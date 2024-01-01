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Программное обеспечение для планирования торговых помещений - Самые популярные приложения - Бруней

Программное обеспечение для планирования торговых площадей помогает ритейлерам управлять и оптимизировать планировку физических магазинов, используя визуальное представление каждого местоположения. Это программное обеспечение использует планограммы для иллюстрации физической структуры магазина, включая такие элементы, как полки, и улучшает визуальный мерчандайзинг за счет интеграции информации о продукте и бренде. Это программное обеспечение, которое в первую очередь используется мерчандайзерами и менеджерами розничной торговли, гарантирует, что товары будут выставлены в оптимальных местах. Кроме того, он дает представление о том, как планирование пространства влияет на продажи. Планирование торговых площадей может предлагаться как отдельный продукт или как часть комплексной системы управления розничной торговлей. Обычно требуется интеграция с другим программным обеспечением, например с приложениями для управления розничным ассортиментом и системами логистики в магазине.

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Nielsen

Nielsen

nielsen.com

Корпорация Nielsen, самостоятельно известная как The Nielsen Company и ранее известная как ACNielsen или AC Nielsen, — это глобальная фирма, занимающаяся маркетинговыми исследованиями, со штаб-квартирой по всему миру в Нью-Йорке, США. Региональная штаб-квартира для Северной Америки расположена в Чик...

Quant Retail

Quant Retail

quantretail.com

Quant — облачное решение для управления торговыми площадями, товарными категориями, планограммами, ценниками, автоматическим пополнением и фотодокументацией магазина. В Quant наши клиенты ежегодно рисуют и управляют планами тысяч магазинов и публикуют сотни тысяч планограмм.

PlanoHero

PlanoHero

planohero.com

PlanoHero — сервис для автоматизации процесса планограммирования от создания планограмм до управления выкладкой в ​​магазине

Planorama

Planorama

planorama.com

Мировая компания, лидирующая на рынке технологий распознавания изображений для создания планограмм и анализа магазинов.

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