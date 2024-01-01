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POS-системы для ресторанов - Самые популярные приложения - о-в Буве Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для точек продаж ресторанов (POS) предлагает серверам ресторанов и баров эффективный способ принимать заказы и обрабатывать платежи по нескольким чекам одновременно. Это программное обеспечение помогает менеджерам и владельцам ресторанов решать различные бизнес-задачи: от управления ежедневными операциями до проведения аналитики высокого уровня. Заказы можно вводить на станциях с сенсорным экраном или у стола с помощью мобильных устройств, что позволяет серверам легко управлять своими столами, редактировать заказы, разделять чеки и применять скидки. Некоторые POS-системы облегчают связь между серверами и кухней, информируя всех о нехватке и задержках товаров. Оснастив серверы универсальным программным обеспечением POS, они могут работать более эффективно и предоставлять клиентам лучший сервис.