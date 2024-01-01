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Программное обеспечение для розничной торговли - Самые популярные приложения - Канада
Программное обеспечение для розничной торговли представляет собой набор приложений, предназначенных для помощи розничным торговцам в управлении их бизнес-операциями. Эта категория включает в себя широкий спектр функциональных возможностей, направленных на повышение эффективности, улучшение качества обслуживания клиентов и увеличение прибыльности.
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Square
squareup.com
Square, Inc. — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, агрегатор торговых услуг и мобильные платежи, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программные и аппаратные платежные продукты и расширила сферу услуг для малого бизнеса. Компания была основана в 2009 году...
WorkJam
workjam.com
WorkJam — ведущая платформа Digital Frontline Workplace. Благодаря управлению задачами, коммуникациям, обучению, самообслуживанию и эксклюзивной технологии рынка открытых смен, предназначенной для работы с вашим текущим решением WFM. WorkJam, которому доверяют такие знаковые бренды, как Shell, Ulta,...
Clover
clover.com
Clover заменяет ваш кассовый аппарат, платежный терминал, принтер чеков и сканер штрих-кодов интегрированным набором продуктов. Принимайте кредитные карты, EMV и Apple Pay.
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale централизует показатели всех используемых вами инструментов прямо в вашем кармане. Мы упрощаем, информируем и экономим ваше время!
Lark
larksuite.com
Lark — это универсальная платформа для совместной работы для команд, стремящихся оптимизировать рабочие процессы и быстрее достигать бизнес-результатов. Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу на настольных и мобильных устройствах Lark гарантирует, что команды могут эффективно работать где у...
Nielsen
nielsen.com
Корпорация Nielsen, самостоятельно известная как The Nielsen Company и ранее известная как ACNielsen или AC Nielsen, — это глобальная фирма, занимающаяся маркетинговыми исследованиями, со штаб-квартирой по всему миру в Нью-Йорке, США. Региональная штаб-квартира для Северной Америки расположена в Чик...
RepairShopr
repairshopr.com
Программное обеспечение для ремонтных мастерских, позволяющее выставлять счета, выписывать билеты, POS, повторяющиеся счета, выставлять счета и CRM для мастерских по ремонту компьютеров и многое другое.
Repsly
repsly.com
Платформа розничной торговли Repsly является движущей силой самых эффективных в мире команд мерчендайзинга и продаж на местах. От брендов до брокеров, Repsly предоставляет командам RetEx данные и инструменты, необходимые для ежедневного оказания максимально возможного влияния в этой области. Руковод...
Creatio
creatio.com
Creatio (ранее bpm'online) — это программное обеспечение как услуга (SaaS) с низким кодом для управления процессами и CRM (управление взаимоотношениями с клиентами). По состоянию на 2020 год стек решений Creatio состоял из Studio Creatio (платформа с низким уровнем кода), Sales Creatio (программное ...
Pepperi
pepperi.com
Pepperi предоставляет брендам потребительских товаров и оптовикам комплексную торговую платформу B2B, позволяющую последовательно управлять всеми аспектами омниканальных продаж. Предоставляя вам возможность продавать больше, лучше и быстрее, наша платформа уникальным образом сочетает в себе электрон...
Epicor
epicor.com
Система Epicor ERP — это модульное отраслевое программное обеспечение, используемое для управления бизнес-процессами в масштабах компании. Программное обеспечение Epicor хорошо подходит для управления бухгалтерским учетом и финансами, кадрами, клиентами, цепочкой поставок, запасами, дистрибуцией и у...
Scan Unlimited
scanunlimited.com
Источник Быстрее. Источник Умнее. ScanUnlimited — это самый быстрый способ для оптовиков найти высокодоходные и востребованные продукты без необходимости тщательного поиска в таблицах продуктов. Быстро находите выигрышные продукты с помощью интуитивно понятного и простого в использовании программног...
Verizon
verizon.com
Verizon — американский оператор беспроводной сети, который ранее работал как отдельное подразделение Verizon Communications под названием Verizon Wireless.
Bright Data
brightdata.com
Являясь аналитическим продуктом Bright Data, мы используем беспрецедентный масштаб, технологии и глобальный охват крупнейшей в мире платформы сбора данных. Наш уникальный доступ позволяет брендам и ритейлерам всех видов получать комплексную информацию в режиме реального времени об онлайн-рынках и ко...
Voucherify
voucherify.io
Voucherify — это облачная платформа продвижения и управления лояльностью, ориентированная на API, для цифровых команд. Это помогает повысить лояльность клиентов, привлечь новых клиентов и увеличить доходы с помощью целевых стимулов и контекстных вознаграждений. Мы помогаем компаниям любого размера з...
Stackline
stackline.com
Целью Stackline стать движущей силой будущего коммерции, сближая бренды и клиентов, является первая подключенная торговая платформа с полной воронкой продаж для самых инновационных брендов мира. Запатентованные нейронные сети и системы глубокого обучения Stackline выявляют и визуализируют трансформа...
NCR Voyix
ncrvoyix.com
NCR Advanced Store включает в себя набор решений для омникоммерции, которые можно адаптировать к потребностям любого розничного продавца и которые выходят далеко за рамки точек продаж. Интегрируйте возможности управления предложениями и лояльностью, чтобы вознаграждать лучших покупателей и заставлят...
ShipBob
shipbob.com
ShipBob — это глобальная платформа выполнения заказов, которая поддерживает более 7000 брендов электронной коммерции с глобальной сетью из более чем 30 центров выполнения заказов в США, Канаде, Великобритании, ЕС и Австралии. Мы физически храним товары наших продавцов, затем собираем, упаковываем и ...
smartscout
smartscout.com
SmartScout — это программный инструмент, который обеспечивает полный анализ Amazon. SmartScout разбивает 20 крупнейших категорий и 43 000 подкатегорий, долю рынка бренда и предоставляет вам ключевые показатели эффективности ASIN, которые помогут вам принять основанные на данных решения либо о развит...
ERPLY
erply.com
ERPLY LTD — поставщик облачного, ориентированного на iPad программного обеспечения для точек продаж и управления запасами для розничных торговцев с упором на операции с несколькими магазинами. Мы предоставляем полностью интегрированные интерфейсные и бэк-офисные функции для ваших магазинов, складов ...
RepairDesk
repairdesk.co
Универсальное программное обеспечение для управления ремонтной мастерской Облачное программное обеспечение для ремонтных мастерских №1 для управления и развития вашего ремонтного бизнеса
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — это платформа для цифровой коммерции на базе SaaS, предоставляющая решения для цифровой аналитики полок и динамического ценообразования для мировых потребительских брендов и розничных продавцов. Платформа цифровой коммерции и оптимизации каналов компании позволяет глобальным потребительс...
OpenWrench
useopenwrench.com
OpenWrench делает обслуживание вашего бизнеса проще и прозрачнее, чем когда-либо. Создавайте и отправляйте заказы на работу, отслеживайте последний статус текущих работ и утверждайте счета на оплату — и все это, не выходя из телефона. Сделайте фотографии проблемы или загрузите их из фотопленки. П...
Purple
purple.com
Фиолетовый улучшает взаимодействие посетителей со сложными пространствами. Решения Purple, обслуживающие розничную торговлю, здравоохранение, гостиничный бизнес, аттракционы, аэропорты и стадионы, используются в 120 странах, обслуживая более 1 миллиона конечных пользователей в день на более чем 70 0...
Syte
syte.ai
Syte — это платформа для поиска продуктов, специально разработанная для приложений электронной коммерции. Он использует визуальный искусственный интеллект для улучшения различных видов деятельности электронной коммерции, включая визуальный поиск, персонализацию и автоматическую маркировку продуктов....
Pricefx
pricefx.com
Для предприятий, сталкивающихся с проблемами ценообразования, которым необходимо надежно ускорить рост прибыльности и которым нужна точность, прозрачность и эффективность ценообразования, Pricefx — это облачная платформа оптимизации цен, управления и CPQ, которая обеспечивает прозрачное и оперативно...
Zoined
zoined.com
Превратите свои данные в действенную бизнес-идею. Где угодно, в режиме реального времени. ZOINED® — это облачное готовое к использованию аналитическое решение для розничных продавцов, ресторанов и оптовиков. Будьте готовы к работе в течение 24 часов. Заполните свой рабочий адрес электронной почты, ...
Flowspace
flow.space
Flowspace обеспечивает независимое выполнение задач. Облачное программное обеспечение OmniFlow компании обеспечивает видимость запасов, заказов и выполнения заказов в режиме реального времени, централизуя все источники заказов на единой информационной панели. Flowspace, интегрированная в гибкую сеть...
Salsify
salsify.com
Salsify помогает тысячам производителей, дистрибьюторов и ритейлеров брендов в более чем 140 странах сотрудничать, чтобы добиться успеха на цифровой полке. Платформа Product Experience Management (PXM) компании позволяет организациям централизовать весь контент своих продуктов, подключаться к коммер...
PriceShape
priceshape.com
PriceShape — это компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), специализирующаяся на мониторинге цен конкурентов для компаний и брендов электронной коммерции, что позволяет им увеличивать продажи и максимизировать доход. Мы помогаем интернет-продавцам оптимизировать свою ценов...
Quant Retail
quantretail.com
Quant — облачное решение для управления торговыми площадями, товарными категориями, планограммами, ценниками, автоматическим пополнением и фотодокументацией магазина. В Quant наши клиенты ежегодно рисуют и управляют планами тысяч магазинов и публикуют сотни тысяч планограмм.
easySales
easy-sales.com
easySales — это облачная SaaS-платформа, которая автоматизирует деятельность электронной коммерции для интернет-магазинов, позволяя им с легкостью продавать по нескольким каналам, сокращая эксплуатационные расходы и развивая свой бизнес. Он предлагает облачную многоканальную автоматизацию списков пр...
GoSpotCheck
gospotcheck.com
GoSpotCheck от FORM раскрывает возможности полевых команд для управления рынком с помощью единственного мобильного решения, которое сочетает в себе динамическое управление задачами, лучшее в отрасли распознавание изображений, фотоотчетность, общение с полевыми группами и расширенные отчеты - и все э...
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai — одна из первых в мире платформ искусственного интеллекта общего назначения, которая позволяет крупным предприятиям по всему миру создавать широкий спектр приложений с поддержкой искусственного интеллекта для различных рабочих процессов и функций. Vue.ai обеспечивает ценность, в отличие от л...
Priceva
priceva.com
Соответствие MAP и мониторинг цен конкурентов. Priceva помогает ритейлерам и брендам отслеживать цены, состояние запасов и скидки. 1. Сравнивайте цены на идентичные продукты с ценами конкурентов практически в реальном времени. 2. Анализируйте данные по категориям, брендам, регионам в дашборде инте...
Pricemoov
pricemoov.com
Pricemoov — глобальный поставщик решений нового поколения для управления и оптимизации цен, которые помогают компаниям развивать цифровую коммерцию, адаптироваться к динамике рынка и расширять возможности отделов продаж. Облачная платформа Pricemoov, обладающая мощными возможностями обработки данных...
Promomash
promomash.com
«Промомаш» — единственная универсальная платформа для управления продвижением растущих CPG-брендов в ритейле. Планируйте, выполняйте, анализируйте и оптимизируйте все свои рекламные акции в сфере розничной торговли, продажи на местах и маркетинговые мероприятия, а также демонстрации в магазинах в ...
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon — это отмеченная наградами платформа автоматизации омниканального маркетинга, которая предлагает решение проблемы каждого ритейлера: как отправить правильное сообщение в нужное время и с нужным контентом каждому посетителю. Это позволяет как индивидуальным магазинам, так и корпоративны...
PIPE17
pipe17.com
Pipe17 соединяет торговые предприятия электронной коммерции с расширяющимся набором торговых площадок, 3PL, финансовыми системами и приложениями SaaS для формирования сквозных автоматизированных операций. Продавцы получают контроль и прозрачность на каждом этапе цикла выполнения заказов, могут управ...
QuoteMachine
quotemachine.com
QuoteMachine — это облачное программное решение, которое выводит продажи на новый уровень благодаря персонализации и возможностям онлайн-платежей, которые упрощают завершение продажи. Воспользуйтесь нашими легко доступными, настраиваемыми ценами, заказами, счетами и многим другим! Продавцы также мог...
Fixably
fixably.com
Fixable — это облачное программное обеспечение для управления услугами, которое помогает автоматизировать процессы ремонта. Мы автоматизируем 80 % рабочего процесса ремонта, чтобы вы могли сократить время выполнения работ, улучшить качество обслуживания и повысить уровень удовлетворенности клиентов....
Zenput
zenput.com
Zenput теперь является частью Crunchtime — ведущего программного обеспечения для управления операциями для ресторанных брендов и операторов общественного питания. Zenput — это платформа выполнения операций, используемая такими брендами, как Chipotle, Domino's, Sweetgreen, для автоматизации развертыв...
PlanoHero
planohero.com
PlanoHero — сервис для автоматизации процесса планограммирования от создания планограмм до управления выкладкой в магазине
Pricechecker
pricechecker.ai
Pricechecker — лучший инструмент для мониторинга конкурентов, который помогает ритейлерам электронной коммерции следить за ценами конкурентов, рекламными акциями и сравнением запасов их продуктов и принимать более обоснованные ценовые решения. Как Pricechecker помогает розничным продавцам - История ...
Premise
premise.com
Premise — это платформа данных и аналитики, которая предоставляет лицам, принимающим решения, полезную информацию в режиме реального времени. Объединив мощь глобальной сети участников на местах с ведущими в отрасли наукой о данных и машинным обучением, предпосылка: «Источник основной истины».
BeMyEye
bemyeye.com
BeMyEye предоставляет потребительским брендам комплексное решение для отслеживания, анализа и улучшения эффективности работы магазинов с использованием технологий искусственного интеллекта, ИК-технологий и краудсорсинга, которые помогают им добиться идеального функционирования магазина. Оснастите св...
RetailOps
retailops.com
RetailOps — это решение для управления розничными операциями. Нашим клиентам необходимо настоящее SaaS-решение, которое может работать с несколькими каналами продаж и продуктами в одном простом в использовании приложении. Наши решения охватывают все: от закупок до отчетности, и даже становятся мобил...
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics — в центре всех ваших данных. Sweet соединяется со всеми маркетинговыми платформами, которые вы знаете и любите, и объединяет их под одной крышей. Помогаем вам понять, как удержать и привлечь клиентов, чтобы продвигать свой бизнес вперед. Что мы делаем... Данные о клиентах Чтобы поня...
Skynamo
skynamo.com
Skynamo — это универсальная платформа продаж на местах для производителей, оптовиков и дистрибьюторов. Нам нравится думать об этом как о комплексном решении для управления продажами на местах, управления взаимоотношениями с клиентами и сбора заказов в одном. Skynamo позволяет вашим отделам продаж со...
Finturf
finturf.com
Finturf работает с предприятиями, которым требуется решение для финансирования POS. Компания предоставляет простую в использовании веб-платформу, которая соединяет покупателей магазинов с широкой сетью кредитования. Компании, не имеющие решения по финансированию, знают, что они теряют продажи, поско...
Jolt
jolt.com
Jolt — это программное обеспечение для управления операциями, доступное на смартфонах и планшетах, которое помогает ресторанам, розничной торговле, гостиничному бизнесу и другим предприятиям добиться подотчетности команды, соблюдения требований цифровой безопасности пищевых продуктов и повысить прои...
Planorama
planorama.com
Мировая компания, лидирующая на рынке технологий распознавания изображений для создания планограмм и анализа магазинов.
SULTS
sults.com.br
В SULTS есть все необходимое для управления коммуникацией, вовлечения ваших сотрудников, обеспечения качества вашего бизнеса, повышения производительности и управления всей повседневной деятельностью.
VisitBasis
visitbasis.com
Мобильное приложение VisitBasis помогает мерчендайзерам, аудиторам розничной торговли и командам выездного маркетинга с легкостью составлять профессиональные отчеты об исполнении розничных продаж. VisitBasis для Android бесплатен для групп из 10 или менее пользователей и позволяет проводить аудит ро...
Crisp
gocrisp.com
Crisp объединяет и анализирует данные розничной торговли по всей цепочке поставок, предоставляя брендам потребительских товаров практические сведения в режиме реального времени, позволяющие поддерживать товарный запас на полках, сокращать отходы и стремительно увеличивать прибыльность. Платформа отк...
HitPay
hitpayapp.com
Универсальная платежная платформа для малого и среднего бизнеса. HitPay помогает более чем 15 000 компаниям в Юго-Восточной Азии и по всему миру эффективно и безопасно обрабатывать платежи. Мы объединяем онлайн-платежи, платежи в точках продаж и B2B-платежи в единую интегрированную систему обработк...
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud — это платформа электронной коммерции B2B, помогающая производителям, брендам и дистрибьюторам развивать свой оптовый бизнес, обеспечивая беспрепятственный омниканальный опыт покупок как лично, так и онлайн для своих розничных продавцов, дилеров и оптовых клиентов.
Phocas Software
phocassoftware.com
Вам нужно быть уверенным в своих данных? Если вашему бизнесу необходимо двигаться быстрее и увереннее, Phocas может вам помочь. У нас есть универсальная платформа бизнес-планирования и аналитики для использования в масштабах всей компании. Единый управляемый источник достоверной информации, поступаю...
Clientbook
clientbook.com
Clientbook Retail — это мобильное приложение, упрощающее работу с клиентами дорогостоящими продавцами розничной торговли. Используя Clientbook, ритейлеры получают прозрачность и контроль над качеством обслуживания клиентов, что приводит к увеличению числа посещений магазинов, улучшению показателей к...