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Программное обеспечение для управления доходами и аналитики - Самые популярные приложения
Программное обеспечение Revenue Operations and Intelligence (RO&I) систематизирует данные о потенциальных клиентах и клиентах в различных внутренних бизнес-системах, позволяя измерять и анализировать каждую точку взаимодействия на пути клиента. Такой централизованный подход к информации обеспечивает ценную информацию о доходах и повышает точность прогнозов продаж. Эти решения всесторонне фиксируют взаимодействие по различным каналам, оценивая успехи и неудачи на пути к покупке, чтобы создать повторяемые процессы, обеспечивающие успех. Это программное обеспечение, используемое отделами по сбору доходов, повышает прозрачность потока доходов, упрощает управление учетными записями клиентов и позволяет составлять отчеты о работе команды. Программное обеспечение RO&I предлагает аналитическую информацию на нескольких уровнях, включая контакты, жизнеспособность сделок, состояние счетов и целостные процессы получения доходов. В конечном счете, программное обеспечение RO&I служит единственным источником достоверных данных о доходах, принося пользу командам по успеху клиентов, маркетингу и продажам. Анализируя исторические данные, эти решения помогают организациям наладить последовательный процесс продаж, лучше понять поведение покупателей и соответствующим образом вовлечь их. Решения RO&I могут выявлять и снижать риски в сделках по продлению, предлагая рекомендации по наиболее эффективным следующим шагам. Некоторые решения также дают представление о покупательской группе клиента, выявляя ключевых лиц, принимающих решения, отслеживая взаимодействие, выделяя тех, кто не был вовлечен, и рекомендуя оптимальную частоту взаимодействия. Решения RO&I, идеально развернутые во всей финансовой организации — от представителей и менеджеров до операционных и руководителей, способствуют росту доходов за счет усилий по привлечению, удержанию и расширению.
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Outreach
outreach.io
Платформа Outreach Sales Engagement помогает эффективно и действенно привлекать потенциальных клиентов, расширять поток продаж и заключать больше сделок. Запросите демо-версию сегодня.
Gong.io
gong.io
Узнайте, как руководители продаж используют аналитику доходов, чтобы добиться успеха своих представителей и заключить больше сделок. Признан номером 1 такими профессионалами в области доходов, как вы. Закажите демо.
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — это платформа №1 для взаимодействия с продавцами, помогающая продавцам B2B быстрее прийти к «да». Мы интегрируемся с лучшими современными CRM, превращая ваши данные в доллары.
Clari
clari.com
Прогнозирование, анализ деятельности и управление конвейерами для команд B2B по доходам.
SalesDirector.ai
salesdirector.ai
SalesDirector.ai — это независимая платформа данных о доходах, которая помогает организациям продаж B2B масштабироваться путем сбора и предоставления интеллектуальных данных о продажах и аналитики для всего набора доходов. SalesDirector.ai помогает организациям продаж B2B масштабироваться, предостав...
Jiminny
jiminny.com
Увеличьте доход своей команды. Раскройте потенциал своего отдела продаж, чтобы увеличить доход с помощью анализа разговоров.
Aviso
aviso.com
Aviso — это AI Compass, который помогает командам по продажам и выходу на рынок заключать больше сделок, ускорять рост и находить свой доход верным.
Kizen
kizen.com
Kizen дает преимущество командам по продажам, маркетингу и обслуживанию любого размера, объединяя все ваши данные с интеллектуальной автоматизацией и мощным искусственным интеллектом.
Groove
groove.co
Почувствуйте силу беспрепятственных продаж. Устраните трудности в процессе продаж и получайте больше доходов с помощью самой популярной платформы для взаимодействия с продажами Salesforce.
Staircase AI
staircase.ai
Превратите каждого члена команды в лидера по доходам. Используйте искусственную аналитику доходов, чтобы прогнозировать отток клиентов, выявлять скрытые возможности роста в масштабе и устранять необходимость в обратной связи с людьми.
Vertify
vertify.com
Основываясь на философии, согласно которой все три ключевые группы по доходам — продажи, маркетинг и успех клиентов — должны быть согласованы по процессам и технологиям, Vertify предлагает программное обеспечение для автоматизации бизнеса, которое легко синхронизирует, очищает и обрабатывает данные ...
Mediafly
mediafly.com
Первая и единственная точка B2B для увеличения дохода Все, что нужно вашей команде для привлечения покупателей, подготовки продавцов, количественной оценки ценности и постоянной оптимизации производительности. Одна модульная платформа, обеспечивающая предсказуемый рост доходов в любом масштабе.
Syncari
syncari.com
Syncari — это первая в мире платформа полной автоматизации данных без использования кода, которая дает вашей команде полный контроль над всеми вашими данными. Интеграция и управление данными по всему вашему технологическому стеку никогда не была проще.
Klearly
klearly.com
Klearly — это программное обеспечение, которое позволяет командам по продажам, маркетингу и работе с клиентами использовать собственные данные для более предсказуемого получения доходов и стимулирования роста.
Collective[i]
collectivei.com
Продуктивные и образованные команды продаж работают умнее и выигрывают больше. Collective[i] — это целостный подход к согласованию ваших данных, людей и процессов. Мы называем это оптимизацией отношений с клиентами. Представьте себе все, что касается ваших данных, того, как работает ваша команда про...
Inselligence
inselligence.com
Платформа анализа доходов Inselligence обеспечивает оптимизацию эффективности продаж, управление конвейерами и точное прогнозирование доходов, просто подключив вашу CRM. Работает с HubSpot, Salesforce, PipeDrive и другими. Inselligence работает с командами любого размера.
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai — это командный центр RevOps, работающий на первом и единственном движке RevBI. Это ускоряет предоставление наиболее важной информации о доходах и упрощает внедрение процессов получения доходов. Благодаря RevBI BoostUp дает RevOps полный контроль над данными о доходах, чтобы они могли коо...
SetSail
setsail.co
SetSail — это платформа данных о продажах, которая автоматизирует сбор данных о продажах, предоставляет аналитику о доходах и повышает эффективность продаж для увеличения доходов.
SkyGeni
skygeni.com
SkyGeni — это платформа анализа роста доходов на базе объяснимого искусственного интеллекта, которая предоставляет упреждающую и действенную информацию, позволяющую руководителям B2B-бизнеса обеспечить эффективный и предсказуемый рост доходов и повысить производительность торговых представителей. Пр...
Fullcast
fullcast.com
Fullcast — это единственная платформа планирования выхода на рынок (GTM), которая органично связывает ваши действия по планированию GTM с тактическими операциями продаж. Это позволяет вам постоянно обновлять свою стратегию и мгновенно вносить изменения. Компании, которые планируют с помощью Fullcast...
Kluster
kluster.com
Платформа прогнозирования доходов Kluster позволяет SaaS-компаниям превосходить плановые показатели каждый квартал. Мы помогаем лидерам по доходам обеспечивать рост, обеспечивая стратегию, планирование и реализацию. Простые в использовании инструменты Kluster помогают отделам по сбору доходов опреде...
Dreamdata
dreamdata.io
B2B-маркетинг, связанный с конвейером и доходом Dreamdata автоматически извлекает, очищает и упрощает ваши данные о выходе на рынок B2B, чтобы обеспечить полную прозрачность того, что приносит вам доход.
Sightfull
sightfull.com
Sightfull — первое полностью автоматизированное решение для анализа и оптимизации доходов для SaaS-компаний. Платформе доверяют некоторые из наиболее быстрорастущих SaaS-компаний, включая Wiz, OPSWAT, Vast Data и Armis. Созданный с нуля для бизнес-пользователей, он предоставляет руководителям по дох...
MeetRecord
meetrecord.com
MeetRecord помогает отделам продаж получить более подробную информацию о разговорах с клиентами, чтобы ускорить процесс заключения сделок и автоматизировать обучение. Найдите закономерности для ускорения потока сделок. Оценивайте отдельные звонки по продажам или анализируйте разговоры между командам...
Weflow
getweflow.com
Weflow — это платформа для прогнозирования показателей продаж и прогнозирования. Отделы продаж используют Weflow для повышения эффективности продаж, соблюдения процессов и точности прогнозов. - Экономьте количество сотрудников 4 часа в неделю, ускоряя обновления Salesforce. - Выявляйте риски заранее...