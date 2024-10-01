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Программное обеспечение для управления скидками - Самые популярные приложения - Камерун

Программное обеспечение для управления скидками облегчает создание и администрирование программ скидок для поставщиков и деловых партнеров. Скидки — это стимулы, предоставляемые поставщиками или производителями своим клиентам, таким как розничные и оптовые торговцы, за покупку минимального количества продукции или достижение конкретных целей закупок. Это программное обеспечение помогает отслеживать продажи и покупки, рассчитывать скидки, управлять выплатами по скидкам и документировать соглашения о скидках. Программное обеспечение для управления скидками, которое обычно развертывается как отдельный продукт, также может быть интегрировано с системами CRM или ERP. Он использует данные о клиентах из корпоративных систем и автоматизирует рутинные повторяющиеся задачи, связанные с процессом предоставления скидок. Кроме того, некоторые программы управления скидками включают в себя функции обнаружения мошенничества и автоматического выставления счетов.

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