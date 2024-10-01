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Розничные POS-системы - Самые популярные приложения - Камерун
Программное обеспечение для розничных точек продаж (POS) предлагает интуитивно понятный инструмент как для сотрудников, так и для клиентов, оптимизирующий розничные транзакции в физических точках, таких как магазины и выставочные залы. С помощью программного обеспечения POS сотрудники розничной торговли могут быстро получать доступ к информации о продуктах, создавать заказы на продажу, обрабатывать платежи и выдавать квитанции. Такая эффективность позволяет сотрудникам обрабатывать больше транзакций за меньшее время, сокращая время ожидания клиентов на кассе. Кроме того, программное обеспечение POS может предоставлять клиентам информацию о наличии продуктов и ценах. Менеджеры розничной торговли могут использовать программное обеспечение POS для мониторинга транзакций и анализа данных о продажах или запасах, таких как объем, сумма и частота. Расширенные POS-решения могут также включать в себя функции управления запасами или профилями клиентов. Обычно программное обеспечение POS устанавливается на специализированное оборудование, предназначенное для этой цели, с тактильными экранами, упрощающими навигацию. POS-решения все чаще доступны на мобильных устройствах, таких как планшеты или смартфоны. Для максимальной эффективности программное обеспечение POS интегрируется с ERP или системами управления запасами для обмена данными о продуктах, с CRM-системами для информации о клиентах, а также с другими решениями для розничной торговли, такими как цепочка поставок и логистика. Важно отметить, что программное обеспечение POS отличается от программного обеспечения для электронной коммерции, которое используется исключительно для онлайн-продаж.
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Stripe
stripe.com
Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, агрегатор торговых услуг и мобильные платежи, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программные и аппаратные платежные продукты и расширила сферу услуг для малого бизнеса. Компания была основана в 2009 году...
Appetize.io
appetize.io
Интернет-симуляторы iOS и эмуляторы Android. Запускайте iPhone, iPad, Mobile Safari, APK и мобильные приложения в своем браузере с помощью HTML5 и Javascript.
Yoco
yoco.com
Принимайте все основные карты в любимых карточных автоматах SA. Мобильный и сенсорный. ... Продавайте товары в Интернете, создавая и отправляя цифровые счета с помощью Yoco Link.
Kyte
kyteapp.com
С помощью POS-приложения и системы Kyte вы можете управлять продажами, запасами и клиентами со своего телефона или планшета. Получите это бесплатно!
Clover
clover.com
Clover заменяет ваш кассовый аппарат, платежный терминал, принтер чеков и сканер штрих-кодов интегрированным набором продуктов. Принимайте кредитные карты, EMV и Apple Pay.
Lightspeed
lightspeedhq.com
Lightspeed Restaurant POS — это универсальная ресторанная платформа, которая помогает предприятиям гостиничного бизнеса упрощать, масштабировать и обеспечивать исключительное качество обслуживания клиентов. Владельцы ресторанов могут понять свой бизнес с помощью подробных отчетов за считанные минуты...
MOKA POS
mokapos.com
Moka — компания, занимающаяся мобильными технологиями, предоставляющая облачные решения для точек продаж и платежей, которые позволяют малому и среднему бизнесу лучше продавать и расти. В настоящее время Moka присутствует в более чем 100 городах Индонезии с более чем 35 000 торговцами и на сегодняшн...
Elementary POS
elementarypos.com
Элементарный POS — это ваш мобильный кассовый аппарат или сложная система торговой точки, адаптированная к вашим конкретным требованиям. За единую справедливую цену вы получаете доступ к бесчисленным функциям, предназначенным для упрощения и ускорения ваших бизнес-процессов, а также к неограниченном...
ERPLY
erply.com
ERPLY LTD — поставщик облачного, ориентированного на iPad программного обеспечения для точек продаж и управления запасами для розничных торговцев с упором на операции с несколькими магазинами. Мы предоставляем полностью интегрированные интерфейсные и бэк-офисные функции для ваших магазинов, складов ...
Oliver POS
oliverpos.com
Oliver POS — это революционная система точек продаж для WooCommerce. Oliver, созданный специально для обычных магазинов, позволяет полностью интегрировать WooCommerce и физические магазины. Благодаря единой базе данных и платформе продавать товары из физического и интернет-магазина стало еще проще. ...
RepairShopr
repairshopr.com
Программное обеспечение для ремонтных мастерских, позволяющее выставлять счета, выписывать билеты, POS, повторяющиеся счета, выставлять счета и CRM для мастерских по ремонту компьютеров и многое другое.
EasyStore
easystore.co
Единая торговая платформа, которая поможет вам продавать как онлайн, так и лично (в розницу). Мы упрощаем ваш процесс продаж по всем каналам, включая интернет-магазин, Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, Instagram, реферальную программу и другие. Вы можете управлять всеми продуктами, заказами, запасам...
Modisoft
modisoft.com
Modisoft упрощает управление розничной торговлей и ресторанами, интегрируя основные функции, такие как банковские операции, управление запасами, продажами и сотрудниками, в единую удобную платформу. Воспользуйтесь преимуществами отслеживания продаж в режиме реального времени, комплексного контроля з...
Epicor
epicor.com
Система Epicor ERP — это модульное отраслевое программное обеспечение, используемое для управления бизнес-процессами в масштабах компании. Программное обеспечение Epicor хорошо подходит для управления бухгалтерским учетом и финансами, кадрами, клиентами, цепочкой поставок, запасами, дистрибуцией и у...
Olsera.com
olsera.com
Olsera — это больше, чем просто точка продаж (POS). Благодаря универсальному кассовому приложению, удобному для ММСП, мы здесь, чтобы предоставить комплексное решение от начала до конца для поддержки каждого этапа вашего бизнеса. Давай, готовься двигаться вперед вместе с Ольсерой!
Lithos POS
lithospos.com
Lithos POS — это простое и мощное программное обеспечение для торговых точек розничной торговли/ресторанов. Программное обеспечение POS для розничной торговли/ресторанов предоставляет широкий спектр услуг, включая управление запасами, лояльность клиентов и бухгалтерский учет.
Paymash
paymash.com
Управляйте своим бизнесом с одной центральной платформы. Начните продавать в своем магазине, онлайн или создавайте и отправляйте счета.
PosBytz
posbytz.com
Ваше универсальное облачное программное обеспечение для управления ресторанами и розничной торговлей Наше универсальное облачное программное обеспечение для управления ресторанами и розничной торговлей — идеальное решение для упрощения ваших бизнес-операций. Благодаря нашему простому в использовани...
Simply POS
simplypos.com
Платформа для автоматизации точек продаж, электронной коммерции и розничных магазинов на базе искусственного интеллекта для бизнеса с числом магазинов от 1 до 101
Epos Now
eposnow.com
Epos Now работает практически со всем оборудованием POS. Программное обеспечение Epos Now идеально подходит как для предприятий розничной торговли, так и для гостиничного бизнеса, поскольку его можно масштабировать с одного устройства на множество.
SpotOn
spoton.com
SpotOn — одна из самых быстрорастущих компаний по разработке программного обеспечения и платежей, предоставляющая технологии и поддержку, которые помогают местному бизнесу — и людям, которые ими управляют, — добиться успеха на своих собственных условиях. SpotOn, известная своей гибкой облачной техно...
POSApt
posapt.au
POSApt — это программное решение для точек продаж (POS) для индустрии гостеприимства и розничной торговли. POSApt, доступный по всей Австралии, является одним из лучших поставщиков POS-систем в Австралии.
IVEPOS
ivepos.com
IVEPOS — это бесплатное программное обеспечение POS (точки продаж), созданное Intuition Systems для вашего ресторана, розничных магазинов, кафе, бара, пекарни, кофейни, продуктового магазина, салона и спа, автомойки, фургона с едой и пиццерии. Используйте систему точек продаж IVEPOS вместо кассового...
Selldone
selldone.com
Selldone, новаторская компания в области платформ электронной коммерции, имеет штаб-квартиру в оживленном технологическом центре, что отражает ее инновационный дух. Компания Selldone, созданная с целью оптимизации онлайн-бизнес-операций, быстро расширила свое влияние и влияние. Компания, отличающаяс...
uniCenta
unicenta.com
Используется тысячами розничных продавцов, баров, кафе, ресторанов и магазинов по всему миру. Доступны бесплатные и недорогие услуги поддержки. Получайте последние загрузки и информацию'
Imonggo
imonggo.com
Imonggo отлично подходит для малого и среднего розничного бизнеса.
HitPay
hitpayapp.com
Универсальная платежная платформа для малого и среднего бизнеса. HitPay помогает более чем 15 000 компаниям в Юго-Восточной Азии и по всему миру эффективно и безопасно обрабатывать платежи. Мы объединяем онлайн-платежи, платежи в точках продаж и B2B-платежи в единую интегрированную систему обработк...
Tactill
tactill.com
TacTill — инновационный стартап, специализирующийся на обналичивании денег в магазине. Tactill был разработан, чтобы облегчить вашу жизнь и позволить вам продавать больше и проще.
ECRS POS
ecrs.com
ECRS POS позволяет вам воспользоваться преимуществами доступных технологий, одновременно учитывая предпочтения клиентов и требования к площади магазина.
LOU
evosus.com
LOU — Powered by Evosus — это облачное бизнес-программное обеспечение для предприятий розничной торговли, выездного обслуживания и управления складами/запасами. Это мощное универсальное программное обеспечение ERP для бизнеса помогает предприятиям экономить время, избавляясь от бумажных документов, ...
Heartland
heartland.us
IntechOpen — ведущий мировой издатель журналов и книг в области науки, технологий и медицины. Нас предпочитают более 60 000 авторов по всему миру.
Easyops
easyops.in
Easyops предлагает облачное многоканальное программное обеспечение для розничной торговли для управления заказами и запасами, управления возвратами и платежами, а также управления выставлением счетов в Индии. Наши продукты EasyOps и EasyGST позволяют вам автоматизировать и упростить ваши розничные о...