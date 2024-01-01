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Программное обеспечение для управления розничной торговлей - Самые популярные приложения - о-в Буве
Программное обеспечение для управления розничной торговлей, также известное как система управления розничной торговлей (RMS), представляет собой комплексную платформу, предназначенную для поддержки повседневной деятельности розничного магазина или сети. Это программное обеспечение объединяет различные модули для управления запасами и их приобретения, обработки транзакций клиентов, планирования смен сотрудников, отслеживания финансов и многого другого. RMS помогает ритейлерам оптимизировать все операции магазина: от закупок и продаж до бэк-офисной деятельности, такой как бухгалтерский учет и управление персоналом. Предоставляя единый источник достоверных данных для всех розничных данных, платформа улучшает сотрудничество между различными отделами. Мобильные версии программного обеспечения позволяют использовать его в нескольких местах, например в магазинах или на складах. Хотя этот инструмент может быть полезен всем сотрудникам розничной торговли, он особенно ценен для менеджеров и руководителей, которые контролируют и координируют операции различных бизнес-функций.
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Clover
clover.com
Clover заменяет ваш кассовый аппарат, платежный терминал, принтер чеков и сканер штрих-кодов интегрированным набором продуктов. Принимайте кредитные карты, EMV и Apple Pay.
ERPLY
erply.com
ERPLY LTD — поставщик облачного, ориентированного на iPad программного обеспечения для точек продаж и управления запасами для розничных торговцев с упором на операции с несколькими магазинами. Мы предоставляем полностью интегрированные интерфейсные и бэк-офисные функции для ваших магазинов, складов ...
RepairShopr
repairshopr.com
Программное обеспечение для ремонтных мастерских, позволяющее выставлять счета, выписывать билеты, POS, повторяющиеся счета, выставлять счета и CRM для мастерских по ремонту компьютеров и многое другое.
RepairDesk
repairdesk.co
Универсальное программное обеспечение для управления ремонтной мастерской Облачное программное обеспечение для ремонтных мастерских №1 для управления и развития вашего ремонтного бизнеса
Epicor
epicor.com
Система Epicor ERP — это модульное отраслевое программное обеспечение, используемое для управления бизнес-процессами в масштабах компании. Программное обеспечение Epicor хорошо подходит для управления бухгалтерским учетом и финансами, кадрами, клиентами, цепочкой поставок, запасами, дистрибуцией и у...
OpenWrench
useopenwrench.com
OpenWrench делает обслуживание вашего бизнеса проще и прозрачнее, чем когда-либо. Создавайте и отправляйте заказы на работу, отслеживайте последний статус текущих работ и утверждайте счета на оплату — и все это, не выходя из телефона. Сделайте фотографии проблемы или загрузите их из фотопленки. П...
RetailOps
retailops.com
RetailOps — это решение для управления розничными операциями. Нашим клиентам необходимо настоящее SaaS-решение, которое может работать с несколькими каналами продаж и продуктами в одном простом в использовании приложении. Наши решения охватывают все: от закупок до отчетности, и даже становятся мобил...
SULTS
sults.com.br
В SULTS есть все необходимое для управления коммуникацией, вовлечения ваших сотрудников, обеспечения качества вашего бизнеса, повышения производительности и управления всей повседневной деятельностью.
NCR Voyix
ncrvoyix.com
NCR Advanced Store включает в себя набор решений для омникоммерции, которые можно адаптировать к потребностям любого розничного продавца и которые выходят далеко за рамки точек продаж. Интегрируйте возможности управления предложениями и лояльностью, чтобы вознаграждать лучших покупателей и заставлят...
HitPay
hitpayapp.com
Универсальная платежная платформа для малого и среднего бизнеса. HitPay помогает более чем 15 000 компаниям в Юго-Восточной Азии и по всему миру эффективно и безопасно обрабатывать платежи. Мы объединяем онлайн-платежи, платежи в точках продаж и B2B-платежи в единую интегрированную систему обработк...
Inverge
invergehq.com
Inverge — это комплексное программное обеспечение для управления розничной торговлей, позволяющее брендам, розничным торговцам и дропшипперам управлять запасами, оптовыми отношениями, продажами и выполнением заказов с помощью одной мощной платформы. Раскрытие потенциала вашего бизнеса – это улучшени...
Retail Report
retailreport.com
Retail Report — это многофункциональное программное решение для управления торговыми центрами и аналитики розничной торговли, которое радикально меняет способы управления вашими активами. Наши инновационные функции предназначены для решения уникальных задач розничной торговли, обеспечивая прибыльный...
LOU
evosus.com
LOU — Powered by Evosus — это облачное бизнес-программное обеспечение для предприятий розничной торговли, выездного обслуживания и управления складами/запасами. Это мощное универсальное программное обеспечение ERP для бизнеса помогает предприятиям экономить время, избавляясь от бумажных документов, ...
Heartland
heartland.us
IntechOpen — ведущий мировой издатель журналов и книг в области науки, технологий и медицины. Нас предпочитают более 60 000 авторов по всему миру.
Yungas
yungas.com.br
Централизуйте все процессы вашей франчайзинговой сети на единой платформе, чтобы не было потери информации, переделок и отсутствия контроля. Система подходит для LGPD. Юнгас объединяет основные модули для управления франшизой, такие как: коммуникация, финансовые показатели, управление и распределени...