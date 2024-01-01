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Программное обеспечение для планирования розничного ассортимента - Самые популярные приложения - Белиз
Программное обеспечение для планирования ассортимента в розничной торговле позволяет оффлайн-ритейлерам разрабатывать ассортимент товаров в магазине (разнообразие продуктов) и глубину (количество SKU или товаров в каждой категории), которые соответствуют ожиданиям и спросу клиентов. Обеспечивая наличие нужного ассортимента в нужном магазине, вы максимизируете потенциал продаж. Это программное обеспечение собирает и анализирует данные о предпочтениях клиентов, покупательском поведении в прошлом и реакции на скидки и рекламные акции, помогая оптимальному пополнению запасов для каждого магазина. Кроме того, программное обеспечение для планирования ассортимента в розничной торговле может быть интегрировано с розничными POS-системами и системами управления запасами для сбора и анализа данных на уровне магазина, таких как показатели продаж, информация о клиентах и уровни запасов. Эти знания необходимы для эффективного планирования ассортимента в каждом магазине. Программное обеспечение также помогает управлять запасами, сокращая дефицит, предотвращая дефицит и выявляя бестселлеры, тем самым помогая лучше планировать запасы и принимать решения о закупках.
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Syte
syte.ai
Syte — это платформа для поиска продуктов, специально разработанная для приложений электронной коммерции. Он использует визуальный искусственный интеллект для улучшения различных видов деятельности электронной коммерции, включая визуальный поиск, персонализацию и автоматическую маркировку продуктов....
Vue.ai
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Vue.ai — одна из первых в мире платформ искусственного интеллекта общего назначения, которая позволяет крупным предприятиям по всему миру создавать широкий спектр приложений с поддержкой искусственного интеллекта для различных рабочих процессов и функций. Vue.ai обеспечивает ценность, в отличие от л...
First Insight
firstinsight.com
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SPS Commerce
spscommerce.com
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Style Arcade
stylearcade.com
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MakerSights
makersights.com
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Toolio
toolio.com
Toolio — это облачная платформа мерчендайзинга, которая автоматизирует критически важные рабочие процессы, предоставляет аналитическую информацию в режиме реального времени и обеспечивает удаленное сотрудничество. Мы даем возможность ритейлерам экономить время и принимать более быстрые решения по ме...
Peak
peak.ai
Peak — компания, занимающаяся искусственным интеллектом, которая предоставляет платформу, приложения и услуги, помогающие предприятиям использовать потенциал искусственного интеллекта для увеличения доходов, увеличения прибыли и повышения эффективности. Облачная платформа искусственного интеллекта ...
QL2 Software
ql2.com
QL2 Software, LLC была пионером на конкурентном рынке данных, предоставляя извлечение и анализ веб-данных клиентам во многих отраслях туризма и розничной торговли. QL2 обеспечивает настоящее конкурентное преимущество за счет сбора данных по требованию, мониторинга цен, оптимизации ассортимента, подб...