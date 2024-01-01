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Системы управления розничными распределенными заказами - Самые популярные приложения - Бразилия
Системы управления распределенными заказами в розничной торговле (DOM) помогают розничным продавцам обрабатывать заказы по различным каналам, как онлайн, так и офлайн. Эти системы помогают ритейлерам оправдывать ожидания клиентов, обеспечивая своевременные поставки и одновременно оптимизируя выполнение заказов с минимально возможными затратами. Организуя и оптимизируя весь процесс выполнения заказов, системы DOM обеспечивают видимость запасов по всей цепочке поставок. Системы DOM для розничной торговли часто пересекаются с системами управления заказами (OMS), которые фокусируются на автоматизации задач обработки заказов, таких как транзакции, общение с клиентами и услуги. Однако системы DOM для розничной торговли расширяют эту функциональность, обеспечивая омниканальную маршрутизацию заказов с использованием расширенных логических правил для определения наилучшего места выполнения заказа клиента. Кроме того, системы DOM легко интегрируются с системами ERP и платформами электронной коммерции, эффективно управляя возвратами, обменами и возмещениями.
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ShipBob
shipbob.com
ShipBob — это глобальная платформа выполнения заказов, которая поддерживает более 7000 брендов электронной коммерции с глобальной сетью из более чем 30 центров выполнения заказов в США, Канаде, Великобритании, ЕС и Австралии. Мы физически храним товары наших продавцов, затем собираем, упаковываем и ...
Creatio
creatio.com
Creatio (ранее bpm'online) — это программное обеспечение как услуга (SaaS) с низким кодом для управления процессами и CRM (управление взаимоотношениями с клиентами). По состоянию на 2020 год стек решений Creatio состоял из Studio Creatio (платформа с низким уровнем кода), Sales Creatio (программное ...
Flowspace
flow.space
Flowspace обеспечивает независимое выполнение задач. Облачное программное обеспечение OmniFlow компании обеспечивает видимость запасов, заказов и выполнения заказов в режиме реального времени, централизуя все источники заказов на единой информационной панели. Flowspace, интегрированная в гибкую сеть...
easySales
easy-sales.com
easySales — это облачная SaaS-платформа, которая автоматизирует деятельность электронной коммерции для интернет-магазинов, позволяя им с легкостью продавать по нескольким каналам, сокращая эксплуатационные расходы и развивая свой бизнес. Он предлагает облачную многоканальную автоматизацию списков пр...
PIPE17
pipe17.com
Pipe17 соединяет торговые предприятия электронной коммерции с расширяющимся набором торговых площадок, 3PL, финансовыми системами и приложениями SaaS для формирования сквозных автоматизированных операций. Продавцы получают контроль и прозрачность на каждом этапе цикла выполнения заказов, могут управ...
Skynamo
skynamo.com
Skynamo — это универсальная платформа продаж на местах для производителей, оптовиков и дистрибьюторов. Нам нравится думать об этом как о комплексном решении для управления продажами на местах, управления взаимоотношениями с клиентами и сбора заказов в одном. Skynamo позволяет вашим отделам продаж со...
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud — это платформа электронной коммерции B2B, помогающая производителям, брендам и дистрибьюторам развивать свой оптовый бизнес, обеспечивая беспрепятственный омниканальный опыт покупок как лично, так и онлайн для своих розничных продавцов, дилеров и оптовых клиентов.
Fillgoods
fillgoods.co
Полная система управления магазином который отвечает потребностям онлайн-продавцов Создавайте неограниченное количество магазинов Полная инвентаризация продуктов с помощью системы FB Live для создания автоматических заказов. Это делает каждую продажу проще, чем раньше.
Ordermentum
ordermentum.com
Ordermentum — это оптовая онлайн-система управления заказами для пищевой промышленности и индустрии напитков. Закажите бесплатную демо-версию, чтобы узнать, как мобильные заказы и платежи могут помочь вашему бизнесу развиваться.
ChannelApe
channelape.com
Программное обеспечение для стратегического управления запасами для торговли Три основных продукта: 1. Insights — информационная панель, отчеты и оповещения, созданные для многоканальных брендов. Точно знайте, что у вас есть, где и почему. Бизнес-аналитика, созданная для коммерции. Отчеты о заказах,...
Linnworks
linnworks.com
Linnworks — это глобальная платформа роста для омниканальных ритейлеров. Осуществите всю свою коммерческую деятельность с помощью единой платформы. Благодаря более чем 100 интеграциям (включая популярные платформы, такие как Amazon, eBay, Shopify и Walmart), Linnworks охватывает все, что вам нужно —...
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ — это простой бизнес-инструмент, который решает проблемы управления запасами бренда и объединяет все каналы электронной коммерции и оптовых продаж в один централизованный центр. Интегрируйте, оптимизируйте и плавно масштабируйте свой бренд по затратам, которые оставляют бюджет вашего ба...
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions — ведущая платформа интеграции коммерции, которая с 2010 года решает некоторые из наиболее сложных проблем интеграции и автоматизации электронной коммерции для брендов, 3PL-компаний и крупных реселлеров. Наша миссия — сделать каждую транзакцию цифровой коммерции идеальной как для пот...
Listing Mirror
listingmirror.com
Listing Mirror — это программное обеспечение для многоканального управления, разработанное для людей и компаний, которые продают товары через Интернет. Listing Mirror интегрируется с популярными торговыми площадками и позволяет вам управлять листингами, доставкой и запасами из одного пользовательско...
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint — это ваша современная платформа розничных операций, созданная для подключенной коммерции. Flxpoint соединяет вашу цепочку поставок с каналами продаж и полностью автоматизирует операции электронной коммерции. Продавайте в больших масштабах, не замедляя себя ручными процессами или индивидуал...
Peak
peak.ai
Peak — компания, занимающаяся искусственным интеллектом, которая предоставляет платформу, приложения и услуги, помогающие предприятиям использовать потенциал искусственного интеллекта для увеличения доходов, увеличения прибыли и повышения эффективности. Облачная платформа искусственного интеллекта ...