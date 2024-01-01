Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для розничной торговли - Самые популярные приложения - Швейцария
Программное обеспечение для управления розничной торговлей предназначено для планирования, управления и мониторинга деятельности магазинов в отрасли потребительских товаров (CPG). Эти инструменты расширяют сотрудничество между компаниями потребительских товаров и ритейлерами, стремясь оптимизировать продажи в магазинах и увеличить прибыль. Мерчандайзеры, специалисты по маркетингу и сотрудники по продажам на местах в отрасли потребительских товаров используют это программное обеспечение для управления своей торговой и маркетинговой деятельностью. Это программное обеспечение может предлагаться как отдельный продукт или как комбинация различных решений. Он часто интегрируется с программным обеспечением для управления продвижением торговли и POS-системами розничной торговли, чтобы обеспечить комплексный подход к управлению розничной торговлей.
Отправить новое приложение
Pepperi
pepperi.com
Pepperi предоставляет брендам потребительских товаров и оптовикам комплексную торговую платформу B2B, позволяющую последовательно управлять всеми аспектами омниканальных продаж. Предоставляя вам возможность продавать больше, лучше и быстрее, наша платформа уникальным образом сочетает в себе электрон...
Repsly
repsly.com
Платформа розничной торговли Repsly является движущей силой самых эффективных в мире команд мерчендайзинга и продаж на местах. От брендов до брокеров, Repsly предоставляет командам RetEx данные и инструменты, необходимые для ежедневного оказания максимально возможного влияния в этой области. Руковод...
GoSpotCheck
gospotcheck.com
GoSpotCheck от FORM раскрывает возможности полевых команд для управления рынком с помощью единственного мобильного решения, которое сочетает в себе динамическое управление задачами, лучшее в отрасли распознавание изображений, фотоотчетность, общение с полевыми группами и расширенные отчеты - и все э...
Promomash
promomash.com
«Промомаш» — единственная универсальная платформа для управления продвижением растущих CPG-брендов в ритейле. Планируйте, выполняйте, анализируйте и оптимизируйте все свои рекламные акции в сфере розничной торговли, продажи на местах и маркетинговые мероприятия, а также демонстрации в магазинах в ...
BeMyEye
bemyeye.com
BeMyEye предоставляет потребительским брендам комплексное решение для отслеживания, анализа и улучшения эффективности работы магазинов с использованием технологий искусственного интеллекта, ИК-технологий и краудсорсинга, которые помогают им добиться идеального функционирования магазина. Оснастите св...
VisitBasis
visitbasis.com
Мобильное приложение VisitBasis помогает мерчендайзерам, аудиторам розничной торговли и командам выездного маркетинга с легкостью составлять профессиональные отчеты об исполнении розничных продаж. VisitBasis для Android бесплатен для групп из 10 или менее пользователей и позволяет проводить аудит ро...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® — мировой лидер в области SaaS-продуктов для коммерческого исполнения. Наш пакет Commerce Execution Suite предоставляет брендам, ритейлерам, брокерам и дистрибьюторам аналитические данные, необходимые для принятия более эффективных решений как в Интернете, так и в магазинах. Платфор...
Footmarks
footmarks.com
Footmarks помогает крупнейшим в мире брендам товаров повседневного спроса получить беспрецедентную прозрачность их розничной торговли и показателей соблюдения требований. Footmarks предоставляет практические данные для повышения скорости выполнения заказов, увеличения продаж и сокращения отходов — о...
Bindy
bindy.com
Программное обеспечение Bindy Retail Execution помогает розничным и гостиничным брендам своевременно и в полном объеме выполнять стандарты и программы на каждом объекте. Повышайте производительность с помощью настраиваемых контрольных списков, фотографий и подписей, а также замкнутого рабочего проце...
Progress Retail
progressretail.com
Создано ритейлерами – для ритейлеров. Настоящий универсальный центр розничной торговли и обучения: обеспечивает динамическое обучение, управление задачами и корпоративную коммуникацию. Платформа опыта сотрудников (EXP) в сочетании с известным обучением в сфере розничной торговли в области обучения п...
ThirdChannel
thirdchannel.com
ThirdChannel предоставляет единственное технологическое решение для розничной торговли в магазинах и в Интернете, разработанное страстными экспертами по брендам. Оснащение опытных и преданных своему делу представителей брендов мощными облачными технологиями позволяет им осуществлять интеллектуальную...
Skupos
skupos.com
Объединение индустрии удобной розничной торговли. Skupos обеспечивает более разумную и прибыльную розничную торговлю, объединяя независимые магазины, бренды и дистрибьюторов на одной платформе.