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Розничные POS-системы - Самые популярные приложения - Дания

Программное обеспечение для розничных точек продаж (POS) предлагает интуитивно понятный инструмент как для сотрудников, так и для клиентов, оптимизирующий розничные транзакции в физических точках, таких как магазины и выставочные залы. С помощью программного обеспечения POS сотрудники розничной торговли могут быстро получать доступ к информации о продуктах, создавать заказы на продажу, обрабатывать платежи и выдавать квитанции. Такая эффективность позволяет сотрудникам обрабатывать больше транзакций за меньшее время, сокращая время ожидания клиентов на кассе. Кроме того, программное обеспечение POS может предоставлять клиентам информацию о наличии продуктов и ценах. Менеджеры розничной торговли могут использовать программное обеспечение POS для мониторинга транзакций и анализа данных о продажах или запасах, таких как объем, сумма и частота. Расширенные POS-решения могут также включать в себя функции управления запасами или профилями клиентов. Обычно программное обеспечение POS устанавливается на специализированное оборудование, предназначенное для этой цели, с тактильными экранами, упрощающими навигацию. POS-решения все чаще доступны на мобильных устройствах, таких как планшеты или смартфоны. Для максимальной эффективности программное обеспечение POS интегрируется с ERP или системами управления запасами для обмена данными о продуктах, с CRM-системами для информации о клиентах, а также с другими решениями для розничной торговли, такими как цепочка поставок и логистика. Важно отметить, что программное обеспечение POS отличается от программного обеспечения для электронной коммерции, которое используется исключительно для онлайн-продаж.

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Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, агрегатор торговых услуг и мобильные платежи, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программные и аппаратные платежные продукты и расширила сферу услуг для малого бизнеса. Компания была основана в 2009 году...

Appetize.io

Appetize.io

appetize.io

Интернет-симуляторы iOS и эмуляторы Android. Запускайте iPhone, iPad, Mobile Safari, APK и мобильные приложения в своем браузере с помощью HTML5 и Javascript.

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...

Yoco

Yoco

yoco.com

Принимайте все основные карты в любимых карточных автоматах SA. Мобильный и сенсорный. ... Продавайте товары в Интернете, создавая и отправляя цифровые счета с помощью Yoco Link.

Kyte

Kyte

kyteapp.com

С помощью POS-приложения и системы Kyte вы можете управлять продажами, запасами и клиентами со своего телефона или планшета. Получите это бесплатно!

Clover

Clover

clover.com

Clover заменяет ваш кассовый аппарат, платежный терминал, принтер чеков и сканер штрих-кодов интегрированным набором продуктов. Принимайте кредитные карты, EMV и Apple Pay.

Lightspeed

Lightspeed

lightspeedhq.com

Lightspeed Restaurant POS — это универсальная ресторанная платформа, которая помогает предприятиям гостиничного бизнеса упрощать, масштабировать и обеспечивать исключительное качество обслуживания клиентов. Владельцы ресторанов могут понять свой бизнес с помощью подробных отчетов за считанные минуты...

MOKA POS

MOKA POS

mokapos.com

Moka — компания, занимающаяся мобильными технологиями, предоставляющая облачные решения для точек продаж и платежей, которые позволяют малому и среднему бизнесу лучше продавать и расти. В настоящее время Moka присутствует в более чем 100 городах Индонезии с более чем 35 000 торговцами и на сегодняшн...

Elementary POS

Elementary POS

elementarypos.com

Элементарный POS — это ваш мобильный кассовый аппарат или сложная система торговой точки, адаптированная к вашим конкретным требованиям. За единую справедливую цену вы получаете доступ к бесчисленным функциям, предназначенным для упрощения и ускорения ваших бизнес-процессов, а также к неограниченном...

ERPLY

ERPLY

erply.com

ERPLY LTD — поставщик облачного, ориентированного на iPad программного обеспечения для точек продаж и управления запасами для розничных торговцев с упором на операции с несколькими магазинами. Мы предоставляем полностью интегрированные интерфейсные и бэк-офисные функции для ваших магазинов, складов ...

Oliver POS

Oliver POS

oliverpos.com

Oliver POS — это революционная система точек продаж для WooCommerce. Oliver, созданный специально для обычных магазинов, позволяет полностью интегрировать WooCommerce и физические магазины. Благодаря единой базе данных и платформе продавать товары из физического и интернет-магазина стало еще проще. ...

RepairShopr

RepairShopr

repairshopr.com

Программное обеспечение для ремонтных мастерских, позволяющее выставлять счета, выписывать билеты, POS, повторяющиеся счета, выставлять счета и CRM для мастерских по ремонту компьютеров и многое другое.

EasyStore

EasyStore

easystore.co

Единая торговая платформа, которая поможет вам продавать как онлайн, так и лично (в розницу). Мы упрощаем ваш процесс продаж по всем каналам, включая интернет-магазин, Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, Instagram, реферальную программу и другие. Вы можете управлять всеми продуктами, заказами, запасам...

Modisoft

Modisoft

modisoft.com

Modisoft упрощает управление розничной торговлей и ресторанами, интегрируя основные функции, такие как банковские операции, управление запасами, продажами и сотрудниками, в единую удобную платформу. Воспользуйтесь преимуществами отслеживания продаж в режиме реального времени, комплексного контроля з...

Epicor

Epicor

epicor.com

Система Epicor ERP — это модульное отраслевое программное обеспечение, используемое для управления бизнес-процессами в масштабах компании. Программное обеспечение Epicor хорошо подходит для управления бухгалтерским учетом и финансами, кадрами, клиентами, цепочкой поставок, запасами, дистрибуцией и у...

Olsera.com

Olsera.com

olsera.com

Olsera — это больше, чем просто точка продаж (POS). Благодаря универсальному кассовому приложению, удобному для ММСП, мы здесь, чтобы предоставить комплексное решение от начала до конца для поддержки каждого этапа вашего бизнеса. Давай, готовься двигаться вперед вместе с Ольсерой!

Lithos POS

Lithos POS

lithospos.com

Lithos POS — это простое и мощное программное обеспечение для торговых точек розничной торговли/ресторанов. Программное обеспечение POS для розничной торговли/ресторанов предоставляет широкий спектр услуг, включая управление запасами, лояльность клиентов и бухгалтерский учет.

PosBytz

PosBytz

posbytz.com

Ваше универсальное облачное программное обеспечение для управления ресторанами и розничной торговлей Наше универсальное облачное программное обеспечение для управления ресторанами и розничной торговлей — идеальное решение для упрощения ваших бизнес-операций. Благодаря нашему простому в использовани...

Paymash

Paymash

paymash.com

Управляйте своим бизнесом с одной центральной платформы. Начните продавать в своем магазине, онлайн или создавайте и отправляйте счета.

Epos Now

Epos Now

eposnow.com

Epos Now работает практически со всем оборудованием POS. Программное обеспечение Epos Now идеально подходит как для предприятий розничной торговли, так и для гостиничного бизнеса, поскольку его можно масштабировать с одного устройства на множество.

Simply POS

Simply POS

simplypos.com

Платформа для автоматизации точек продаж, электронной коммерции и розничных магазинов на базе искусственного интеллекта для бизнеса с числом магазинов от 1 до 101

SpotOn

SpotOn

spoton.com

SpotOn — одна из самых быстрорастущих компаний по разработке программного обеспечения и платежей, предоставляющая технологии и поддержку, которые помогают местному бизнесу — и людям, которые ими управляют, — добиться успеха на своих собственных условиях. SpotOn, известная своей гибкой облачной техно...

IVEPOS

IVEPOS

ivepos.com

IVEPOS — это бесплатное программное обеспечение POS (точки продаж), созданное Intuition Systems для вашего ресторана, розничных магазинов, кафе, бара, пекарни, кофейни, продуктового магазина, салона и спа, автомойки, фургона с едой и пиццерии. Используйте систему точек продаж IVEPOS вместо кассового...

Selldone

Selldone

selldone.com

Selldone, новаторская компания в области платформ электронной коммерции, имеет штаб-квартиру в оживленном технологическом центре, что отражает ее инновационный дух. Компания Selldone, созданная с целью оптимизации онлайн-бизнес-операций, быстро расширила свое влияние и влияние. Компания, отличающаяс...

POSApt

POSApt

posapt.au

POSApt — это программное решение для точек продаж (POS) для индустрии гостеприимства и розничной торговли. POSApt, доступный по всей Австралии, является одним из лучших поставщиков POS-систем в Австралии.

HitPay

HitPay

hitpayapp.com

Универсальная платежная платформа для малого и среднего бизнеса. HitPay помогает более чем 15 000 компаниям в Юго-Восточной Азии и по всему миру эффективно и безопасно обрабатывать платежи. Мы объединяем онлайн-платежи, платежи в точках продаж и B2B-платежи в единую интегрированную систему обработк...

uniCenta

uniCenta

unicenta.com

Используется тысячами розничных продавцов, баров, кафе, ресторанов и магазинов по всему миру. Доступны бесплатные и недорогие услуги поддержки. Получайте последние загрузки и информацию'

Imonggo

Imonggo

imonggo.com

Imonggo отлично подходит для малого и среднего розничного бизнеса.

Easyops

Easyops

easyops.in

Easyops предлагает облачное многоканальное программное обеспечение для розничной торговли для управления заказами и запасами, управления возвратами и платежами, а также управления выставлением счетов в Индии. Наши продукты EasyOps и EasyGST позволяют вам автоматизировать и упростить ваши розничные о...

Tactill

Tactill

tactill.com

TacTill — инновационный стартап, специализирующийся на обналичивании денег в магазине. Tactill был разработан, чтобы облегчить вашу жизнь и позволить вам продавать больше и проще.

ECRS POS

ECRS POS

ecrs.com

ECRS POS позволяет вам воспользоваться преимуществами доступных технологий, одновременно учитывая предпочтения клиентов и требования к площади магазина.

LOU

LOU

evosus.com

LOU — Powered by Evosus — это облачное бизнес-программное обеспечение для предприятий розничной торговли, выездного обслуживания и управления складами/запасами. Это мощное универсальное программное обеспечение ERP для бизнеса помогает предприятиям экономить время, избавляясь от бумажных документов, ...

Heartland

Heartland

heartland.us

IntechOpen — ведущий мировой издатель журналов и книг в области науки, технологий и медицины. Нас предпочитают более 60 000 авторов по всему миру.

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