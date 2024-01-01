Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для розничной аналитики - Самые популярные приложения Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для аналитики розничной торговли предлагает ритейлерам комплексное понимание каждого аспекта их деятельности. Он предоставляет подробные аналитические данные, которые позволяют принимать более обоснованные и стратегические решения путем изучения ключевых показателей эффективности (KPI), таких как общий объем продаж, средний размер транзакции, коэффициент розничной конверсии и норма прибыли. Аналитики и менеджеры розничной торговли используют этот инструмент для мониторинга эффективности компании в разных регионах и бизнес-подразделениях, часто в режиме реального времени. Это программное обеспечение помогает ритейлерам выявлять и анализировать данные о клиентах, показывая, какие товары продаются хорошо, когда они продаются больше всего и какие демографические группы покупают конкретные товары. Он также изучает модели покупок и выявляет потребительские тенденции, давая возможность командам продаж и маркетинга разрабатывать более эффективные стратегии продаж и реализовывать эффективные программы маркетинга и лояльности.