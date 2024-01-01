Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для планирования розничного ассортимента - Самые популярные приложения - Австралия Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для планирования ассортимента в розничной торговле позволяет оффлайн-ритейлерам разрабатывать ассортимент товаров в магазине (разнообразие продуктов) и глубину (количество SKU или товаров в каждой категории), которые соответствуют ожиданиям и спросу клиентов. Обеспечивая наличие нужного ассортимента в нужном магазине, вы максимизируете потенциал продаж. Это программное обеспечение собирает и анализирует данные о предпочтениях клиентов, покупательском поведении в прошлом и реакции на скидки и рекламные акции, помогая оптимальному пополнению запасов для каждого магазина. Кроме того, программное обеспечение для планирования ассортимента в розничной торговле может быть интегрировано с розничными POS-системами и системами управления запасами для сбора и анализа данных на уровне магазина, таких как показатели продаж, информация о клиентах и ​​уровни запасов. Эти знания необходимы для эффективного планирования ассортимента в каждом магазине. Программное обеспечение также помогает управлять запасами, сокращая дефицит, предотвращая дефицит и выявляя бестселлеры, тем самым помогая лучше планировать запасы и принимать решения о закупках.