничивается покупкой рекламы. Ваши клиенты ищут вас в Интернете — вам нужно дать им возможность найти вас, причину покупать ваши услуги и продолжать возвращаться за новыми. OneLocal позволяет вам легко перехитр...

DemandHub

DemandHub

demandhub.co

DemandHub обеспечивает взаимодействие с клиентами, которое способствует достижению бизнес-результатов. Мы улучшаем ваше общение с клиентами и собираем ценные отзывы. Это позволит вашей команде принимать более обоснованные решения, которые повысят бизнес-результаты и улучшат качество обслуживания кли...

FeedbackFive

FeedbackFive

ecomengine.com

Отправляйте отзывы и запросы на рассмотрение Amazon. Управляйте своей репутацией продавца с помощью интуитивно понятных функций, таких как мониторинг отзывов, аналитика продуктов и оповещения о новых рейтингах.

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