Программное обеспечение для планирования торговых помещений - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для планирования торговых площадей помогает ритейлерам управлять и оптимизировать планировку физических магазинов, используя визуальное представление каждого местоположения. Это программное обеспечение использует планограммы для иллюстрации физической структуры магазина, включая такие элементы, как полки, и улучшает визуальный мерчандайзинг за счет интеграции информации о продукте и бренде. Это программное обеспечение, которое в первую очередь используется мерчандайзерами и менеджерами розничной торговли, гарантирует, что товары будут выставлены в оптимальных местах. Кроме того, он дает представление о том, как планирование пространства влияет на продажи. Планирование торговых площадей может предлагаться как отдельный продукт или как часть комплексной системы управления розничной торговлей. Обычно требуется интеграция с другим программным обеспечением, например с приложениями для управления розничным ассортиментом и системами логистики в магазине.
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Nielsen
nielsen.com
Корпорация Nielsen, самостоятельно известная как The Nielsen Company и ранее известная как ACNielsen или AC Nielsen, — это глобальная фирма, занимающаяся маркетинговыми исследованиями, со штаб-квартирой по всему миру в Нью-Йорке, США. Региональная штаб-квартира для Северной Америки расположена в Чик...
PlanoHero
planohero.com
PlanoHero — a service for automation of the planogramming process from creating planograms to controlling the in-store layout
Planorama
planorama.com
A global company leading the market in image recognition technology for the creation of Planograms and store analysis
Quant Retail
quantretail.com
Quant is a cloud solution for the management of retail space, product categories, planograms, shelf labels, automatic replenishment and store photo documentation. In Quant, our clients draw and manage the floor plans of thousands of stores and publish hundreds of thousands of planograms every year.