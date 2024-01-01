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Программное обеспечение для планирования розничного ассортимента - Самые популярные приложения - Кокосовые о-ва

Программное обеспечение для планирования ассортимента в розничной торговле позволяет оффлайн-ритейлерам разрабатывать ассортимент товаров в магазине (разнообразие продуктов) и глубину (количество SKU или товаров в каждой категории), которые соответствуют ожиданиям и спросу клиентов. Обеспечивая наличие нужного ассортимента в нужном магазине, вы максимизируете потенциал продаж. Это программное обеспечение собирает и анализирует данные о предпочтениях клиентов, покупательском поведении в прошлом и реакции на скидки и рекламные акции, помогая оптимальному пополнению запасов для каждого магазина. Кроме того, программное обеспечение для планирования ассортимента в розничной торговле может быть интегрировано с розничными POS-системами и системами управления запасами для сбора и анализа данных на уровне магазина, таких как показатели продаж, информация о клиентах и ​​уровни запасов. Эти знания необходимы для эффективного планирования ассортимента в каждом магазине. Программное обеспечение также помогает управлять запасами, сокращая дефицит, предотвращая дефицит и выявляя бестселлеры, тем самым помогая лучше планировать запасы и принимать решения о закупках.

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Syte

Syte

syte.ai

Syte — это платформа для поиска продуктов, специально разработанная для приложений электронной коммерции. Он использует визуальный искусственный интеллект для улучшения различных видов деятельности электронной коммерции, включая визуальный поиск, персонализацию и автоматическую маркировку продуктов....

Vue.ai

Vue.ai

vue.ai

Vue.ai — одна из первых в мире платформ искусственного интеллекта общего назначения, которая позволяет крупным предприятиям по всему миру создавать широкий спектр приложений с поддержкой искусственного интеллекта для различных рабочих процессов и функций. Vue.ai обеспечивает ценность, в отличие от л...

First Insight

First Insight

firstinsight.com

First Insight предлагает платформу принятия решений нового поколения, которая позволяет дизайнерам, продавцам, бренд-менеджерам, покупателям и маркетологам отвечать на ключевые вопросы, с которыми они сталкиваются каждый день, привлекая потребителей к цифровым опросам, специально разработанным для р...

SPS Commerce

SPS Commerce

spscommerce.com

SPS Commerce Analytics предоставляет вам единый источник данных о сквозных продажах, чтобы вы могли быстрее и эффективнее принимать решения для своего бизнеса. Точно прогнозируйте, планируйте и действуйте, чтобы увеличить продажи, оптимизировать запасы и развивать стратегические отношения с покупате...

Style Arcade

Style Arcade

stylearcade.com

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MakerSights

MakerSights

makersights.com

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Toolio

Toolio

toolio.com

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Peak

Peak

peak.ai

Peak — компания, занимающаяся искусственным интеллектом, которая предоставляет платформу, приложения и услуги, помогающие предприятиям использовать потенциал искусственного интеллекта для увеличения доходов, увеличения прибыли и повышения эффективности. Облачная платформа искусственного интеллекта ...

QL2 Software

QL2 Software

ql2.com

QL2 Software, LLC была пионером на конкурентном рынке данных, предоставляя извлечение и анализ веб-данных клиентам во многих отраслях туризма и розничной торговли. QL2 обеспечивает настоящее конкурентное преимущество за счет сбора данных по требованию, мониторинга цен, оптимизации ассортимента, подб...

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