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Программное обеспечение для розничной торговли - Самые популярные приложения - Босния и Герцеговина
Аналитика розничной торговли увеличивает доходы и операции ритейлеров, предоставляя ценную информацию и расширенную аналитику. Это программное обеспечение собирает, управляет и анализирует данные из различных источников, включая внутренние системы, такие как платформы электронной коммерции, внешние источники, такие как торговые площадки электронной коммерции, а также данные отраслевого сравнительного анализа от третьих сторон. Данные собираются посредством процессов интеграции, анализа и очистки. Искусственный интеллект и машинное обучение используются для очистки и анализа данных в целях конкурентной разведки, анализа рынка, защиты бренда и оптимизации цен. Программное обеспечение для анализа розничной торговли используется розничными торговцами, продающими онлайн, в магазинах и через дистрибьюторские сети, и хотя оно особенно распространено в секторе потребительских товаров (CPG) из-за большого объема продуктов и транзакций, оно также может принести пользу другим типам. розничных торговцев.
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Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale централизует показатели всех используемых вами инструментов прямо в вашем кармане. Мы упрощаем, информируем и экономим ваше время!
Bright Data
brightdata.com
Являясь аналитическим продуктом Bright Data, мы используем беспрецедентный масштаб, технологии и глобальный охват крупнейшей в мире платформы сбора данных. Наш уникальный доступ позволяет брендам и ритейлерам всех видов получать комплексную информацию в режиме реального времени об онлайн-рынках и ко...
Repsly
repsly.com
Платформа розничной торговли Repsly является движущей силой самых эффективных в мире команд мерчендайзинга и продаж на местах. От брендов до брокеров, Repsly предоставляет командам RetEx данные и инструменты, необходимые для ежедневного оказания максимально возможного влияния в этой области. Руковод...
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — это платформа для цифровой коммерции на базе SaaS, предоставляющая решения для цифровой аналитики полок и динамического ценообразования для мировых потребительских брендов и розничных продавцов. Платформа цифровой коммерции и оптимизации каналов компании позволяет глобальным потребительс...
Scan Unlimited
scanunlimited.com
Источник Быстрее. Источник Умнее. ScanUnlimited — это самый быстрый способ для оптовиков найти высокодоходные и востребованные продукты без необходимости тщательного поиска в таблицах продуктов. Быстро находите выигрышные продукты с помощью интуитивно понятного и простого в использовании программног...
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon — это отмеченная наградами платформа автоматизации омниканального маркетинга, которая предлагает решение проблемы каждого ритейлера: как отправить правильное сообщение в нужное время и с нужным контентом каждому посетителю. Это позволяет как индивидуальным магазинам, так и корпоративны...
Premise
premise.com
Premise — это платформа данных и аналитики, которая предоставляет лицам, принимающим решения, полезную информацию в режиме реального времени. Объединив мощь глобальной сети участников на местах с ведущими в отрасли наукой о данных и машинным обучением, предпосылка: «Источник основной истины».
Stackline
stackline.com
Целью Stackline стать движущей силой будущего коммерции, сближая бренды и клиентов, является первая подключенная торговая платформа с полной воронкой продаж для самых инновационных брендов мира. Запатентованные нейронные сети и системы глубокого обучения Stackline выявляют и визуализируют трансформа...
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics — в центре всех ваших данных. Sweet соединяется со всеми маркетинговыми платформами, которые вы знаете и любите, и объединяет их под одной крышей. Помогаем вам понять, как удержать и привлечь клиентов, чтобы продвигать свой бизнес вперед. Что мы делаем... Данные о клиентах Чтобы поня...
Crisp
gocrisp.com
Crisp объединяет и анализирует данные розничной торговли по всей цепочке поставок, предоставляя брендам потребительских товаров практические сведения в режиме реального времени, позволяющие поддерживать товарный запас на полках, сокращать отходы и стремительно увеличивать прибыльность. Платформа отк...
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette помогает компаниям FMCG создавать выгодные для потребителя продукты с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения. Запатентованная технология Ai Palette определяет потребительские тенденции в режиме реального времени, раскрывает движущие силы и мотивацию потребителей и п...
refive
refive.io
Refive позволяет ритейлерам легко собирать данные о покупателях в магазинах, повышать вовлеченность и удержание клиентов с помощью интеллектуальных цифровых квитанций. Команды розничных операций, маркетинга и электронной коммерции используют refive в качестве платформы для сбора данных о клиентах, с...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® — мировой лидер в области SaaS-продуктов для коммерческого исполнения. Наш пакет Commerce Execution Suite предоставляет брендам, ритейлерам, брокерам и дистрибьюторам аналитические данные, необходимые для принятия более эффективных решений как в Интернете, так и в магазинах. Платфор...
Bmatched
bmatched.ai
Bmatched — это SaaS-система рыночной аналитики, управляемая искусственным интеллектом. Мы предоставляем подробную информацию о рынке, особенно в сфере ювелирных изделий и моды. Наша платформа использует модели искусственного интеллекта, чтобы предоставлять ценную информацию о рынке в режиме реальног...
SupplyPike
supplypike.com
SupplyPike — это платформа управления отчислениями, которая позволяет поставщикам легко выявлять и возмещать вычеты розничных продавцов, предотвращая при этом потери доходов в своей цепочке поставок. SupplyPike помогает финансистам, цепочкам поставок и командам клиентов 500 ведущих розничных поставщ...
SoundCommerce
soundcommerce.com
SoundCommerce была основана в Сиэтле в 2018 году Amazon и ветеранами цифровой коммерции, которые считают, что каждая организация должна иметь возможность «думать и действовать как Amazon». SoundCommerce — это платформа данных для розничной торговли, которая ускоряет развитие бизнеса и данных, позвол...
retailMetrix
retailmetrix.io
RetailMetrix — это платформа полного анализа данных для ритейлеров, цель которой — дать ритейлерам возможность извлечь выгоду из своих данных. Мы обрабатываем и храним данные о продажах, трудовых ресурсах и клиентах, используя современные технологии хранилищ данных. Наши информационные панели и отче...
SPS Commerce
spscommerce.com
SPS Commerce Analytics предоставляет вам единый источник данных о сквозных продажах, чтобы вы могли быстрее и эффективнее принимать решения для своего бизнеса. Точно прогнозируйте, планируйте и действуйте, чтобы увеличить продажи, оптимизировать запасы и развивать стратегические отношения с покупате...
Numerator
numerator.com
Numerator Insights предоставляет производителям и ритейлерам представление о многоканальном поведении потребителей, включая переключение брендов и каналов, проникновение домохозяйств и профили покупателей на удобной для пользователя платформе. Numerator Insights предлагает более 35 гибких отчетов, п...
Style Arcade
stylearcade.com
Для брендов моды и одежды, которые хотят расти быстрее, Style Arcade — это платформа розничной аналитики, которая превращает мерчендайзинг в конкурентное преимущество. Вместо того, чтобы полагаться на недоступные системы; ручные процессы; и ненадежные прогнозы. Style Arcade раскрывает данные о товар...
Noogata
noogata.com
Платформа электронной коммерции Noogata с искусственным интеллектом предоставляет CPG и цифровым брендам стратегическую информацию и конкурентную информацию, позволяющую превзойти конкурентов на Amazon. Благодаря мощному помощнику по развитию искусственного интеллекта профессионалам или командам эле...
Peel Insights
peelinsights.com
Peel автоматизирует анализ данных для магазинов электронной коммерции на Shopify, помогая брендам получать больше важных вторых и третьих покупок от своих клиентов. Платформа предоставляет полный набор показателей и отчетов, ориентированных на удержание, которые легко доступны в визуальном формате д...
Glew
glew.io
Glew предоставляет многоканальную бизнес-аналитику и аналитику для продавцов электронной коммерции, цифровых агентств, розничных продавцов и B2B-продавцов любого размера. Благодаря более чем 150 интеграциям Glew позволяет вам видеть все ваши данные в одном месте и получать ценную информацию для разв...
Syndigo
syndigo.com
Syndigo — это первое облачное решение, специально созданное для обеспечения исключительного качества обслуживания в организациях, доменах и клиентах. Наши решения MDM, PIM, PXM, Digital Shelf Analytics, Syndicate и Enhanced Content, а также крупнейшая доступная интегрированная сеть для распространен...
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint — это ваша современная платформа розничных операций, созданная для подключенной коммерции. Flxpoint соединяет вашу цепочку поставок с каналами продаж и полностью автоматизирует операции электронной коммерции. Продавайте в больших масштабах, не замедляя себя ручными процессами или индивидуал...
CartInsight
cartinsight.io
CartInsight курирует миллионы интернет-магазинов и предоставляет обширную базу данных потенциальных клиентов электронной коммерции по всему миру с глубокой информацией об их трафике, отрасли, использовании технологий, ключевых лицах, принимающих решения, и многом другом.
Dealavo
dealavo.com
Dealavo — поставщик решений для аналитики электронной коммерции для интернет-магазинов и брендов. Специализируется на мониторинге и автоматизации цен для интернет-магазинов, а также на решениях DPSM (распределение, ценообразование, стеллажи, мерчендайзинг) для производителей. Dealavo сотрудничает с ...
QL2 Software
ql2.com
QL2 Software, LLC была пионером на конкурентном рынке данных, предоставляя извлечение и анализ веб-данных клиентам во многих отраслях туризма и розничной торговли. QL2 обеспечивает настоящее конкурентное преимущество за счет сбора данных по требованию, мониторинга цен, оптимизации ассортимента, подб...
Rockerbox
rockerbox.com
Rockerbox расширяет возможности маркетологов от запуска до масштабирования, помогая им легко увидеть и оценить эффективность канала. Мы создали нашу платформу для умных маркетологов, чтобы помочь им разумнее тратить, анализировать, масштабировать, тестировать и продавать. Rockerbox помогает вам лучш...
Decile
decile.com
Используйте возможности данных о клиентах для увеличения прибыли и роста. Decile — это платформа данных и аналитики о клиентах, которая помогает розничным брендам расти прибыльно, создавать более лояльную клиентскую базу и оптимизировать продуктовые стратегии. Decile использует простую структуру «Об...
Conjura
conjura.com
Прибыль, основанная на данных. Позвольте Conjura оптимизировать производительность вашей электронной коммерции, избавив вас от догадок с помощью нашей системы рекомендаций. Действуйте вместе с Conjura, чтобы сделать свой бизнес прибыльным.
Datasembly
datasembly.com
Datasembly обеспечивает доступ к миллиардам записей о ценах на продукты и розничную торговлю из каждого магазина сотен розничных продавцов. Наша запатентованная технологическая платформа позволяет вам получать (и делиться) информацией о гиперлокальных ценах, рекламных акциях и ассортименте. Получите...