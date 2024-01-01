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Программное обеспечение для розничного ценообразования - Самые популярные приложения - Болгария

Программное обеспечение для розничного ценообразования позволяет компаниям определять, управлять и анализировать оптимальные стратегии ценообразования для своей продукции, повышая прибыльность, продажи и удержание клиентов. Используя искусственный интеллект (ИИ) и прогнозную аналитику, это программное обеспечение может рекомендовать лучшие цены на каждый продукт в зависимости от местоположения или сезона. Это также помогает оценить исторические и будущие последствия решений о ценообразовании, позволяя ритейлерам разрабатывать разумные стратегии ценообразования. Эти решения помогают создавать первоначальные прайс-листы и обеспечивать динамическое ценообразование с учетом местоположения магазина и демографических данных. Инструменты розничного ценообразования часто интегрируются с розничными POS-системами, системами управления розничной торговлей и программным обеспечением для розничных операций для сбора данных об изменениях цен. Кроме того, некоторые инструменты подключаются к ERP-системам, торговому программному обеспечению и платформам электронной коммерции для обновления цен в режиме реального времени.

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DataWeave

DataWeave

dataweave.com

DataWeave — это платформа для цифровой коммерции на базе SaaS, предоставляющая решения для цифровой аналитики полок и динамического ценообразования для мировых потребительских брендов и розничных продавцов. Платформа цифровой коммерции и оптимизации каналов компании позволяет глобальным потребительс...

PriceShape

PriceShape

priceshape.com

PriceShape — это компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), специализирующаяся на мониторинге цен конкурентов для компаний и брендов электронной коммерции, что позволяет им увеличивать продажи и максимизировать доход. Мы помогаем интернет-продавцам оптимизировать свою ценов...

Priceva

Priceva

priceva.com

Соответствие MAP и мониторинг цен конкурентов. Priceva помогает ритейлерам и брендам отслеживать цены, состояние запасов и скидки. 1. Сравнивайте цены на идентичные продукты с ценами конкурентов практически в реальном времени. 2. Анализируйте данные по категориям, брендам, регионам в дашборде инте...

Pricemoov

Pricemoov

pricemoov.com

Pricemoov — глобальный поставщик решений нового поколения для управления и оптимизации цен, которые помогают компаниям развивать цифровую коммерцию, адаптироваться к динамике рынка и расширять возможности отделов продаж. Облачная платформа Pricemoov, обладающая мощными возможностями обработки данных...

Pricechecker

Pricechecker

pricechecker.ai

Pricechecker — лучший инструмент для мониторинга конкурентов, который помогает ритейлерам электронной коммерции следить за ценами конкурентов, рекламными акциями и сравнением запасов их продуктов и принимать более обоснованные ценовые решения. Как Pricechecker помогает розничным продавцам - История ...

Wiser Solutions

Wiser Solutions

wiser.com

Wiser Solutions® — мировой лидер в области SaaS-продуктов для коммерческого исполнения. Наш пакет Commerce Execution Suite предоставляет брендам, ритейлерам, брокерам и дистрибьюторам аналитические данные, необходимые для принятия более эффективных решений как в Интернете, так и в магазинах. Платфор...

Price2Spy

Price2Spy

price2spy.com

Price2Spy — это программное обеспечение для розничного ценообразования, используемое крупными компаниями из различных отраслей по всему миру. Программное обеспечение для розничного ценообразования, основанное на искусственном интеллекте и машинном обучении, помогает специалистам электронной коммерци...

Disivo

Disivo

disivo.com

Найдите подходящую цену для своих продуктов электронной коммерции. Улучшите свою ценовую стратегию электронной коммерции и позвольте своей марже расти. Используйте алгоритмы на основе искусственного интеллекта и настраиваемые стратегии для управления ценами на товары в ваших интернет-магазинах. След...

Pricefy

Pricefy

pricefy.io

Начните отслеживать цены ваших конкурентов с помощью Pricefy, это так просто! Добавьте URL-адрес вашего конкурента, и Pricefy сделает все остальное, извлекая все доступные данные о продукте, такие как изображение, цена, наличие/наличие и валюта. Если вы не хотите терять время на добавление URL-адрес...

First Insight

First Insight

firstinsight.com

First Insight предлагает платформу принятия решений нового поколения, которая позволяет дизайнерам, продавцам, бренд-менеджерам, покупателям и маркетологам отвечать на ключевые вопросы, с которыми они сталкиваются каждый день, привлекая потребителей к цифровым опросам, специально разработанным для р...

MakerSights

MakerSights

makersights.com

MakerSights — единственное рабочее пространство для управления ассортиментом, которое позволяет розничным брендам применять ориентированный на потребителя подход к продуктовой стратегии и создавать больше продуктов, которые нравятся людям, и меньше тех, которые им не нравятся. Рабочее пространство M...

Peak

Peak

peak.ai

Peak — компания, занимающаяся искусственным интеллектом, которая предоставляет платформу, приложения и услуги, помогающие предприятиям использовать потенциал искусственного интеллекта для увеличения доходов, увеличения прибыли и повышения эффективности. Облачная платформа искусственного интеллекта ...

ProductPrime

ProductPrime

productprime.io

ProductPrime — это ваше надежное и удобное SaaS-решение, тщательно разработанное владельцем интернет-магазина для таких владельцев интернет-магазинов, как вы. Это похоже на наличие дружелюбного цифрового помощника, который внимательно следит за вашим интернет-магазином и конкурентами и предоставляет...

SemanticForce

SemanticForce

semanticforce.ai

SemanticForce — это унифицированная платформа для анализа медиа, электронной коммерции и обслуживания клиентов, основанная на глубоком семантическом и визуальном анализе. Наша концепция обзора рынка 360 градусов объединяет новости, социальные сети, обзоры, цены, рекламу и информацию об угрозах в рам...

Dealavo

Dealavo

dealavo.com

Dealavo — поставщик решений для аналитики электронной коммерции для интернет-магазинов и брендов. Специализируется на мониторинге и автоматизации цен для интернет-магазинов, а также на решениях DPSM (распределение, ценообразование, стеллажи, мерчендайзинг) для производителей. Dealavo сотрудничает с ...

ParityDeals

ParityDeals

paritydeals.com

Оптимизируйте ценообразование и рекламные акции с помощью ParityDeals API Наш API предлагает доступ в режиме реального времени к нашей обширной базе данных цен с учетом местоположения, фестивалей и многого другого, что позволяет вам легко улучшить функциональность вашего продукта и предлагает польз...

QL2 Software

QL2 Software

ql2.com

QL2 Software, LLC была пионером на конкурентном рынке данных, предоставляя извлечение и анализ веб-данных клиентам во многих отраслях туризма и розничной торговли. QL2 обеспечивает настоящее конкурентное преимущество за счет сбора данных по требованию, мониторинга цен, оптимизации ассортимента, подб...

Price Edge

Price Edge

priceedge.eu

PriceEdge — это программное обеспечение для оптимизации и управления ценами, используемое для расширенного ценообразования в различных отраслях. Этот инструмент помогает вам находить возможности улучшения цен, измерять эффективность цен и предоставляет четкий обзор влияния цен с течением времени с п...

BlackCurve

BlackCurve

blackcurve.com

BlackCurve — это ваш штаб-квартира по ценообразованию в электронной коммерции. Мы помогаем предприятиям электронной коммерции понять своих конкурентов и использовать цену для повышения эффективности продаж. Наши клиенты доверяют BlackCurve отслеживание цен конкурентов, анализ цен и динамическое цено...

Prisync

Prisync

prisync.com

Компании малого и среднего бизнеса, входящие в список Fortune 500, полагаются на данные Prisync для проведения подробного анализа уровня C и проведения своей игры A, чтобы увеличить рост продаж и прибыль в среднем более чем на 20% за менее чем недельные деньги, потраченные на кофе. Наша 5-звездочная...

Skuuudle

Skuuudle

skuuudle.com

Skuuudle — это наиболее точная служба анализа цен и продуктов, позволяющая вам отслеживать ценовую стратегию ваших конкурентов и принимать выигрышные ценовые решения. Команды по ценообразованию используют Skuuudle, чтобы обеспечивать справедливые цены для своих клиентов, не оставляя случайно маржу н...

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