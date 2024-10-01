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Программное обеспечение для розничной торговли - Самые популярные приложения - Камерун

Программное обеспечение для управления розничной торговлей предназначено для планирования, управления и мониторинга деятельности магазинов в отрасли потребительских товаров (CPG). Эти инструменты расширяют сотрудничество между компаниями потребительских товаров и ритейлерами, стремясь оптимизировать продажи в магазинах и увеличить прибыль. Мерчандайзеры, специалисты по маркетингу и сотрудники по продажам на местах в отрасли потребительских товаров используют это программное обеспечение для управления своей торговой и маркетинговой деятельностью. Это программное обеспечение может предлагаться как отдельный продукт или как комбинация различных решений. Он часто интегрируется с программным обеспечением для управления продвижением торговли и POS-системами розничной торговли, чтобы обеспечить комплексный подход к управлению розничной торговлей.

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Promomash

Promomash

promomash.com

«Промомаш» — единственная универсальная платформа для управления продвижением растущих CPG-брендов в ритейле. Планируйте, выполняйте, анализируйте и оптимизируйте все свои рекламные акции в сфере розничной торговли, продажи на местах и ​​маркетинговые мероприятия, а также демонстрации в магазинах в ...

Repsly

Repsly

repsly.com

Платформа розничной торговли Repsly является движущей силой самых эффективных в мире команд мерчендайзинга и продаж на местах. От брендов до брокеров, Repsly предоставляет командам RetEx данные и инструменты, необходимые для ежедневного оказания максимально возможного влияния в этой области. Руковод...

Pepperi

Pepperi

pepperi.com

Pepperi предоставляет брендам потребительских товаров и оптовикам комплексную торговую платформу B2B, позволяющую последовательно управлять всеми аспектами омниканальных продаж. Предоставляя вам возможность продавать больше, лучше и быстрее, наша платформа уникальным образом сочетает в себе электрон...

GoSpotCheck

GoSpotCheck

gospotcheck.com

GoSpotCheck от FORM раскрывает возможности полевых команд для управления рынком с помощью единственного мобильного решения, которое сочетает в себе динамическое управление задачами, лучшее в отрасли распознавание изображений, фотоотчетность, общение с полевыми группами и расширенные отчеты - и все э...

BeMyEye

BeMyEye

bemyeye.com

BeMyEye предоставляет потребительским брендам комплексное решение для отслеживания, анализа и улучшения эффективности работы магазинов с использованием технологий искусственного интеллекта, ИК-технологий и краудсорсинга, которые помогают им добиться идеального функционирования магазина. Оснастите св...

VisitBasis

VisitBasis

visitbasis.com

Мобильное приложение VisitBasis помогает мерчендайзерам, аудиторам розничной торговли и командам выездного маркетинга с легкостью составлять профессиональные отчеты об исполнении розничных продаж. VisitBasis для Android бесплатен для групп из 10 или менее пользователей и позволяет проводить аудит ро...

Wiser Solutions

Wiser Solutions

wiser.com

Wiser Solutions® — мировой лидер в области SaaS-продуктов для коммерческого исполнения. Наш пакет Commerce Execution Suite предоставляет брендам, ритейлерам, брокерам и дистрибьюторам аналитические данные, необходимые для принятия более эффективных решений как в Интернете, так и в магазинах. Платфор...

Footmarks

Footmarks

footmarks.com

Footmarks помогает крупнейшим в мире брендам товаров повседневного спроса получить беспрецедентную прозрачность их розничной торговли и показателей соблюдения требований. Footmarks предоставляет практические данные для повышения скорости выполнения заказов, увеличения продаж и сокращения отходов — о...

Bindy

Bindy

bindy.com

Программное обеспечение Bindy Retail Execution помогает розничным и гостиничным брендам своевременно и в полном объеме выполнять стандарты и программы на каждом объекте. Повышайте производительность с помощью настраиваемых контрольных списков, фотографий и подписей, а также замкнутого рабочего проце...

Progress Retail

Progress Retail

progressretail.com

Создано ритейлерами – для ритейлеров. Настоящий универсальный центр розничной торговли и обучения: обеспечивает динамическое обучение, управление задачами и корпоративную коммуникацию. Платформа опыта сотрудников (EXP) в сочетании с известным обучением в сфере розничной торговли в области обучения п...

ThirdChannel

ThirdChannel

thirdchannel.com

ThirdChannel предоставляет единственное технологическое решение для розничной торговли в магазинах и в Интернете, разработанное страстными экспертами по брендам. Оснащение опытных и преданных своему делу представителей брендов мощными облачными технологиями позволяет им осуществлять интеллектуальную...

Skupos

Skupos

skupos.com

Объединение индустрии удобной розничной торговли. Skupos обеспечивает более разумную и прибыльную розничную торговлю, объединяя независимые магазины, бренды и дистрибьюторов на одной платформе.

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