Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для доставки/выноса из ресторанов - Самые популярные приложения - Бруней Самые популярные Недавно добавленные

Инструменты доставки еды и еды на вынос расширяют возможности ресторанов, предлагая им платформу для демонстрации своего меню или плавной интеграции онлайн-заказов на их веб-сайт. Эти программные решения имеют неоценимое значение для ресторанов, стремящихся расширить свою клиентскую базу или создать цифровое присутствие. Они оптимизируют процесс как для обслуживающего персонала, так и для кухонного персонала, обеспечивая эффективную обработку заказов на доставку и на вынос. Более того, некоторые платформы даже предлагают функции оптимизации маршрута для водителей-экспедиторов. Интеграция с системами управления рестораном или инструментами POS улучшает процесс подготовки, в то время как другие функции аналогичны конструкторам веб-сайтов, позволяя создавать индивидуальные веб-сайты для заказов. Кроме того, большинство решений включают платежный шлюз для безопасной обработки платежей по кредитным картам.