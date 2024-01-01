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Программное обеспечение для расчета стоимости за наличные - Самые популярные приложения
Программное обеспечение Quote-to-Cash (Q2C) контролирует весь процесс продаж, включая расценки, заказы на продажу и управление доходами. Организации внедряют решения Q2C для оптимизации рабочих процессов продаж, повышения эффективности отделов продаж и общего качества обслуживания клиентов. Хотя программное обеспечение Q2C в основном используется отделами продаж, оно расширяет его полезность и на другие функциональные области, такие как проектирование или дизайн, позволяя создавать индивидуальные предложения, соответствующие конкретным потребностям клиентов. Бухгалтеры также могут использовать инструменты Q2C для мониторинга и контроля доходов, полученных от операций продаж.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Keap
keap.com
Keap помогает вам развивать свой бизнес, улучшать обслуживание клиентов и увеличивать продажи. Выберите Keap Grow, Keap Pro или Infusionsoft от Keap, чтобы они соответствовали потребностям вашего бизнеса. Начните бесплатную пробную версию.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам по продажам, маркетингу и поддержке работать как единое целое, используя единый интерфейс.
Quoter
quoter.com
Программное обеспечение для расчета продаж ИТ никогда не будет прежним. Quoter — это платформа расчета цены за наличные, которая устраняет разногласия между покупателем и продавцом профессиональных услуг. Обновите свой процесс продаж сегодня.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap — это решение для онлайн-платежей для компаний электронной коммерции, B2B и SaaS, специализирующееся на глобальной обработке платежей и решениях для платежных шлюзов для онлайн-бизнеса.
Pricefx
pricefx.com
Для предприятий, сталкивающихся с проблемами ценообразования, которым необходимо надежно ускорить рост прибыльности и которым нужна точность, прозрачность и эффективность ценообразования, Pricefx — это облачная платформа оптимизации цен, управления и CPQ, которая обеспечивает прозрачное и оперативно...
Zendo
getzendo.io
Zendo — это универсальное программное обеспечение для оптимизации продаж услуг, от заказных и продуктовых до подписок. Это помогает предпринимателям и агентствам ускорить свои внутренние процессы с помощью автоматизации. Создавайте свои собственные рабочие процессы, автоматически создавайте счета и ...
Orgzit
orgzit.com
Мощь корпоративного CRM и гибкость Excel. Универсальная система продаж для представителей производителей и дистрибьюторов. Оптимизируйте продажи, расценки, обслуживание и финансы за счет перехода от разрозненных электронных таблиц к единому централизованному приложению.
Rev.io
rev.io
Rev.io предоставляет сложную систему биллинга как услуги (BaaS) для коммуникационных компаний, поставщиков услуг беспроводной связи и Интернета вещей, а также поставщиков услуг голосовой и сетевой связи. Rev.io позволяет клиентам управлять сложными моделями выставления счетов по подписке с помощью с...
Salesbricks
salesbricks.com
Лучший способ управлять соотношением цены и оплаты для вашего предприятия, внутренними продажами и самообслуживанием при выходе на рынок.
Subskribe
subskribe.com
Subskribe — это адаптивная платформа для расценок, выставления счетов и получения доходов для современных SaaS-компаний. Полностью унифицирован. Никаких бункеров. Нулевая сверка, от котировки до выручки. Subskribe, разработанный в сотрудничестве с некоторыми ведущими мировыми SaaS-компаниями, помога...
In Mind Cloud
inmindcloud.com
Производство сложное. Продавать его не следует. In Mind Cloud — единственная в мире масштабируемая платформа цифровых продаж, созданная для производства. Ускорьте процесс продаж, заключайте больше сделок и опережайте конкурентов быстрее, чем вы думаете.