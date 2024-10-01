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POS-системы для ресторанов - Самые популярные приложения - Джибути
Программное обеспечение для точек продаж ресторанов (POS) предлагает серверам ресторанов и баров эффективный способ принимать заказы и обрабатывать платежи по нескольким чекам одновременно. Это программное обеспечение помогает менеджерам и владельцам ресторанов решать различные бизнес-задачи: от управления ежедневными операциями до проведения аналитики высокого уровня. Заказы можно вводить на станциях с сенсорным экраном или у стола с помощью мобильных устройств, что позволяет серверам легко управлять своими столами, редактировать заказы, разделять чеки и применять скидки. Некоторые POS-системы облегчают связь между серверами и кухней, информируя всех о нехватке и задержках товаров. Оснастив серверы универсальным программным обеспечением POS, они могут работать более эффективно и предоставлять клиентам лучший сервис.
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Square
squareup.com
Square, Inc. — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, агрегатор торговых услуг и мобильные платежи, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программные и аппаратные платежные продукты и расширила сферу услуг для малого бизнеса. Компания была основана в 2009 году...
Toast POS
pos.toasttab.com
Toast — это ресторанная система продаж и управления, которая помогает ресторанам совершенствовать свою деятельность, увеличивать продажи и повышать качество обслуживания гостей.
Clover
clover.com
Clover заменяет ваш кассовый аппарат, платежный терминал, принтер чеков и сканер штрих-кодов интегрированным набором продуктов. Принимайте кредитные карты, EMV и Apple Pay.
Lightspeed
lightspeedhq.com
Lightspeed Restaurant POS — это универсальная ресторанная платформа, которая помогает предприятиям гостиничного бизнеса упрощать, масштабировать и обеспечивать исключительное качество обслуживания клиентов. Владельцы ресторанов могут понять свой бизнес с помощью подробных отчетов за считанные минуты...
Elementary POS
elementarypos.com
Элементарный POS — это ваш мобильный кассовый аппарат или сложная система торговой точки, адаптированная к вашим конкретным требованиям. За единую справедливую цену вы получаете доступ к бесчисленным функциям, предназначенным для упрощения и ускорения ваших бизнес-процессов, а также к неограниченном...
TouchBistro
touchbistro.com
TouchBistro — это универсальная POS-система и система управления рестораном, которая упрощает управление рестораном. TouchBistro, предоставляя на одной мощной платформе наиболее важные решения для входа в дом, в задней части дома и для взаимодействия с гостями, помогает рестораторам оптимизировать и...
Restora POS
restorapos.com
Restora POS — это решение для автоматизации нового поколения для предпринимателей ресторанного бизнеса. Великолепное программное обеспечение для выставления счетов в POS-терминалах для ресторанов, которое может выполнять все операции в вашем ресторане. Restora POS предлагает передовое цифровое управ...
SpotOn
spoton.com
SpotOn — одна из самых быстрорастущих компаний по разработке программного обеспечения и платежей, предоставляющая технологии и поддержку, которые помогают местному бизнесу — и людям, которые ими управляют, — добиться успеха на своих собственных условиях. SpotOn, известная своей гибкой облачной техно...
IVEPOS
ivepos.com
IVEPOS — это бесплатное программное обеспечение POS (точки продаж), созданное Intuition Systems для вашего ресторана, розничных магазинов, кафе, бара, пекарни, кофейни, продуктового магазина, салона и спа, автомойки, фургона с едой и пиццерии. Используйте систему точек продаж IVEPOS вместо кассового...
Foodics
foodics.com
Foodics — это универсальное решение для управления ресторанами и точками продаж, которое помогает владельцам бизнеса любого размера и типа осуществлять свою деятельность плавно и точно. Мы открываем владельцам ресторанов дверь в экосистему, которая позволяет им получать выгоду от интеграции многих с...
Rezku POS
rezku.com
Rezku — это самая мощная на сегодняшний день система ресторанных торговых точек и многое другое. Rezku включает в себя все, что необходимо концепциям обслуживания продуктов питания и напитков для развития своего бизнеса, включая онлайн-заказы «white-label», расширенную отчетность, управление запасам...
POSApt
posapt.au
POSApt — это программное решение для точек продаж (POS) для индустрии гостеприимства и розничной торговли. POSApt, доступный по всей Австралии, является одним из лучших поставщиков POS-систем в Австралии.
orderbird
orderbird.com
Пусть ваше гостеприимство растет! С нашей POS-системой вы добьетесь большего успеха, сэкономите время и деньги и уменьшите стресс. Опыт работы с orderbird в Германии, Австрии, Швейцарии, Великобритании, Ирландии и Франции.
Lavu
lavu.com
Lavu — это решение для торговых точек, предназначенное для использования в ресторанах с полным спектром услуг, быстрого обслуживания и франчайзингах, от баров, ночных клубов и залов до фургонов с едой и кафе. Система управления рестораном Lavu выходит за рамки простого размещения заказов и приема пл...
Grubtech
grubtech.com
Grubtech предоставляет ресторанам и предприятиям пищевой промышленности интегрированные решения, оптимизирующие и централизующие все: от обработки заказов, приготовления еды до доставки. Их флагманский продукт gOnline легко интегрирует фрагментированные системы и сторонние приложения в единую экосис...
SALIDO
salido.com
SALIDO — это ресторанная ОС, единая платформа, которая объединяет операции вашего ресторана под одним логином. Независимо от того, являетесь ли вы оператором с одним или несколькими подразделениями, мы применяем подход корпоративного уровня для оптимизации всех ваших операций. SALIDO был создан с уч...
Faturah POS
faturah.com
Cloud POS Ускорьте работу вашего ресторана с помощью решений Faturah! Ваш универсальный магазин для беззаботного и сверхэффективного ресторанного бизнеса.
BeyondMenu
beyondmenu.com
Оперативно обрабатывайте любые заказы, даже в часы пик. Выявите своих самых ценных посетителей и разумно планируйте маркетинговые кампании. BeyondMenu POS предоставляет подробные данные о вашем бизнесе. Теперь ваша очередь предпринимать действия, основанные на данных.
PosEase
posease.com
PosEase — это облачное программное обеспечение для выставления счетов POS (точки продаж) для индустрии гостеприимства, такой как рестораны, облачные кухни, пекарни и т. д.
Heartland
heartland.us
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