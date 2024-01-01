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Программное обеспечение для управления доходами и аналитики - Самые популярные приложения - о-в Буве
Программное обеспечение Revenue Operations and Intelligence (RO&I) систематически систематизирует данные о потенциальных клиентах и клиентах в различных внутренних бизнес-системах, позволяя измерять и анализировать каждую точку взаимодействия на пути клиента. Такой централизованный подход к информации обеспечивает ценную информацию о доходах и повышает точность прогнозов продаж. Эти решения всесторонне фиксируют взаимодействие по различным каналам, оценивая успехи и неудачи на пути к покупке, чтобы создать повторяемые процессы, обеспечивающие успех. Это программное обеспечение, используемое отделами по доходам, повышает прозрачность потока доходов, облегчает управление учетными записями клиентов и позволяет составлять отчеты о работе команды. Программное обеспечение RO&I предлагает аналитическую информацию на нескольких уровнях, включая контакты, жизнеспособность сделок, состояние счетов и целостные процессы получения доходов. В конечном счете, программное обеспечение RO&I служит единственным источником достоверных данных о доходах, принося пользу командам по успеху клиентов, маркетингу и продажам. Анализируя исторические данные, эти решения помогают организациям наладить последовательный процесс продаж, лучше понять поведение покупателей и соответствующим образом вовлечь их. Решения RO&I могут выявлять и снижать риски в сделках по продлению, предлагая рекомендации по наиболее эффективным следующим шагам. Некоторые решения также предоставляют информацию о покупательской группе клиента, выявляя ключевых лиц, принимающих решения, отслеживая взаимодействие, выделяя тех, кто не был вовлечен, и рекомендуя оптимальную частоту взаимодействия. Решения RO&I, идеально развернутые во всей финансовой организации — от представителей и менеджеров до операционных и руководителей, способствуют росту доходов за счет усилий по привлечению, удержанию и расширению.
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Outreach
outreach.io
Outreach — это ведущая платформа для реализации продаж, которая помогает командам, ориентированным на рынок, эффективно создавать и предсказуемо закрывать новые каналы продаж. От поиска потенциальных клиентов до управления сделками и прогнозирования — наша платформа использует автоматизацию и искусс...
Gong.io
gong.io
См. больше. Поймите больше. Выигрывайте больше. Платформа сбора данных о доходах (от Gong) преобразует организации благодаря точному пониманию взаимодействия с клиентами, повышая эффективность бизнеса, улучшая процесс принятия решений и ускоряя рост доходов. Это позволяет компаниям фиксировать, пони...
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — это платформа №1 для взаимодействия с покупателями, которая помогает B2B-продавцам быстрее прийти к положительному выводу. Мы интегрируемся с лучшими современными CRM, превращая ваши данные в доллары.
Clari
clari.com
Платформа доходов Clari повышает эффективность, предсказуемость и рост на протяжении всего процесса получения доходов. Clari дает командам по доходам полную прозрачность своего бизнеса, чтобы обеспечить строгость процессов, согласовать покупателей и продавцов, выявить риски и возможности в процессе ...
SalesDirector.ai
salesdirector.ai
SalesDirector.ai — это независимая платформа данных о доходах, которая помогает организациям продаж B2B масштабироваться путем сбора и предоставления интеллектуальных данных о продажах и аналитики для всего набора доходов. SalesDirector.ai помогает организациям продаж B2B масштабироваться, предостав...
Aviso
aviso.com
Aviso AI — это интегрированная платформа для получения доходов, которая помогает современным торговым организациям и отделам по работе с доходами заключать больше сделок, стимулировать рост доходов и снижать риски с помощью запатентованных рекомендаций по искусственному интеллекту. Являясь лидером о...
Jiminny
jiminny.com
Джиминни помогает коммерческим командам максимизировать свои доходы с помощью анализа разговоров. С Jiminny вы можете записывать, расшифровывать и анализировать разговоры, предоставляя вам доступ к ценной информации о клиентах и полную прозрачность производительности. Джиминни — единственный партн...
Kizen
kizen.com
Kizen помогает руководителям предприятий предоставить своим командам беспрецедентную автономию, эффективность и гибкость. Интегрируйте свой текущий технологический стек или реализуйте все свои инициативы в области данных, продаж, маркетинга, управления персоналом и операционной деятельности, использ...
Staircase AI
staircase.ai
Staircase AI — это новаторский инструмент в области анализа взаимоотношений с клиентами. Наша платформа использует искусственный интеллект для анализа миллионов взаимодействий с клиентами и превращения их в действенные человеческие идеи, которые невозможно обнаружить невооруженным глазом. Компании п...
Groove
groove.co
Groove, компания Clari, — это ведущая на рынке платформа для взаимодействия с продавцами, которая позволяет руководителям продаж реализовывать свою стратегию умным и адаптивным способом. С помощью Groove руководители предприятий могут использовать автоматизацию, чтобы делать больше с меньшими затрат...
Vertify
vertify.com
Основываясь на философии, согласно которой все три ключевые группы по доходам — продажи, маркетинг и успех клиентов — должны быть согласованы по процессам и технологиям, Vertify предлагает программное обеспечение для автоматизации бизнеса, которое легко синхронизирует, очищает и обрабатывает данные ...
Mediafly
mediafly.com
Первая и единственная точка B2B для увеличения дохода Все, что нужно вашей команде для привлечения покупателей, подготовки продавцов, количественной оценки ценности и постоянной оптимизации производительности. Одна модульная платформа — обеспечение предсказуемого роста доходов в любом масштабе.
Collective[i]
collectivei.com
Продуктивные и образованные команды продаж работают умнее и выигрывают больше. Collective[i] — это целостный подход к согласованию ваших данных, людей и процессов. Мы называем это оптимизацией отношений с клиентами. Представьте себе все, что касается ваших данных, того, как работает ваша команда про...
Syncari
syncari.com
Syncari — единственная платформа автоматизации данных с низким кодом/без кода (LcNc), которая легко синхронизирует, унифицирует, автоматизирует и анализирует данные в различных бизнес-системах и приложениях. Наша платформа предлагает как плоскость управления, так и концентратор данных, обеспечивая о...
Klearly
klearly.com
Klearly — это программное обеспечение, которое позволяет командам по продажам, маркетингу и работе с клиентами использовать собственные данные для более предсказуемого получения доходов и стимулирования роста.
Inselligence
inselligence.com
Платформа анализа доходов Inselligence обеспечивает оптимизацию эффективности продаж, управление конвейерами и точное прогнозирование доходов, просто подключив вашу CRM. Работает с HubSpot, Salesforce, PipeDrive и другими. Inselligence работает с командами любого размера.
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai — это командный центр RevOps, работающий на первом и единственном движке RevBI. Это ускоряет предоставление наиболее важной информации о доходах и упрощает внедрение процессов получения доходов. Благодаря RevBI BoostUp дает RevOps полный контроль над данными о доходах, чтобы они могли коо...
SetSail
setsail.co
SetSail — это платформа данных о продажах, которая автоматизирует сбор данных о продажах, предоставляет аналитику о доходах и повышает эффективность продаж для увеличения доходов.
SkyGeni
skygeni.com
SkyGeni — это платформа анализа роста доходов на базе объяснимого искусственного интеллекта, которая предоставляет упреждающую и действенную информацию, позволяющую лидерам по доходам в сфере B2B обеспечить эффективный и предсказуемый рост доходов и повысить производительность торговых представителе...
Fullcast
fullcast.com
Fullcast — это единственная платформа планирования выхода на рынок (GTM), которая органично связывает ваши действия по планированию GTM с тактическими операциями продаж. Это позволяет вам постоянно обновлять свою стратегию и мгновенно вносить изменения. Компании, которые планируют с помощью Fullcast...
Weflow
getweflow.com
Weflow — это платформа для прогнозирования показателей продаж и прогнозирования. Отделы продаж используют Weflow для повышения эффективности продаж, соблюдения процессов и точности прогнозов. - Экономьте количество сотрудников 4 часа в неделю, ускоряя обновления Salesforce. - Выявляйте риски заранее...
Kluster
kluster.com
Платформа прогнозирования доходов Kluster позволяет SaaS-компаниям превосходить плановые показатели каждый квартал. Мы помогаем лидерам по доходам обеспечивать рост, обеспечивая стратегию, планирование и реализацию. Простые в использовании инструменты Kluster помогают отделам по сбору доходов опреде...
Dreamdata
dreamdata.io
Платформа атрибуции доходов B2B от Dreamdata объединяет данные всего вашего технологического стека выхода на рынок, чтобы предложить беспрецедентное понимание пути вашего клиента B2B. Dreamdata положит конец догадкам и предоставит действенный анализ того, что действительно приносит ваш доход, от ано...
Sightfull
sightfull.com
Sightfull — это первое полностью автоматизированное решение для анализа и оптимизации доходов для SaaS-компаний. Платформе доверяют некоторые из наиболее быстрорастущих SaaS-компаний, включая Wiz, OPSWAT, Vast Data и Armis. Созданный с нуля для бизнес-пользователей, он предоставляет руководителям по...
MeetRecord
meetrecord.com
MeetRecord помогает отделам продаж получить более подробную информацию о разговорах с клиентами, чтобы ускорить процесс заключения сделок и автоматизировать обучение. Найдите закономерности для ускорения потока сделок. Оценивайте отдельные звонки по продажам или анализируйте разговоры между командам...