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POS-системы для ресторанов - Самые популярные приложения - о-в Буве

Программное обеспечение для точек продаж ресторанов (POS) предлагает серверам ресторанов и баров эффективный способ принимать заказы и обрабатывать платежи по нескольким чекам одновременно. Это программное обеспечение помогает менеджерам и владельцам ресторанов решать различные бизнес-задачи: от управления ежедневными операциями до проведения аналитики высокого уровня. Заказы можно вводить на станциях с сенсорным экраном или у стола с помощью мобильных устройств, что позволяет серверам легко управлять своими столами, редактировать заказы, разделять чеки и применять скидки. Некоторые POS-системы облегчают связь между серверами и кухней, информируя всех о нехватке и задержках товаров. Оснастив серверы универсальным программным обеспечением POS, они могут работать более эффективно и предоставлять клиентам лучший сервис.

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Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, агрегатор торговых услуг и мобильные платежи, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программные и аппаратные платежные продукты и расширила сферу услуг для малого бизнеса. Компания была основана в 2009 году...

Toast POS

Toast POS

pos.toasttab.com

Toast — это ресторанная система продаж и управления, которая помогает ресторанам совершенствовать свою деятельность, увеличивать продажи и повышать качество обслуживания гостей.

Lightspeed

Lightspeed

lightspeedhq.com

Lightspeed Restaurant POS — это универсальная ресторанная платформа, которая помогает предприятиям гостиничного бизнеса упрощать, масштабировать и обеспечивать исключительное качество обслуживания клиентов. Владельцы ресторанов могут понять свой бизнес с помощью подробных отчетов за считанные минуты...

Clover

Clover

clover.com

Clover заменяет ваш кассовый аппарат, платежный терминал, принтер чеков и сканер штрих-кодов интегрированным набором продуктов. Принимайте кредитные карты, EMV и Apple Pay.

TouchBistro

TouchBistro

touchbistro.com

TouchBistro — это универсальная POS-система и система управления рестораном, которая упрощает управление рестораном. TouchBistro, предоставляя на одной мощной платформе самые необходимые решения для входа в дом, на заднем дворе и для взаимодействия с гостями, помогает рестораторам оптимизировать и у...

Elementary POS

Elementary POS

elementarypos.com

Элементарный POS — это ваш мобильный кассовый аппарат или сложная система торговой точки, адаптированная к вашим конкретным требованиям. За единую справедливую цену вы получаете доступ к бесчисленным функциям, предназначенным для упрощения и ускорения ваших бизнес-процессов, а также к неограниченном...

SpotOn

SpotOn

spoton.com

SpotOn — одна из самых быстрорастущих компаний по разработке программного обеспечения и платежей, предоставляющая технологии и поддержку, которые помогают местному бизнесу — и людям, которые ими управляют, — добиться успеха на своих собственных условиях. SpotOn, известная своей гибкой облачной техно...

Restora POS

Restora POS

restorapos.com

Restora POS — это решение автоматизации нового поколения для предпринимателей ресторанного бизнеса. Великолепное программное обеспечение для выставления счетов в ресторанах POS, которое может выполнять все операции в вашем ресторане. Restora POS предлагает передовое цифровое управленческое решение, ...

IVEPOS

IVEPOS

ivepos.com

IVEPOS — это бесплатное программное обеспечение POS (точки продаж), созданное Intuition Systems для вашего ресторана, розничных магазинов, кафе, бара, пекарни, кофейни, продуктового магазина, салона и спа, автомойки, фургона с едой и пиццерии. Используйте систему точек продаж IVEPOS вместо кассового...

Foodics

Foodics

foodics.com

Foodics — это универсальное решение для управления ресторанами и точками продаж, которое помогает владельцам бизнеса любого размера и типа осуществлять свою деятельность плавно и точно. Мы открываем владельцам ресторанов дверь в экосистему, которая позволяет им получать выгоду от интеграции многих с...

POSApt

POSApt

posapt.au

POSApt — это программное решение для точек продаж (POS) для индустрии гостеприимства и розничной торговли. POSApt, доступный по всей Австралии, является одним из лучших поставщиков POS-систем в Австралии.

Rezku POS

Rezku POS

rezku.com

Rezku — это самая мощная на сегодняшний день система ресторанных торговых точек и многое другое. Rezku включает в себя все, что необходимо концепциям обслуживания продуктов питания и напитков для развития своего бизнеса, включая онлайн-заказы «white-label», расширенную отчетность, управление запасам...

orderbird

orderbird

orderbird.com

Пусть ваше гостеприимство растет! С нашей POS-системой вы добьетесь большего успеха, сэкономите время и деньги и уменьшите стресс. Опыт работы с orderbird в Германии, Австрии, Швейцарии, Великобритании, Ирландии и Франции.

Faturah POS

Faturah POS

faturah.com

Cloud POS Ускорьте работу вашего ресторана с помощью решений Faturah! Ваш универсальный магазин для беззаботного и сверхэффективного ресторанного бизнеса.

Lavu

Lavu

lavu.com

Lavu — это решение для торговых точек, предназначенное для использования в ресторанах с полным спектром услуг, быстрого обслуживания и франчайзингах, от баров, ночных клубов и залов до фургонов с едой и кафе. Система управления рестораном Lavu выходит за рамки простого размещения заказов и приема пл...

Grubtech

Grubtech

grubtech.com

Grubtech предоставляет ресторанам и предприятиям пищевой промышленности интегрированные решения, оптимизирующие и централизующие все: от обработки заказов, приготовления еды до доставки. Их флагманский продукт gOnline легко интегрирует фрагментированные системы и сторонние приложения в единую экосис...

BeyondMenu

BeyondMenu

beyondmenu.com

Оперативно обрабатывайте любые заказы, даже в часы пик. Выявите своих самых ценных посетителей и разумно планируйте маркетинговые кампании. BeyondMenu POS предоставляет подробные данные о вашем бизнесе. Теперь ваша очередь предпринимать действия, основанные на данных.

PosEase

PosEase

posease.com

PosEase — это облачное программное обеспечение для выставления счетов POS (точки продаж) для индустрии гостеприимства, такой как рестораны, облачные кухни, пекарни и т. д.

SALIDO

SALIDO

salido.com

SALIDO — это ресторанная ОС, единая платформа, которая объединяет операции вашего ресторана под одним логином. Независимо от того, являетесь ли вы оператором с одним или несколькими подразделениями, мы применяем подход корпоративного уровня для оптимизации всех ваших операций. SALIDO был создан с уч...

Heartland

Heartland

heartland.us

IntechOpen — ведущий мировой издатель журналов и книг в области науки, технологий и медицины. Нас предпочитают более 60 000 авторов по всему миру.

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