Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для розничной торговли - Самые популярные приложения - ОАЭ Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для управления розничной торговлей предназначено для планирования, управления и мониторинга деятельности магазинов в отрасли потребительских товаров (CPG). Эти инструменты расширяют сотрудничество между компаниями потребительских товаров и ритейлерами, стремясь оптимизировать продажи в магазинах и увеличить прибыль. Мерчандайзеры, специалисты по маркетингу и сотрудники по продажам на местах в отрасли потребительских товаров используют это программное обеспечение для управления своей торговой и маркетинговой деятельностью. Это программное обеспечение может предлагаться как отдельный продукт или как комбинация различных решений. Он часто интегрируется с программным обеспечением для управления продвижением торговли и POS-системами розничной торговли, чтобы обеспечить комплексный подход к управлению розничной торговлей.