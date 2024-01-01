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Программное обеспечение для розничной торговли - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для розничной торговли представляет собой набор приложений, предназначенных для помощи розничным торговцам в управлении их бизнес-операциями. Эта категория включает в себя широкий спектр функциональных возможностей, направленных на повышение эффективности, улучшение качества обслуживания клиентов и увеличение прибыльности.

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Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американская финансовая компания, агрегатор торговых услуг и компания мобильных платежей, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программное обеспечение и аппаратные платежные продукты, а также начала оказывать услуги малому бизнесу. Компания была основана в 2009 г...

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon — американский оператор беспроводной сети, который ранее работал как отдельное подразделение Verizon Communications под названием Verizon Wireless.

Lark

Lark

larksuite.com

Lark — это рабочее пространство нового поколения для команд. Будущее работы здесь, и оно бесплатное.

WorkJam

WorkJam

workjam.com

Выровняйте линию фронта. Наиболее полное цифровое рабочее место Frontline, доказавшее свою эффективность, обеспечит революционные результаты для вашей организации.

Nielsen

Nielsen

nielsen.com

Корпорация Nielsen, самостоятельно известная как The Nielsen Company и ранее известная как ACNielsen или AC Nielsen, — это глобальная фирма, занимающаяся маркетинговыми исследованиями, со штаб-квартирой по всему миру в Нью-Йорке, США. Региональная штаб-квартира для Северной Америки расположена в Чик...

Clover

Clover

clover.com

Наши POS-системы и обработка кредитных карт позволяют вам принимать платежи и вести свой бизнес.

Triple Whale

Triple Whale

triplewhale.com

Triple Whale централизует показатели всех используемых вами инструментов прямо в вашем кармане. Мы упрощаем, информируем и экономим ваше время!

Bright Data

Bright Data

brightdata.com

BrightData (ранее Luminati Networks): инфраструктура сбора данных. Прокси-сети и инструменты сбора данных, используемые компаниями из списка Fortune 500

Creatio

Creatio

creatio.com

Creatio (ранее bpm'online) — это программное обеспечение как услуга (SaaS) с низким кодом для управления процессами и CRM (управление взаимоотношениями с клиентами). По состоянию на 2020 год стек решений Creatio состоял из Studio Creatio (платформа с низким уровнем кода), Sales Creatio (программное ...

ShipBob

ShipBob

shipbob.com

Электронная торговля для интернет-магазинов. ShipBob позволяет предприятиям предлагать двухдневную доставку и управлять запасами, заказами и поставками.

Pepperi

Pepperi

pepperi.com

Пеппери | Единая платформа B2B-коммерции и мобильное приложение для продаж

Repsly

Repsly

repsly.com

Как умные полевые команды выигрывают в розничной торговле. Информация в режиме реального времени о выполнении розничной торговли и эффективности продаж. Более умные инструменты мерчендайзинга, продвижения и продаж для вашей выездной команды. Все, что нужно для победы, на полке.

smartscout

smartscout

smartscout.com

Все, что вам нужно для создания списков, которые нравятся клиентам и алгоритмам Amazon. С помощью ИИ вы можете создавать списки с правильными ключевыми словами и правильным сообщением, как эксперт, но всего за несколько минут.

ERPLY

ERPLY

erply.com

Erply предлагает онлайн-системы программного обеспечения для точек продаж и розничной торговли. Начните улучшать качество обслуживания клиентов с помощью облачных POS-решений Erply уже сегодня!

RepairShopr

RepairShopr

repairshopr.com

Программное обеспечение для ремонтных мастерских, позволяющее выставлять счета, выписывать билеты, POS, повторяющиеся счета, выставлять счета и CRM для мастерских по ремонту компьютеров и многое другое.

DataWeave

DataWeave

dataweave.com

DataWeave — это SaaS-платформа для цифровой коммерции, предоставляющая решения для цифровой аналитики полок и динамического ценообразования для мировых потребительских брендов и розничных продавцов. Платформа цифровой коммерции и оптимизации каналов компании позволяет глобальным потребительским брен...

OpenWrench

OpenWrench

useopenwrench.com

OpenWrench делает обслуживание вашего бизнеса проще и прозрачнее, чем когда-либо. Создавайте и отправляйте заказы на работу, отслеживайте последний статус текущих работ и утверждайте счета на оплату — и все это, не выходя из телефона. Сделайте фотографии проблемы или загрузите их из фотопленки. П...

Pricefx

Pricefx

pricefx.com

Для предприятий, сталкивающихся с проблемами ценообразования, которым необходимо надежно ускорить рост прибыльности и которым нужна точность, прозрачность и эффективность ценообразования, Pricefx — это облачная платформа оптимизации цен, управления и CPQ, которая обеспечивает прозрачное и оперативно...

Syte

Syte

syte.ai

Найди это. Магазин Это. Повысьте эффективность электронной коммерции с помощью визуального поиска, который поможет покупателям найти продукты, которые им понравятся.

Zoined

Zoined

zoined.com

Превратите свои данные в действенную бизнес-идею. Где угодно, в режиме реального времени. ZOINED® — это облачное готовое к использованию аналитическое решение для розничных продавцов, ресторанов и оптовиков. Будьте готовы к работе в течение 24 часов. Заполните свой рабочий адрес электронной почты, ...

Flowspace

Flowspace

flow.space

Flowspace дает брендам возможность ускорить продажи, масштабировать операции и удовлетворить ожидания быстрой и доступной доставки после покупки. Начать.

Purple

Purple

purple.com

Фиолетовый — лучшее достижение в области матрасов за 80 лет. Наши матрасы и подушки поставляются с бесплатной доставкой, бесплатным возвратом и пробной версией на 100 ночей.

Salsify

Salsify

salsify.com

Платформа CommerceXM от Salsify обеспечивает покупателям тот опыт, который нужен покупателям на каждом этапе пути к покупке, где бы они ни находились на цифровой полке.

Epicor

Epicor

epicor.com

Система Epicor ERP — это модульное отраслевое программное обеспечение, используемое для управления бизнес-процессами в масштабах компании. Программное обеспечение Epicor хорошо подходит для управления бухгалтерским учетом и финансами, кадрами, клиентами, цепочкой поставок, запасами, дистрибуцией и у...

PriceShape

PriceShape

priceshape.com

PriceShape — это компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), специализирующаяся на мониторинге цен конкурентов для компаний и брендов электронной коммерции, что позволяет им увеличивать продажи и максимизировать доход. Мы помогаем онлайн-продавцам оптимизировать свою ценовую...

Vue.ai

Vue.ai

vue.ai

Vue.ai — одна из первых в мире платформ искусственного интеллекта общего назначения, которая позволяет крупным предприятиям по всему миру создавать широкий спектр приложений с поддержкой искусственного интеллекта для различных рабочих процессов и функций. Vue.ai обеспечивает ценность в отличие от лю...

RepairDesk

RepairDesk

repairdesk.co

Универсальное программное обеспечение для управления ремонтными мастерскими Облачное программное обеспечение для ремонтных мастерских №1 для управления и развития вашего ремонтного бизнеса

PIPE17

PIPE17

pipe17.com

Лучше, чем iPaaS. Интеграции электронной коммерции, которые помогут вам видеть, автоматизировать и управлять вашими операциями, выполнением заказов, запасами и многим другим.

QuoteMachine

QuoteMachine

quotemachine.com

QuoteMachine — это облачное программное решение, которое выводит продажи на новый уровень благодаря персонализации и возможностям онлайн-платежей, которые упрощают завершение продажи. Воспользуйтесь преимуществами наших легко распространяемых, настраиваемых предложений, заказов, счетов-фактур и мног...

PlanoHero

PlanoHero

planohero.com

PlanoHero — сервис для автоматизации процесса планограммирования от создания планограмм до управления выкладкой в ​​магазине

Priceva

Priceva

priceva.com

Соответствие MAP и мониторинг цен конкурентов. Priceva помогает ритейлерам и брендам отслеживать цены, состояние запасов и скидки. 1. Сравните цены на идентичные продукты с ценами конкурентов практически в реальном времени. 2. Анализируйте данные по категориям, брендам, регионам в дашборде интерфей...

Sweet Analytics

Sweet Analytics

sweetanalytics.com

Sweet Analytics — в центре всех ваших данных. Sweet соединяется со всеми маркетинговыми платформами, которые вы знаете и любите, и объединяет их под одной крышей. Помогаем вам понять, как удержать и привлечь клиентов, чтобы продвигать свой бизнес вперед. Что мы делаем... Данные о клиентах Чтобы поня...

Voucherify

Voucherify

voucherify.io

Voucherify — это облачная платформа продвижения и управления лояльностью, ориентированная на API, для цифровых команд. Это помогает повысить лояльность клиентов, привлечь новых клиентов и увеличить доходы с помощью целевых стимулов и контекстных вознаграждений. Мы помогаем компаниям любого размера з...

Pricemoov

Pricemoov

pricemoov.com

Pricemoov — глобальный поставщик решений нового поколения для управления и оптимизации цен, которые помогают компаниям развивать цифровую коммерцию, адаптироваться к динамике рынка и расширять возможности отделов продаж. Облачная платформа Pricemoov, обладающая мощными возможностями обработки данных...

Promomash

Promomash

promomash.com

«Промомаш» — единственная универсальная платформа для управления продвижением растущих CPG-брендов в ритейле. Планируйте, выполняйте, анализируйте и оптимизируйте все свои рекламные акции в сфере розничной торговли, продажи на местах и ​​маркетинговые мероприятия, а также демонстрации в магазинах в ...

ContactPigeon

ContactPigeon

contactpigeon.com

Платформа омниканального взаимодействия с клиентами Отправляйте своевременные, многоканальные, персонализированные сообщения. Отмеченное наградами омниканальное решение для взаимодействия с клиентами, обеспечивающее предсказуемые результаты в электронной коммерции и розничной торговле.

Jolt

Jolt

jolt.com

Jolt — это программное обеспечение для управления операциями, доступное на смартфонах и планшетах, которое помогает ресторанам, розничной торговле, гостиничному бизнесу и другим предприятиям добиться подотчетности команды, соблюдения требований цифровой безопасности пищевых продуктов и повысить прои...

Planorama

Planorama

planorama.com

Мировая компания, лидирующая на рынке технологий распознавания изображений для создания планограмм и анализа магазинов.

Crisp

Crisp

gocrisp.com

Crisp объединяет и анализирует данные розничной торговли по всей цепочке поставок, предоставляя брендам потребительских товаров практические сведения в режиме реального времени, позволяющие поддерживать товарный запас на полках, сокращать отходы и стремительно увеличивать прибыльность. Платформа отк...

HitPay

HitPay

hitpayapp.com

Универсальная платежная платформа для малого и среднего бизнеса. HitPay помогает более чем 15 000 компаниям в Юго-Восточной Азии и по всему миру эффективно и безопасно обрабатывать платежи. Мы объединяем онлайн-платежи, платежи в точках продаж и B2B-платежи в единую интегрированную систему обработк...

RetailOps

RetailOps

retailops.com

RetailOps — это решение для управления розничными операциями. Нашим клиентам необходимо настоящее SaaS-решение, которое может работать с несколькими каналами продаж и продуктами в одном простом в использовании приложении. Наши решения охватывают все: от закупок до отчетности, и даже становятся мобил...

Edistera

Edistera

edistera.com

Edistera Commerce Cloud — это платформа электронной коммерции B2B, помогающая производителям, брендам и дистрибьюторам развивать свой оптовый бизнес, обеспечивая беспрепятственный омниканальный опыт покупок как лично, так и онлайн для своих розничных продавцов, дилеров и оптовых клиентов.

GoSpotCheck

GoSpotCheck

gospotcheck.com

GoSpotCheck от FORM раскрывает возможности полевых групп для управления рынком с помощью единственного мобильного решения, которое сочетает в себе динамическое управление задачами, передовое в отрасли распознавание изображений, фотоотчетность, общение с полевыми группами и расширенные отчеты - и все...

Phocas Software

Phocas Software

phocassoftware.com

Вам нужно быть уверенным в своих данных? Если вашему бизнесу необходимо двигаться быстрее и увереннее, Phocas может вам помочь. У нас есть универсальная платформа бизнес-планирования и аналитики для использования в масштабах всей компании. Единый управляемый источник достоверной информации, поступаю...

Ai Palette

Ai Palette

aipalette.com

Ai Palette помогает компаниям FMCG создавать выгодные для потребителя продукты с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения. Запатентованная технология Ai Palette определяет потребительские тенденции в режиме реального времени, раскрывает движущие силы и мотивацию потребителей и п...

Stackline

Stackline

stackline.com

Целью Stackline стать движущей силой будущего коммерции, сближая бренды и клиентов, является первая подключенная торговая платформа с полной воронкой продаж для самых инновационных брендов мира. Запатентованные нейронные сети и системы глубокого обучения Stackline выявляют и визуализируют трансформа...

refive

refive

refive.io

Refive позволяет ритейлерам легко собирать данные о покупателях в магазинах, повышать вовлеченность и удержание клиентов с помощью интеллектуальных цифровых квитанций. Команды розничных операций, маркетинга и электронной коммерции используют refive в качестве платформы для сбора данных о клиентах, с...

Wiser Solutions

Wiser Solutions

wiser.com

Wiser Solutions® — мировой лидер в области SaaS-продуктов для коммерческого исполнения. Наш пакет Commerce Execution Suite предоставляет брендам, ритейлерам, брокерам и дистрибьюторам аналитические данные, необходимые для принятия более эффективных решений как в Интернете, так и в магазинах. Платфор...

Price2Spy

Price2Spy

price2spy.com

Price2Spy — это программное обеспечение для розничного ценообразования, используемое крупными компаниями из различных отраслей по всему миру. Программное обеспечение для розничного ценообразования, основанное на искусственном интеллекте и машинном обучении, помогает профессионалам электронной коммер...

ChannelMix

ChannelMix

channelmix.com

Благодаря комплексной платформе и комплексному набору аналитических продуктов ChannelMix предоставляет ведущим брендам и агентствам четкий путь для измерения и повышения рентабельности маркетинговых инвестиций. ChannelMix является пионером в области маркетинговых измерений, готовых к будущему, с пом...

Fillgoods

Fillgoods

fillgoods.co

Полная система управления магазином который отвечает потребностям интернет-продавцов Создавайте неограниченное количество магазинов Полная инвентаризация продуктов с помощью системы FB Live для создания автоматических заказов. Это делает каждую продажу проще, чем раньше.

Narvar

Narvar

corp.narvar.com

Выйдите за рамки кнопки «купить». Создавайте лояльных клиентов с помощью удобного отслеживания заказов после покупки, обмена сообщениями и возврата.

ProjectsForce

ProjectsForce

projectsforce.com

Независимо от того, работаете ли вы с Lowe's, Home Depot, LL Flooring или ведете независимый монтажный бизнес, ProjectsForce поможет вам автоматизировать все ваши сервисные операции. Он специально разработан для интеграции с крупными розничными торговцами и легко настраивается в соответствии с вашим...

Petro Outlet

Petro Outlet

petrooutlet.com

Petro Outlet — это современное комплексное бэк-офисное приложение для розничных продавцов C-Store/Gas, торговых марок и дистрибьюторов.

Finturf

Finturf

finturf.com

Finturf работает с предприятиями, которым требуется решение для финансирования POS. Компания предоставляет простую в использовании веб-платформу, которая соединяет покупателей магазинов с широкой сетью кредитования. Компании, не имеющие решения по финансированию, знают, что они теряют продажи, поско...

Delightree

Delightree

delightree.com

Delightree — это универсальная технологическая платформа для франчайзинга, разработанная специально для развивающихся франчайзинговых компаний, стремящихся к масштабированию без ущерба для обещаний своего бренда, что упрощает процесс открытия и управления точками продаж. Простая в использовании техн...

Candid Wholesale

Candid Wholesale

candidwholesale.com

Candid Wholesale — это интегрированный набор инструментов для оптовых покупателей и продавцов, призванный сделать B2B-продажи максимально удобными для пользователей без ущерба для мощности и гибкости.

Auror

Auror

auror.co

Платформа для ритейлеров ориентирована на повышение безопасности, производительности и прибыльности. Auror используется ведущими группами по предотвращению потерь в тысячах магазинов.

Fixably

Fixably

fixably.com

Fixable — это облачное программное обеспечение для управления услугами, которое помогает автоматизировать процессы ремонта. Мы автоматизируем 80 % рабочего процесса ремонта, чтобы вы могли сократить время выполнения работ, улучшить качество обслуживания и повысить уровень удовлетворенности клиентов....

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