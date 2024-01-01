Программное обеспечение для управления розничной торговлей - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для управления розничной торговлей, также известное как система управления розничной торговлей (RMS), представляет собой комплексную платформу, предназначенную для поддержки повседневной деятельности розничного магазина или сети. Это программное обеспечение объединяет различные модули для управления запасами и их приобретения, обработки транзакций клиентов, планирования смен сотрудников, отслеживания финансов и многого другого. RMS помогает ритейлерам оптимизировать все операции магазина: от закупок и продаж до бэк-офисной деятельности, такой как бухгалтерский учет и управление персоналом. Предоставляя единый источник достоверных данных для всех розничных данных, платформа улучшает сотрудничество между различными отделами. Мобильные версии программного обеспечения позволяют использовать его в нескольких местах, например в магазинах или на складах. Хотя все сотрудники розничной торговли могут получить пользу от этого инструмента, он особенно ценен для менеджеров и руководителей, которые контролируют и координируют операции различных бизнес-функций.
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Программное обеспечение для ремонтных мастерских, позволяющее выставлять счета, выписывать билеты, POS, повторяющиеся счета, выставлять счета и CRM для мастерских по ремонту компьютеров и многое другое.
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OpenWrench делает обслуживание вашего бизнеса проще и прозрачнее, чем когда-либо. Создавайте и отправляйте заказы на работу, отслеживайте последний статус текущих работ и утверждайте счета на оплату — и все это, не выходя из телефона. Сделайте фотографии проблемы или загрузите их из фотопленки. П...
Epicor
epicor.com
Система Epicor ERP — это модульное отраслевое программное обеспечение, используемое для управления бизнес-процессами в масштабах компании. Программное обеспечение Epicor хорошо подходит для управления бухгалтерским учетом и финансами, кадрами, клиентами, цепочкой поставок, запасами, дистрибуцией и у...
RepairDesk
repairdesk.co
Универсальное программное обеспечение для управления ремонтными мастерскими Облачное программное обеспечение для ремонтных мастерских №1 для управления и развития вашего ремонтного бизнеса
SULTS
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SULTS has everything you need to manage communication, engage your employees, ensure the quality of your business, increase productivity and manage all day-to-day activities.
Inverge
invergehq.com
Inverge is an end-to-end retail management software enabling brands, retailers, and dropshippers to manage inventory, wholesale relationships, sales, and fulfillment through one powerful platform. Reaching your business’ potential is about improving the knowledge, skill sets, and tools that work tog...
NCR Voyix
ncrvoyix.com
NCR Advanced Store encompasses a suite of omnicommerce solutions that can be tailored to match any retailer's needs and that goes far beyond the point of sale. Integrate offer and loyalty management capabilities to reward your best shoppers and keep them coming back for more. Use sales engagement so...
Retail Report
retailreport.com
Retail Report — это многофункциональное программное решение для управления торговыми центрами и аналитики розничной торговли, которое радикально меняет способы управления вашими активами. Наши инновационные функции предназначены для решения уникальных задач розничной торговли, обеспечивая прибыльный...
HitPay
hitpayapp.com
Универсальная платежная платформа для малого и среднего бизнеса. HitPay помогает более чем 15 000 компаниям в Юго-Восточной Азии и по всему миру эффективно и безопасно обрабатывать платежи. Мы объединяем онлайн-платежи, платежи в точках продаж и B2B-платежи в единую интегрированную систему обработк...
LOU
evosus.com
LOU — Powered by Evosus — это облачное бизнес-программное обеспечение для предприятий розничной торговли, выездного обслуживания и управления складами/запасами. Это мощное универсальное программное обеспечение ERP для бизнеса помогает предприятиям экономить время, избавляясь от бумажных документов, ...
RetailOps
retailops.com
RetailOps — это решение для управления розничными операциями. Нашим клиентам необходимо настоящее SaaS-решение, которое может работать с несколькими каналами продаж и продуктами в одном простом в использовании приложении. Наши решения охватывают все: от закупок до отчетности, и даже становятся мобил...
Heartland
heartland.us
IntechOpen — ведущий мировой издатель журналов и книг в области науки, технологий и медицины. Нас предпочитают более 60 000 авторов по всему миру.
Yungas
yungas.com.br
Система управления и связи для крупных сетей, пионер и лидер в области успеха клиентов. Одобрено СМЗТО и Стоуном!