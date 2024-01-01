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Программное обеспечение для розничной торговли - Самые популярные приложения - Афганистан

Аналитика розничной торговли увеличивает доходы и операции ритейлеров, предоставляя ценную информацию и расширенную аналитику. Это программное обеспечение собирает, управляет и анализирует данные из различных источников, включая внутренние системы, такие как платформы электронной коммерции, внешние источники, такие как торговые площадки электронной коммерции, а также данные отраслевого сравнительного анализа от третьих сторон. Данные собираются посредством процессов интеграции, анализа и очистки. Искусственный интеллект и машинное обучение используются для очистки и анализа данных в целях конкурентной разведки, анализа рынка, защиты бренда и оптимизации цен. Программное обеспечение для анализа розничной торговли используется розничными торговцами, продающими онлайн, в магазинах и через дистрибьюторские сети, и хотя оно особенно распространено в секторе потребительских товаров (CPG) из-за большого объема продуктов и транзакций, оно также может принести пользу другим типам. розничных торговцев.

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Triple Whale

Triple Whale

triplewhale.com

Triple Whale централизует показатели всех используемых вами инструментов прямо в вашем кармане. Мы упрощаем, информируем и экономим ваше время!

Bright Data

Bright Data

brightdata.com

Являясь аналитическим продуктом Bright Data, мы используем беспрецедентный масштаб, технологии и глобальный охват крупнейшей в мире платформы сбора данных. Наш уникальный доступ позволяет брендам и ритейлерам всех видов получать комплексную информацию в режиме реального времени об онлайн-рынках и ко...

Repsly

Repsly

repsly.com

Платформа розничной торговли Repsly является движущей силой самых эффективных в мире команд мерчендайзинга и продаж на местах. От брендов до брокеров, Repsly предоставляет командам RetEx данные и инструменты, необходимые для ежедневного оказания максимально возможного влияния в этой области. Руковод...

DataWeave

DataWeave

dataweave.com

DataWeave — это платформа для цифровой коммерции на базе SaaS, предоставляющая решения для цифровой аналитики полок и динамического ценообразования для мировых потребительских брендов и розничных продавцов. Платформа цифровой коммерции и оптимизации каналов компании позволяет глобальным потребительс...

Scan Unlimited

Scan Unlimited

scanunlimited.com

Источник Быстрее. Источник Умнее. ScanUnlimited — это самый быстрый способ для оптовиков найти высокодоходные и востребованные продукты без необходимости тщательного поиска в таблицах продуктов. Быстро находите выигрышные продукты с помощью интуитивно понятного и простого в использовании программног...

ContactPigeon

ContactPigeon

contactpigeon.com

ContactPigeon — это отмеченная наградами платформа автоматизации омниканального маркетинга, которая предлагает решение проблемы каждого ритейлера: как отправить правильное сообщение в нужное время и с нужным контентом каждому посетителю. Это позволяет как индивидуальным магазинам, так и корпоративны...

Premise

Premise

premise.com

Premise — это платформа данных и аналитики, которая предоставляет лицам, принимающим решения, полезную информацию в режиме реального времени. Объединив мощь глобальной сети участников на местах с ведущими в отрасли наукой о данных и машинным обучением, предпосылка: «Источник основной истины».

Stackline

Stackline

stackline.com

Целью Stackline стать движущей силой будущего коммерции, сближая бренды и клиентов, является первая подключенная торговая платформа с полной воронкой продаж для самых инновационных брендов мира. Запатентованные нейронные сети и системы глубокого обучения Stackline выявляют и визуализируют трансформа...

Sweet Analytics

Sweet Analytics

sweetanalytics.com

Sweet Analytics — в центре всех ваших данных. Sweet соединяется со всеми маркетинговыми платформами, которые вы знаете и любите, и объединяет их под одной крышей. Помогаем вам понять, как удержать и привлечь клиентов, чтобы продвигать свой бизнес вперед. Что мы делаем... Данные о клиентах Чтобы поня...

Crisp

Crisp

gocrisp.com

Crisp объединяет и анализирует данные розничной торговли по всей цепочке поставок, предоставляя брендам потребительских товаров практические сведения в режиме реального времени, позволяющие поддерживать товарный запас на полках, сокращать отходы и стремительно увеличивать прибыльность. Платформа отк...

Ai Palette

Ai Palette

aipalette.com

Ai Palette помогает компаниям FMCG создавать выгодные для потребителя продукты с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения. Запатентованная технология Ai Palette определяет потребительские тенденции в режиме реального времени, раскрывает движущие силы и мотивацию потребителей и п...

refive

refive

refive.io

Refive позволяет ритейлерам легко собирать данные о покупателях в магазинах, повышать вовлеченность и удержание клиентов с помощью интеллектуальных цифровых квитанций. Команды розничных операций, маркетинга и электронной коммерции используют refive в качестве платформы для сбора данных о клиентах, с...

Wiser Solutions

Wiser Solutions

wiser.com

Wiser Solutions® — мировой лидер в области SaaS-продуктов для коммерческого исполнения. Наш пакет Commerce Execution Suite предоставляет брендам, ритейлерам, брокерам и дистрибьюторам аналитические данные, необходимые для принятия более эффективных решений как в Интернете, так и в магазинах. Платфор...

Bmatched

Bmatched

bmatched.ai

Bmatched — это SaaS-система рыночной аналитики, управляемая искусственным интеллектом. Мы предоставляем подробную информацию о рынке, особенно в сфере ювелирных изделий и моды. Наша платформа использует модели искусственного интеллекта, чтобы предоставлять ценную информацию о рынке в режиме реальног...

SupplyPike

SupplyPike

supplypike.com

SupplyPike — это платформа управления отчислениями, которая позволяет поставщикам легко выявлять и возмещать вычеты розничных продавцов, предотвращая при этом потери доходов в своей цепочке поставок. SupplyPike помогает финансистам, цепочкам поставок и командам клиентов 500 ведущих розничных поставщ...

SoundCommerce

SoundCommerce

soundcommerce.com

SoundCommerce была основана в Сиэтле в 2018 году Amazon и ветеранами цифровой коммерции, которые считают, что каждая организация должна иметь возможность «думать и действовать как Amazon». SoundCommerce — это платформа данных для розничной торговли, которая ускоряет развитие бизнеса и данных, позвол...

retailMetrix

retailMetrix

retailmetrix.io

RetailMetrix — это платформа полного анализа данных для ритейлеров, цель которой — дать ритейлерам возможность извлечь выгоду из своих данных. Мы обрабатываем и храним данные о продажах, трудовых ресурсах и клиентах, используя современные технологии хранилищ данных. Наши информационные панели и отче...

SPS Commerce

SPS Commerce

spscommerce.com

SPS Commerce Analytics предоставляет вам единый источник данных о сквозных продажах, чтобы вы могли быстрее и эффективнее принимать решения для своего бизнеса. Точно прогнозируйте, планируйте и действуйте, чтобы увеличить продажи, оптимизировать запасы и развивать стратегические отношения с покупате...

Numerator

Numerator

numerator.com

Numerator Insights предоставляет производителям и ритейлерам представление о многоканальном поведении потребителей, включая переключение брендов и каналов, проникновение домохозяйств и профили покупателей на удобной для пользователя платформе. Numerator Insights предлагает более 35 гибких отчетов, п...

Style Arcade

Style Arcade

stylearcade.com

Для брендов моды и одежды, которые хотят расти быстрее, Style Arcade — это платформа розничной аналитики, которая превращает мерчендайзинг в конкурентное преимущество. Вместо того, чтобы полагаться на недоступные системы; ручные процессы; и ненадежные прогнозы. Style Arcade раскрывает данные о товар...

Noogata

Noogata

noogata.com

Платформа электронной коммерции Noogata с искусственным интеллектом предоставляет CPG и цифровым брендам стратегическую информацию и конкурентную информацию, позволяющую превзойти конкурентов на Amazon. Благодаря мощному помощнику по развитию искусственного интеллекта профессионалам или командам эле...

Peel Insights

Peel Insights

peelinsights.com

Peel автоматизирует анализ данных для магазинов электронной коммерции на Shopify, помогая брендам получать больше важных вторых и третьих покупок от своих клиентов. Платформа предоставляет полный набор показателей и отчетов, ориентированных на удержание, которые легко доступны в визуальном формате д...

Glew

Glew

glew.io

Glew предоставляет многоканальную бизнес-аналитику и аналитику для продавцов электронной коммерции, цифровых агентств, розничных продавцов и B2B-продавцов любого размера. Благодаря более чем 150 интеграциям Glew позволяет вам видеть все ваши данные в одном месте и получать ценную информацию для разв...

Syndigo

Syndigo

syndigo.com

Syndigo — это первое облачное решение, специально созданное для обеспечения исключительного качества обслуживания в организациях, доменах и клиентах. Наши решения MDM, PIM, PXM, Digital Shelf Analytics, Syndicate и Enhanced Content, а также крупнейшая доступная интегрированная сеть для распространен...

Flxpoint

Flxpoint

flxpoint.com

Flxpoint — это ваша современная платформа розничных операций, созданная для подключенной коммерции. Flxpoint соединяет вашу цепочку поставок с каналами продаж и полностью автоматизирует операции электронной коммерции. Продавайте в больших масштабах, не замедляя себя ручными процессами или индивидуал...

CartInsight

CartInsight

cartinsight.io

CartInsight курирует миллионы интернет-магазинов и предоставляет обширную базу данных потенциальных клиентов электронной коммерции по всему миру с глубокой информацией об их трафике, отрасли, использовании технологий, ключевых лицах, принимающих решения, и многом другом.

Dealavo

Dealavo

dealavo.com

Dealavo — поставщик решений для аналитики электронной коммерции для интернет-магазинов и брендов. Специализируется на мониторинге и автоматизации цен для интернет-магазинов, а также на решениях DPSM (распределение, ценообразование, стеллажи, мерчендайзинг) для производителей. Dealavo сотрудничает с ...

QL2 Software

QL2 Software

ql2.com

QL2 Software, LLC была пионером на конкурентном рынке данных, предоставляя извлечение и анализ веб-данных клиентам во многих отраслях туризма и розничной торговли. QL2 обеспечивает настоящее конкурентное преимущество за счет сбора данных по требованию, мониторинга цен, оптимизации ассортимента, подб...

Rockerbox

Rockerbox

rockerbox.com

Rockerbox расширяет возможности маркетологов от запуска до масштабирования, помогая им легко увидеть и оценить эффективность канала. Мы создали нашу платформу для умных маркетологов, чтобы помочь им разумнее тратить, анализировать, масштабировать, тестировать и продавать. Rockerbox помогает вам лучш...

Decile

Decile

decile.com

Используйте возможности данных о клиентах для увеличения прибыли и роста. Decile — это платформа данных и аналитики о клиентах, которая помогает розничным брендам расти прибыльно, создавать более лояльную клиентскую базу и оптимизировать продуктовые стратегии. Decile использует простую структуру «Об...

Conjura

Conjura

conjura.com

Прибыль, основанная на данных. Позвольте Conjura оптимизировать производительность вашей электронной коммерции, избавив вас от догадок с помощью нашей системы рекомендаций. Действуйте вместе с Conjura, чтобы сделать свой бизнес прибыльным.

Datasembly

Datasembly

datasembly.com

Datasembly обеспечивает доступ к миллиардам записей о ценах на продукты и розничную торговлю из каждого магазина сотен розничных продавцов. Наша запатентованная технологическая платформа позволяет вам получать (и делиться) информацией о гиперлокальных ценах, рекламных акциях и ассортименте. Получите...

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