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Программное обеспечение для доставки/выноса из ресторанов - Самые популярные приложения - Кипр
Инструменты доставки еды и еды на вынос расширяют возможности ресторанов, предлагая им платформу для демонстрации своего меню или плавной интеграции онлайн-заказов на их веб-сайт. Эти программные решения имеют неоценимое значение для ресторанов, стремящихся расширить свою клиентскую базу или создать цифровое присутствие. Они оптимизируют процесс как для обслуживающего персонала, так и для кухонного персонала, обеспечивая эффективную обработку заказов на доставку и на вынос. Более того, некоторые платформы даже предлагают функции оптимизации маршрута для водителей-экспедиторов. Интеграция с системами управления рестораном или инструментами POS улучшает процесс подготовки, в то время как другие функции аналогичны конструкторам веб-сайтов, позволяя создавать индивидуальные веб-сайты для заказов. Кроме того, большинство решений включают платежный шлюз для безопасной обработки платежей по кредитным картам.
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OpenTable
opentable.com
OpenTable помогает ресторанам делать то, что они делают лучше всего — лучше. Независимо от того, хотят ли владельцы ресторанов заполнить больше мест, обеспечить более плавную смену, наладить отношения с гостями или увеличить доход, у OpenTable есть простые в использовании решения. Клиенты подключают...
Zomato
zomato.com
Крупнейшая в Индии служба доставки еды, ресторанов и ресторанов. Лучшее питание для большего количества людей.
Uber Eats
ubereats.com
Uber Eats — американская платформа онлайн-заказа и доставки еды, запущенная Uber в 2014 году и базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния.
DoorDash
doordash.com
DoorDash Inc. — американская служба доставки готовой еды по запросу, основанная в 2013 году студентами Стэнфорда Тони Сюй, Стэнли Тангом, Энди Фангом и Эваном Муром. Компания DoorDash, поддерживаемая Y Combinator, является одной из нескольких технологических компаний, которые используют логистически...
Grubhub
grubhub.com
Grubhub Inc. — американская онлайн-платформа для заказа и доставки готовой еды через мобильные устройства, которая соединяет посетителей с местными ресторанами. Компания базируется в Чикаго, штат Иллинойс, и была основана в 2004 году. По состоянию на 2019 год у компании было 19,9 миллиона активных п...
Deliveroo
deliveroo.co.uk
Еда. Мы поняли. У каждого из нас есть свои любимцы. С Deliveroo доставьте любимые местные рестораны и еду на вынос прямо к вашей двери. Все есть в меню. От всемирно известных сетей, таких как KFC, Wagamama, Nando’s, Burger King и Subway, до местных закусок и ваших любимых блюд на вынос — все они жд...
Postmates
postmates.com
Postmate — американская компания, предлагающая доставку ресторанных блюд и других товаров по городу. По состоянию на февраль 2019 года Postmate работает в 2940 городах США. Служба использует приложения для мобильных телефонов и возможности системы глобального позиционирования для обеспечения соответ...
Just-Eat.ch
just-eat.ch
Просто закажите еду с Just Eat! Хотите пиццу, суши или вегетарианскую еду сегодня? Наслаждайтесь любимыми блюдами с быстрой доставкой или на вынос.
Caviar
trycaviar.com
И действительно хорошие рестораны. Мы сотрудничаем с самыми крутыми/лучшими заведениями вашего города. Потому что это то, чем мы все занимаемся. Заказывайте доставку или самовывоз. Сэкономьте время с доставкой или сделайте заказ заранее и не платите комиссию за самовывоз. Вы также можете запланирова...
Onfleet
onfleet.com
Onfleet позволяет предприятиям легко управлять и анализировать операции местной доставки. Наш продукт включает в себя интуитивно понятные приложения для смартфонов для водителей, мощную современную веб-панель для диспетчеров, а также автоматические уведомления и отслеживание в реальном времени для п...
Seamless
seamless.com
«Бесшовный» — это самый простой способ заказать еду на доставку или на вынос. К чему бы вы ни были настроены, где бы вы ни были к этому, вы это получите. Никаких меню, никаких телефонных звонков, никаких повторений. Seamless является частью портфеля брендов Grubhub Inc.
Slice
slicelife.com
Наша миссия — обеспечить процветание местных жителей! Мы предоставляем пиццериям технологии, доставку, данные и маркетинговые инструменты, которые используются в крупных сетях. Неудивительно, что наши партнеры видят на 50% больше постоянных клиентов и на 40% большие размеры билетов. Присоединяйтесь ...
Tock
exploretock.com
Комплексная платформа бронирования Tock предоставляет поставщикам услуг гостеприимства инструменты, необходимые для построения успешного бизнеса и предоставления исключительных впечатлений. Благодаря надежным возможностям управления таблицами и лучшей в своем классе поддержке Tock обеспечивает полны...
Deliverect
deliverect.com
Deliverect — это быстрорастущая платформа SAAS, которая объединяет сторонние платформы доставки и предприятия пищевой промышленности по всему миру. Мы не являемся ни поставщиком услуг доставки, ни POS-системой — мы устраняем разрыв между ними. Чтобы помочь предприятиям более эффективно управлять опе...
EasyOrder
easyorderapp.com
Представляем EasyOrder — ваше универсальное омниканальное решение для заказа и маркетинга для успеха ресторана! Раскройте весь потенциал своего ресторанного бизнеса с помощью EasyOrder, комплексной платформы, предназначенной для привлечения новых клиентов, удержания постоянных клиентов и увеличения ...
Just-Eat.fr
just-eat.fr
Доставка на дом из лучших ресторанов рядом с вами осуществляется с помощью Just Eat, нового названия Allo Resto! Закажите сейчас!
ChatFood
chatfood.io
ChatFood — это мобильная платформа для заказа и оплаты услуг ведущих брендов индустрии гостеприимства и развлечений. Он предоставляет передовые инструменты, помогающие предприятиям обеспечить своим клиентам беспрепятственный процесс заказа и оплаты как локально, так и через Интернет. Многофункционал...
Just-Eat.dk
just-eat.dk
Закажите еду на вынос онлайн из более чем 2300 местных ресторанов в Just Eat. Получите пиццу, суши и многое другое с доставкой прямо к вашей двери!
DelivApp
delivapp.com
Программное обеспечение DelivApp создано для компаний, которые осуществляют доставку по требованию, используя свои собственные и/или сторонние автопарки в больших масштабах. Система корпоративного уровня по цене среднего бизнеса. Он поддерживает иерархию учетных записей и настройку правил отправки н...
ChowNow
chownow.com
ChowNow сотрудничает с ресторанами, чтобы увеличить объем онлайн-заказов, расширить маркетинг и оптимизировать свою деятельность. Благодаря приложениям без комиссии, автоматизированным маркетинговым инструментам, интеграции POS-терминалов, решениям по доставке и многому другому они помогут вам получ...
BentoBox
getbento.com
Познакомьтесь с технологией, которая делает ресторанное волшебство реальностью. BentoBox помогает ресторанам по всему миру создавать лучшие впечатления для своих клиентов и сотрудников — от дизайна веб-сайта до решений для онлайн-заказа и оплаты.
Orders.co
orders.co
Управление меню: Система управления главным меню Orders.co дает вам полный контроль над всеми вашими меню в одном удобном месте. Menu Sync™ позволяет ресторанам связать все свои меню с главным меню Orders.co и обеспечить единообразие на всех подключенных платформах. Экономия драгоценного времени и д...
Foodzat
foodzat.com
Foodzat — это уникальный скрипт онлайн-доставки еды и программное обеспечение для онлайн-заказа еды с мобильным приложением, доступным на платформах iOS и Android, которое помогает владельцам ресторанов находить подходящих клиентов для доставки продуктов питания. Приложение Foodzat — лучшее программ...
Allset
allsetnow.com
Allset – торговая площадка, соединяющая местные закусочные и кафе с местными ресторанами, где подают еду на вынос. Он предоставляет ресторанам лучшие в своем классе решения для онлайн-заказов и вознаграждений за лояльность, позволяющие привлекать и удерживать новых клиентов без уплаты высоких комисс...
Foodiv
foodiv.com
Foodiv предоставляет систему онлайн-заказа еды, созданную лучшими инженерами отрасли. Он помогает интегрировать систему заказа еды для ресторанов всего за несколько минут. Мы также предоставляем меню с QR-кодом, мобильное приложение для клиентов для бесконтактного заказа и удобный процесс заказа, а ...
Owner.com
owner.com
Owner.com — это универсальная платформа, которую независимые рестораны используют для усиления своего цифрового присутствия. Оно дает независимым ресторанам технологические и маркетинговые суперсилы таких крупных брендов, как Domino's, Chick Fil-A и SweetGreen. Платформа может обеспечить все: от веб...
Fresho
fresho.com
Компания Fresho была основана одним из крупнейших дистрибьюторов морепродуктов в Австралии с целью оцифровки процессов заказов и платежей для поставщиков продуктов питания и оптовых торговцев. Благодаря возможности заказа, комплектации, упаковки, выставления счетов и платежей в одном месте онлайн Fr...
MealPe
mealpe.app
MealPe — это онлайн-приложение для поставщиков услуг по поиску и заказу продуктов питания для столовых, кафе и фуд-кортов исключительно для местной аудитории и таких сообществ, как коворкинги, корпоративные парки, больницы, мероприятия, площадки, стадионы, коливинги.
MalouApp
malou.io
MalouApp — это специальное решение для цифрового маркетинга, разработанное специально для ресторанов и объединяющее страницу ресторана в Google, профили в социальных сетях, а также платформы для листинга и доставки в один централизованный центр.
Menuviel
menuviel.com
QR-меню — это самый гигиеничный, инновационный и практичный способ представления пунктов вашего меню. Ваши гости смогут отсканировать QR-код на столе своими мобильными телефонами и просмотреть ваше меню, не загружая стороннее приложение. Полностью цифровой, экономичный, бесконтактный, быстрый и прос...
Grubtech
grubtech.com
Grubtech предоставляет ресторанам и предприятиям пищевой промышленности интегрированные решения, оптимизирующие и централизующие все: от обработки заказов, приготовления еды до доставки. Их флагманский продукт gOnline легко интегрирует фрагментированные системы и сторонние приложения в единую экосис...
Storekit
storekit.com
Преобразите свою еду на вынос, ресторан или бар с помощью нашего бесплатного цифрового меню, системы онлайн-заказа и еды на вынос. Повышайте качество обслуживания клиентов, оптимизируйте операции и повышайте прибыльность. Верните себе контроль над своим бизнесом и повысьте уровень обслуживания уже с...
FoodNotify
foodnotify.com
FoodNotify — это платформа управления едой и напитками для предприятий общественного питания и гостиничного бизнеса. Программное обеспечение предлагает различные модули и интеграции, которые дают вам контроль над всеми вашими процессами и обеспечивают прозрачность вашего бизнеса. Пользователи могут ...
Tycode
tycode.tech
Tycode дает вам возможность совершить революцию в вашем продовольственном бизнесе. Теперь ваши клиенты могут не только делать заказы откуда угодно, будь то стол, номер в отеле или где угодно в вашем помещении, но могут платить вам онлайн, делать одновременные заказы и пользоваться различными другими...
LevelUp
thelevelup.com
LevelUp — американская платформа мобильных заказов и мобильных платежей, созданная стартапом SCVNGR из Бостона, штат Массачусетс. 25 июля 2018 года было объявлено, что LevelUp будет приобретена Grubhub, онлайн-платформой доставки еды, за 390 миллионов долларов США.
Menubly
menubly.com
Menubly позволяет создавать цифровое меню с возможностью онлайн-заказа, обслуживающее самые разные предприятия, включая рестораны, пекарни, кафе и фургоны с едой. Menubly — это все, что нужно вашему ресторану, чтобы вы могли принимать заказы клиентов прямо с вашего веб-сайта, одновременно защищая св...
Vromo
vromo.io
VROMO упрощает управление доставкой по требованию для сетей ресторанов, которые используют собственных водителей доставки, сторонние автопарки или комбинацию того и другого. С VROMO вы можете автоматически предлагать работу водителям и взаимодействовать со своими клиентами, как никогда раньше. Отпра...
Restimo
restimo.com
Restimo объединяет все каналы доставки (UberEats, Glovo, Bolt Food, Wolt, Takeaway), POS-системы и службы доставки в одном месте. Он обеспечивает интеграцию заказов, управление меню и бизнес-отчетность на одном экране.
Quicklly
quicklly.com
Quicklly — это онлайн-торговая площадка, которая соединяет потребителей с местными южноазиатскими магазинами и ресторанами в США, обеспечивая удобство покупок и обедов. Он служит мостом для тех, кто ищет настоящие южноазиатские товары, продукты и еду, облегчая онлайн-заказы и доставку.
Phygital24
phygital24.com
Пришло время приобрести вашу систему онлайн-заказов, поскольку сторонние приложения, многие из которых скрывают данные, мешают прямым отношениям между рестораном и его клиентами, тем самым взимая высокую комиссию.
Ordermark
ordermark.com
Ordermark поддерживает ряд услуг онлайн-заказа, поэтому рестораны могут максимально увеличить охват и прибыль с помощью одного принтера.
OnCater
oncater.com
OnCater — это онлайн-торговая площадка, которая объединяет предприятия с ресторанами и предприятиями общественного питания. рынок бизнес-кейтеринга с более чем 12 000
Nutrislice
nutrislice.com
Nutrislice — это некоммерческая компания, занимающаяся технологиями общественного питания, которая повышает качество обслуживания клиентов с помощью цифровых заказов, меню и вывесок, одновременно упрощая жизнь операторов. От модернизации столовой до обеспечения людям доступа к питательной пище — мы ...
Deliforce
deliforce.io
Эта платформа предлагает управление получением и доставкой, максимальное удобство и простое отслеживание агентов, а также простое назначение задач и полное управление.
Clorder
clorder.com
Все ваши потребности в цифровом заказе и маркетинге в ресторанах в одном месте. Онлайн-заказ. Цифровой маркетинг. Мобильные приложения. Доставка по требованию.
Upmenu
upmenu.com
Upmenu — это система и приложение онлайн-заказов, которое помогает ресторанам обрабатывать онлайн-заказы и платежи, управлять бронированием столиков, создавать рекламные акции, программы лояльности и многое другое. Upmenu — это все, что нужно вашему ресторану, чтобы вы могли принимать заказы клиенто...
Restaurantify
restaurantify.com
Restaurantify предназначен для рестораторов, которые могут создать или разработать профессиональный ресторанный веб-сайт и приложение с системой онлайн-заказа.
Order Tiger
ordertiger.com
Лучшая в своем классе система онлайн-заказа еды для независимых ресторанов, мульти-магазинов, темных кухонь, торговых площадок и других предприятий по запросу по всему миру.
Chowmill
chowmill.com
Chowmill предлагает непревзойденные услуги офисного питания с самым большим выбором блюд, способных удовлетворить потребности самых разных сотрудников. Забронировать демо
Ytock
ytock.com
Ytock — это платформа онлайн-заказов, которая помогает владельцам ресторанов оптимизировать работу ресторанов. Удобство управления заказами и рекламной деятельностью ресторана. Индивидуальная платформа заказа еды с гибкими возможностями ценообразования. Ytock поддерживает цифровые кошельки и способы...
Restolabs
restolabs.com
Начните принимать прямые заказы от своих клиентов с помощью многофункциональной системы онлайн-заказов Restolabs «все в одном» — все без комиссий. Заказ через Интернет. Заказ через мобильное приложение. Самовывоз с тротуара. Самовывоз в магазине. Заказ через QR-меню. Заказ через Facebook и многое др...
MealShift
mealshift.co.uk
MealShift — это инновационная платформа, которая объединяет рестораны и самозанятых курьеров по доставке еды через интуитивно понятное мобильное приложение.
BistroUX
bistroux.com
BistroUX — это программное обеспечение для онлайн-ресторанов, предназначенное для онлайн-заказа еды, бронирования и покупки подарочных карт.
ord.to
ord.to
Ord.to — это веб-система, которая помогает предприятиям пищевой промышленности создавать веб-сайты приема заказов под собственным брендом и доменом. Если сайт уже существует, в него можно интегрировать виджет заказа Ord. Система позволяет предприятиям создавать привлекательные меню, загружая красочн...
Ordermyfood
ordermyfood.io
Ordermyfood был разработан, чтобы быть удобным для пользователя, с интуитивно понятными меню и понятными опциями, которые легко понять как владельцам ресторанов, так и клиентам. Это позволяет клиентам настраивать свои заказы, добавлять специальные запросы и с легкостью совершать платежи через свои т...
BeyondMenu
beyondmenu.com
Оперативно обрабатывайте любые заказы, даже в часы пик. Выявите своих самых ценных посетителей и разумно планируйте маркетинговые кампании. BeyondMenu POS предоставляет подробные данные о вашем бизнесе. Теперь ваша очередь предпринимать действия, основанные на данных.
eatNgage
eatngage.com
Позвольте командам по продажам и маркетингу повысить посещаемость мероприятий и личное участие за счет онлайн-обеда, доставляемого прямо на стол потенциального клиента.
Flipdish
flipdish.com
Система онлайн-заказа для ресторанов Flipdish — это все, что вам нужно, чтобы принимать заказы прямо с ваших сайтов и приложений, предлагать цифровые заказы из киосков или телефонов и развивать свой бизнес с помощью маркетинговых кампаний и кампаний лояльности.
Locate2u
locate2u.com
Locate2u — это программная платформа, предназначенная для любого бизнеса по доставке или оказанию услуг. Наше решение помогает этим предприятиям повысить эффективность своих маршрутов, улучшить качество доставки для клиентов и повысить производительность, одновременно сокращая время, необходимое для...