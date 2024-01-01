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Программное обеспечение для розничной аналитики - Самые популярные приложения - Босния и Герцеговина
Программное обеспечение для аналитики розничной торговли предлагает ритейлерам комплексное понимание каждого аспекта их деятельности. Он предоставляет подробные аналитические данные, которые позволяют принимать более обоснованные и стратегические решения путем изучения ключевых показателей эффективности (KPI), таких как общий объем продаж, средний размер транзакции, коэффициент розничной конверсии и норма прибыли. Аналитики и менеджеры розничной торговли используют этот инструмент для мониторинга эффективности компании в разных регионах и бизнес-подразделениях, часто в режиме реального времени. Это программное обеспечение помогает ритейлерам идентифицировать и анализировать данные о клиентах, показывая, какие товары продаются хорошо, когда они продаются больше всего и какие демографические группы покупают конкретные товары. Он также изучает модели покупок и выявляет потребительские тенденции, давая возможность командам по продажам и маркетингу разрабатывать более эффективные стратегии продаж и реализовывать эффективные программы маркетинга и лояльности.
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Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale централизует показатели всех используемых вами инструментов прямо в вашем кармане. Мы упрощаем, информируем и экономим ваше время!
Repsly
repsly.com
Платформа розничной торговли Repsly является движущей силой самых эффективных в мире команд мерчендайзинга и продаж на местах. От брендов до брокеров, Repsly предоставляет командам RetEx данные и инструменты, необходимые для ежедневного оказания максимально возможного влияния в этой области. Руковод...
Creatio
creatio.com
Creatio (ранее bpm'online) — это программное обеспечение как услуга (SaaS) с низким кодом для управления процессами и CRM (управление взаимоотношениями с клиентами). По состоянию на 2020 год стек решений Creatio состоял из Studio Creatio (платформа с низким уровнем кода), Sales Creatio (программное ...
smartscout
smartscout.com
SmartScout — это программный инструмент, который обеспечивает полный анализ Amazon. SmartScout разбивает 20 крупнейших категорий и 43 000 подкатегорий, долю рынка бренда и предоставляет вам ключевые показатели эффективности ASIN, которые помогут вам принять основанные на данных решения либо о развит...
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — это платформа для цифровой коммерции на базе SaaS, предоставляющая решения для цифровой аналитики полок и динамического ценообразования для мировых потребительских брендов и розничных продавцов. Платформа цифровой коммерции и оптимизации каналов компании позволяет глобальным потребительс...
Purple
purple.com
Фиолетовый улучшает взаимодействие посетителей со сложными пространствами. Решения Purple, обслуживающие розничную торговлю, здравоохранение, гостиничный бизнес, аттракционы, аэропорты и стадионы, используются в 120 странах, обслуживая более 1 миллиона конечных пользователей в день на более чем 70 0...
Zoined
zoined.com
Превратите свои данные в действенную бизнес-идею. Где угодно, в режиме реального времени. ZOINED® — это облачное готовое к использованию аналитическое решение для розничных продавцов, ресторанов и оптовиков. Будьте готовы к работе в течение 24 часов. Заполните свой рабочий адрес электронной почты, ...
RetailOps
retailops.com
RetailOps — это решение для управления розничными операциями. Нашим клиентам необходимо настоящее SaaS-решение, которое может работать с несколькими каналами продаж и продуктами в одном простом в использовании приложении. Наши решения охватывают все: от закупок до отчетности, и даже становятся мобил...
Stackline
stackline.com
Целью Stackline стать движущей силой будущего коммерции, сближая бренды и клиентов, является первая подключенная торговая платформа с полной воронкой продаж для самых инновационных брендов мира. Запатентованные нейронные сети и системы глубокого обучения Stackline выявляют и визуализируют трансформа...
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics — в центре всех ваших данных. Sweet соединяется со всеми маркетинговыми платформами, которые вы знаете и любите, и объединяет их под одной крышей. Помогаем вам понять, как удержать и привлечь клиентов, чтобы продвигать свой бизнес вперед. Что мы делаем... Данные о клиентах Чтобы поня...
Crisp
gocrisp.com
Crisp объединяет и анализирует данные розничной торговли по всей цепочке поставок, предоставляя брендам потребительских товаров практические сведения в режиме реального времени, позволяющие поддерживать товарный запас на полках, сокращать отходы и стремительно увеличивать прибыльность. Платформа отк...
HitPay
hitpayapp.com
Универсальная платежная платформа для малого и среднего бизнеса. HitPay помогает более чем 15 000 компаниям в Юго-Восточной Азии и по всему миру эффективно и безопасно обрабатывать платежи. Мы объединяем онлайн-платежи, платежи в точках продаж и B2B-платежи в единую интегрированную систему обработк...
Clientbook
clientbook.com
Clientbook Retail — это мобильное приложение, упрощающее работу с клиентами дорогостоящими продавцами розничной торговли. Используя Clientbook, ритейлеры получают прозрачность и контроль над качеством обслуживания клиентов, что приводит к увеличению числа посещений магазинов, улучшению показателей к...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® — мировой лидер в области SaaS-продуктов для коммерческого исполнения. Наш пакет Commerce Execution Suite предоставляет брендам, ритейлерам, брокерам и дистрибьюторам аналитические данные, необходимые для принятия более эффективных решений как в Интернете, так и в магазинах. Платфор...
ChannelMix
channelmix.com
Благодаря комплексной платформе и комплексному набору аналитических продуктов ChannelMix предоставляет ведущим брендам и агентствам четкий путь для измерения и повышения рентабельности маркетинговых инвестиций. ChannelMix является пионером в области маркетинговых измерений, готовых к будущему, с пом...
inMarket
inmarket.com
В InMarket быть лучшими в своем классе означает предоставлять нашим клиентам доступ к наиболее точным и точным данным о местоположении, полученным с помощью SDK на основе разрешений, доступных сегодня. Это также означает создание революционного опыта с помощью сверхрелевантных и своевременных сообще...
i2o Retail
i2oretail.com
i2o предоставляет действенную информацию о розничной торговле на ОДНОЙ программной платформе, которую бренды могут использовать для развития своего бизнеса в сфере электронной коммерции.
ThirdChannel
thirdchannel.com
ThirdChannel предоставляет единственное технологическое решение для розничной торговли в магазинах и в Интернете, разработанное страстными экспертами по брендам. Оснащение опытных и преданных своему делу представителей брендов мощными облачными технологиями позволяет им осуществлять интеллектуальную...
Retail Report
retailreport.com
Retail Report — это многофункциональное программное решение для управления торговыми центрами и аналитики розничной торговли, которое радикально меняет способы управления вашими активами. Наши инновационные функции предназначены для решения уникальных задач розничной торговли, обеспечивая прибыльный...
retailMetrix
retailmetrix.io
RetailMetrix — это платформа полного анализа данных для ритейлеров, цель которой — дать ритейлерам возможность извлечь выгоду из своих данных. Мы обрабатываем и храним данные о продажах, трудовых ресурсах и клиентах, используя современные технологии хранилищ данных. Наши информационные панели и отче...
Skupos
skupos.com
Объединение индустрии удобной розничной торговли. Skupos обеспечивает более разумную и прибыльную розничную торговлю, объединяя независимые магазины, бренды и дистрибьюторов на одной платформе.
Alloy.ai
alloy.ai
Alloy.ai — это башня управления спросом и запасами, специально созданная, чтобы помочь брендам потребительских товаров продавать больше продукции, экономить время и решать сложные задачи в цепочке поставок. Alloy.ai построен на платформе данных, основанной на более чем 850 предварительно созданных р...
SPS Commerce
spscommerce.com
SPS Commerce Analytics предоставляет вам единый источник данных о сквозных продажах, чтобы вы могли быстрее и эффективнее принимать решения для своего бизнеса. Точно прогнозируйте, планируйте и действуйте, чтобы увеличить продажи, оптимизировать запасы и развивать стратегические отношения с покупате...
Numerator
numerator.com
Numerator Insights предоставляет производителям и ритейлерам представление о многоканальном поведении потребителей, включая переключение брендов и каналов, проникновение домохозяйств и профили покупателей на удобной для пользователя платформе. Numerator Insights предлагает более 35 гибких отчетов, п...
Style Arcade
stylearcade.com
Для брендов моды и одежды, которые хотят расти быстрее, Style Arcade — это платформа розничной аналитики, которая превращает мерчендайзинг в конкурентное преимущество. Вместо того, чтобы полагаться на недоступные системы; ручные процессы; и ненадежные прогнозы. Style Arcade раскрывает данные о товар...
Daasity
daasity.com
Daasity позволяет омниканальным потребительским брендам управлять данными. Платформа Daasity, созданная аналитиками и инженерами, поддерживает разнообразные потребности в архитектуре данных, аналитике и отчетности потребительских брендов, продающих через электронную коммерцию, Amazon, розничную и оп...
Peel Insights
peelinsights.com
Peel автоматизирует анализ данных для магазинов электронной коммерции на Shopify, помогая брендам получать больше важных вторых и третьих покупок от своих клиентов. Платформа предоставляет полный набор показателей и отчетов, ориентированных на удержание, которые легко доступны в визуальном формате д...
MakerSights
makersights.com
MakerSights — единственное рабочее пространство для управления ассортиментом, которое позволяет розничным брендам применять ориентированный на потребителя подход к продуктовой стратегии и создавать больше продуктов, которые нравятся людям, и меньше тех, которые им не нравятся. Рабочее пространство M...
Endear
endearhq.com
Endear — это первая платформа управления взаимоотношениями с клиентами в розничной торговле, созданная для сотрудников магазинов, позволяющая отправлять и отслеживать персонализированные обращения к клиентам. Endear подключается к точкам продаж и другим соответствующим приложениям, чтобы объединить ...
Mobivity
mobivity.com
Mobivity помогает ресторанам и другим традиционным розничным брендам управлять связями с клиентами в цифровом мире, чтобы увеличить частоту их посещения и объемы расходов. По сути, мы являемся платформой взаимодействия с клиентами для ресторанов и розничных продавцов, помогая им напрямую обращаться ...
Pear Commerce
pearcommerce.com
Pear Commerce — это платформа электронной коммерции для розничной торговли, которая соединяет CPG с ритейлерами, превращая инструменты для покупок в действенные идеи, которые способствуют эффективному маркетингу. Набор инструментов Pear, включающий в себя поиск магазинов, страницы для покупок, ссылк...
Dealavo
dealavo.com
Dealavo — поставщик решений для аналитики электронной коммерции для интернет-магазинов и брендов. Специализируется на мониторинге и автоматизации цен для интернет-магазинов, а также на решениях DPSM (распределение, ценообразование, стеллажи, мерчендайзинг) для производителей. Dealavo сотрудничает с ...
QL2 Software
ql2.com
QL2 Software, LLC была пионером на конкурентном рынке данных, предоставляя извлечение и анализ веб-данных клиентам во многих отраслях туризма и розничной торговли. QL2 обеспечивает настоящее конкурентное преимущество за счет сбора данных по требованию, мониторинга цен, оптимизации ассортимента, подб...
Conjura
conjura.com
Прибыль, основанная на данных. Позвольте Conjura оптимизировать производительность вашей электронной коммерции, избавив вас от догадок с помощью нашей системы рекомендаций. Действуйте вместе с Conjura, чтобы сделать свой бизнес прибыльным.
Datasembly
datasembly.com
Datasembly обеспечивает доступ к миллиардам записей о ценах на продукты и розничную торговлю из каждого магазина сотен розничных продавцов. Наша запатентованная технологическая платформа позволяет вам получать (и делиться) информацией о гиперлокальных ценах, рекламных акциях и ассортименте. Получите...