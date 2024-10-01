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Программное обеспечение для управления задачами розничной торговли - Самые популярные приложения - Куба
Программное обеспечение для управления задачами в сфере розничной торговли позволяет менеджерам розничных магазинов и франшиз назначать задачи своим сотрудникам на основе данных магазина и получать отчеты о выполненных задачах. Это программное обеспечение упрощает связь между менеджерами районов и франчайзинга и их сотрудниками, позволяя создавать и распределять соответствующие задачи между различными менеджерами магазинов. Менеджеры магазинов могут затем корректировать свои запасы, стеллажи или рабочую силу по мере необходимости и легко сообщать о выполнении задач. Оптимизируя процесс коммуникации, менеджеры могут использовать данные хранилища для создания практических задач и отслеживать, как выполнение этих задач влияет на будущие данные. Программное обеспечение для управления задачами розничной торговли похоже на общие инструменты управления задачами и специально разработано для облегчения совместной работы между головными офисами и несколькими торговыми точками. Эти инструменты также могут интегрироваться с системами управления розничной торговлей и программным обеспечением для управления персоналом.
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Lark
larksuite.com
Lark — это универсальная платформа для совместной работы для команд, стремящихся оптимизировать рабочие процессы и быстрее достигать бизнес-результатов. Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу на настольных и мобильных устройствах Lark гарантирует, что команды могут эффективно работать где у...
WorkJam
workjam.com
WorkJam — ведущая платформа Digital Frontline Workplace. Благодаря управлению задачами, коммуникациям, обучению, самообслуживанию и эксклюзивной технологии рынка открытых смен, предназначенной для работы с вашим текущим решением WFM. WorkJam, которому доверяют такие знаковые бренды, как Shell, Ulta,...
Repsly
repsly.com
Платформа розничной торговли Repsly является движущей силой самых эффективных в мире команд мерчендайзинга и продаж на местах. От брендов до брокеров, Repsly предоставляет командам RetEx данные и инструменты, необходимые для ежедневного оказания максимально возможного влияния в этой области. Руковод...
Zenput
zenput.com
Zenput теперь является частью Crunchtime — ведущего программного обеспечения для управления операциями для ресторанных брендов и операторов общественного питания. Zenput — это платформа выполнения операций, используемая такими брендами, как Chipotle, Domino's, Sweetgreen, для автоматизации развертыв...
Quant Retail
quantretail.com
Quant — облачное решение для управления торговыми площадями, товарными категориями, планограммами, ценниками, автоматическим пополнением и фотодокументацией магазина. В Quant наши клиенты ежегодно рисуют и управляют планами тысяч магазинов и публикуют сотни тысяч планограмм.
GoSpotCheck
gospotcheck.com
GoSpotCheck от FORM раскрывает возможности полевых команд для управления рынком с помощью единственного мобильного решения, которое сочетает в себе динамическое управление задачами, лучшее в отрасли распознавание изображений, фотоотчетность, общение с полевыми группами и расширенные отчеты - и все э...
Jolt
jolt.com
Jolt — это программное обеспечение для управления операциями, доступное на смартфонах и планшетах, которое помогает ресторанам, розничной торговле, гостиничному бизнесу и другим предприятиям добиться подотчетности команды, соблюдения требований цифровой безопасности пищевых продуктов и повысить прои...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® — мировой лидер в области SaaS-продуктов для коммерческого исполнения. Наш пакет Commerce Execution Suite предоставляет брендам, ритейлерам, брокерам и дистрибьюторам аналитические данные, необходимые для принятия более эффективных решений как в Интернете, так и в магазинах. Платфор...
Bitreport
bitreport.app
Bitreport позволяет предприятиям оптимизировать операционную эффективность и обеспечить стабильное качество обслуживания клиентов во всех точках сети.
Action Card
actioncardapp.com
Мобильное приложение Action Card оцифровывает аудиты и контрольные списки вашего магазина, помогая оптимизировать операции. Экономьте время на посещениях и должным образом соблюдайте стандарты бренда.
Pazo
gopazo.com
Откройте для себя Pazo: революция в управлении розничными операциями. Раскройте весь потенциал своих розничных операций с помощью Pazo, передового программного обеспечения для управления задачами и стандартными операционными операциями, которому доверяют тысячи клиентов по всему миру. Получите беспр...
Bindy
bindy.com
Программное обеспечение Bindy Retail Execution помогает розничным и гостиничным брендам своевременно и в полном объеме выполнять стандарты и программы на каждом объекте. Повышайте производительность с помощью настраиваемых контрольных списков, фотографий и подписей, а также замкнутого рабочего проце...
Progress Retail
progressretail.com
Создано ритейлерами – для ритейлеров. Настоящий универсальный центр розничной торговли и обучения: обеспечивает динамическое обучение, управление задачами и корпоративную коммуникацию. Платформа опыта сотрудников (EXP) в сочетании с известным обучением в сфере розничной торговли в области обучения п...