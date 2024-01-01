Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для планирования торговых помещений - Самые популярные приложения - Барбадос Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для планирования торговых площадей помогает ритейлерам управлять и оптимизировать планировку физических магазинов, используя визуальное представление каждого местоположения. Это программное обеспечение использует планограммы для иллюстрации физической структуры магазина, включая такие элементы, как полки, и улучшает визуальный мерчандайзинг за счет интеграции информации о продукте и бренде. Это программное обеспечение, которое в первую очередь используется мерчандайзерами и менеджерами розничной торговли, гарантирует, что товары будут выставлены в оптимальных местах. Кроме того, он дает представление о том, как планирование пространства влияет на продажи. Планирование торговых площадей может предлагаться как отдельный продукт или как часть комплексной системы управления розничной торговлей. Обычно требуется интеграция с другим программным обеспечением, например с приложениями для управления розничным ассортиментом и системами логистики в магазине.