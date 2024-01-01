Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Системы управления розничными распределенными заказами - Самые популярные приложения - Конго - Браззавиль Самые популярные Недавно добавленные

Системы управления распределенными заказами в розничной торговле (DOM) помогают розничным продавцам обрабатывать заказы по различным каналам, как онлайн, так и офлайн. Эти системы помогают ритейлерам оправдывать ожидания клиентов, обеспечивая своевременные поставки и одновременно оптимизируя выполнение заказов с минимально возможными затратами. Организуя и оптимизируя весь процесс выполнения заказов, системы DOM обеспечивают видимость запасов по всей цепочке поставок. Системы DOM для розничной торговли часто пересекаются с системами управления заказами (OMS), которые фокусируются на автоматизации задач обработки заказов, таких как транзакции, общение с клиентами и услуги. Однако системы DOM для розничной торговли расширяют эту функциональность, обеспечивая омниканальную маршрутизацию заказов с использованием расширенных логических правил для определения наилучшего места выполнения заказа клиента. Кроме того, системы DOM легко интегрируются с системами ERP и платформами электронной коммерции, эффективно управляя возвратами, обменами и возмещениями.