Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для розничной торговли - Самые популярные приложения - Центрально-Африканская Республика Самые популярные Недавно добавленные

Аналитика розничной торговли увеличивает доходы и операции ритейлеров, предоставляя ценную информацию и расширенную аналитику. Это программное обеспечение собирает, управляет и анализирует данные из различных источников, включая внутренние системы, такие как платформы электронной коммерции, внешние источники, такие как торговые площадки электронной коммерции, а также данные отраслевого сравнительного анализа от третьих сторон. Данные собираются посредством процессов интеграции, анализа и очистки. Искусственный интеллект и машинное обучение используются для очистки и анализа данных в целях конкурентной разведки, анализа рынка, защиты бренда и оптимизации цен. Программное обеспечение для анализа розничной торговли используется розничными торговцами, продающими онлайн, в магазинах и через дистрибьюторские сети, и хотя оно особенно распространено в секторе потребительских товаров (CPG) из-за большого объема продуктов и транзакций, оно также может принести пользу другим типам. розничных торговцев.