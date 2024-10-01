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Программное обеспечение для расчета стоимости за наличные - Самые популярные приложения - Джибути
Программное обеспечение Quote-to-Cash (Q2C) контролирует весь процесс продаж, включая расценки, заказы на продажу и управление доходами. Организации внедряют решения Q2C для оптимизации рабочих процессов продаж, повышения эффективности отделов продаж и общего качества обслуживания клиентов. Хотя программное обеспечение Q2C в основном используется отделами продаж, оно расширяет его полезность и на другие функциональные области, такие как проектирование или дизайн, позволяя создавать индивидуальные предложения, соответствующие конкретным потребностям клиентов. Бухгалтеры также могут использовать инструменты Q2C для мониторинга и контроля доходов, полученных от операций продаж.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...
Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Keap
keap.com
Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap ...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам продаж, маркетинга и поддержки работать как единое целое, используя единый интерфейс.
Quoter
quoter.com
Программное обеспечение для расчета продаж ИТ никогда не будет прежним. Платформа «Цена за наличные», которая помогает поставщикам ИТ-услуг экономить время и увеличивать доходы. Обновите свой процесс «от предложения до получения денег» сегодня. Отправляйте выгодные предложения по продажам за считан...
BlueSnap
bluesnap.com
Платформа Armatic расширяет возможности вашего существующего программного обеспечения для бухгалтерского учета/ERP и вашей существующей системы CRM за счет автоматизации рабочих процессов, мощной бизнес-аналитики и полностью интегрированных функций межведомственных коммуникаций для автоматизации зад...
Pricefx
pricefx.com
Для предприятий, сталкивающихся с проблемами ценообразования, которым необходимо надежно ускорить рост прибыльности и которым нужна точность, прозрачность и эффективность ценообразования, Pricefx — это облачная платформа оптимизации цен, управления и CPQ, которая обеспечивает прозрачное и оперативно...
Zendo
getzendo.io
Zendo — это универсальное программное обеспечение для оптимизации продаж услуг, от заказных и продуктовых до подписок. Это помогает предпринимателям и агентствам ускорить свои внутренние процессы с помощью автоматизации. Создавайте свои собственные рабочие процессы, автоматически создавайте счета и ...
Rev.io
rev.io
Rev.io предоставляет настраиваемое программное обеспечение для выставления счетов, управления клиентами, управления бизнесом, платежей, аналитики, обеспечения и автоматизации поставщикам услуг в области телекоммуникаций, беспроводной связи и Интернета вещей, управляемых ИТ-услуг, аудио/видео, интегр...
Subskribe
subskribe.com
Subskribe — это адаптивная платформа для расценок, выставления счетов и получения доходов для современных SaaS-компаний. Полностью унифицирован. Никаких бункеров. Нулевая сверка, от котировки до выручки. Subskribe, разработанный в сотрудничестве с некоторыми ведущими мировыми SaaS-компаниями, помога...
Orgzit
orgzit.com
Orgzit сочетает в себе мощь корпоративного CRM с гибкостью Excel. Orgzit — это универсальная система продаж для представителей производителей и дистрибьюторов. Это помогает оптимизировать продажи, расценки, обслуживание и финансы, помогая вам перейти от разрозненных электронных таблиц к единому цент...
In Mind Cloud
inmindcloud.com
Производство сложное. Продавать его не следует. In Mind Cloud — это масштабируемая платформа цифровых продаж, созданная для производителей. Наше комплексное программное обеспечение для продаж безупречно согласует цели ваших клиентов с вашими производственными возможностями и объединит все ваши проце...
Salesbricks
salesbricks.com
Лучший способ управления соотношением цены и оплаты для вашего предприятия, внутренними продажами и самообслуживанием при выходе на рынок.