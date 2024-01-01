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Программное обеспечение для расчета стоимости за наличные - Самые популярные приложения - Канада

Программное обеспечение Quote-to-Cash (Q2C) контролирует весь процесс продаж, включая расценки, заказы на продажу и управление доходами. Организации внедряют решения Q2C для оптимизации рабочих процессов продаж, повышения эффективности отделов продаж и общего качества обслуживания клиентов. Хотя программное обеспечение Q2C в основном используется отделами продаж, оно расширяет его полезность и на другие функциональные области, такие как проектирование или дизайн, позволяя создавать индивидуальные предложения, соответствующие конкретным потребностям клиентов. Бухгалтеры также могут использовать инструменты Q2C для мониторинга и контроля доходов, полученных от операций продаж.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам продаж, маркетинга и поддержки работать как единое целое, используя единый интерфейс.

Keap

Keap

keap.com

Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap ...

Quoter

Quoter

quoter.com

Программное обеспечение для расчета продаж ИТ никогда не будет прежним. Платформа «Цена за наличные», которая помогает поставщикам ИТ-услуг экономить время и увеличивать доходы. Обновите свой процесс «от предложения до получения денег» сегодня. Отправляйте выгодные предложения по продажам за считан...

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

Платформа Armatic расширяет возможности вашего существующего программного обеспечения для бухгалтерского учета/ERP и вашей существующей системы CRM за счет автоматизации рабочих процессов, мощной бизнес-аналитики и полностью интегрированных функций межведомственных коммуникаций для автоматизации зад...

Pricefx

Pricefx

pricefx.com

Для предприятий, сталкивающихся с проблемами ценообразования, которым необходимо надежно ускорить рост прибыльности и которым нужна точность, прозрачность и эффективность ценообразования, Pricefx — это облачная платформа оптимизации цен, управления и CPQ, которая обеспечивает прозрачное и оперативно...

Zendo

Zendo

getzendo.io

Zendo — это универсальное программное обеспечение для оптимизации продаж услуг, от заказных и продуктовых до подписок. Это помогает предпринимателям и агентствам ускорить свои внутренние процессы с помощью автоматизации. Создавайте свои собственные рабочие процессы, автоматически создавайте счета и ...

Rev.io

Rev.io

rev.io

Rev.io предоставляет сложную систему биллинга как услуги (BaaS) коммуникационным компаниям, поставщикам услуг беспроводной связи и Интернета вещей, а также поставщикам услуг голосовой и сетевой связи. Rev.io позволяет клиентам управлять сложными моделями выставления счетов по подписке с помощью само...

Subskribe

Subskribe

subskribe.com

Subskribe — это адаптивная платформа для расценок, выставления счетов и получения доходов для современных SaaS-компаний. Полностью унифицирован. Никаких бункеров. Нулевая сверка, от котировки до выручки. Subskribe, разработанный в сотрудничестве с некоторыми ведущими мировыми SaaS-компаниями, помога...

Orgzit

Orgzit

orgzit.com

Мощь корпоративного CRM и гибкость Excel. Универсальная система продаж для представителей производителей и дистрибьюторов. Оптимизируйте продажи, расценки, обслуживание и финансы за счет перехода от разрозненных электронных таблиц к единому централизованному приложению.

In Mind Cloud

In Mind Cloud

inmindcloud.com

Производство сложное. Продавать его не следует. In Mind Cloud — это масштабируемая платформа цифровых продаж, созданная для производителей. Наше комплексное программное обеспечение для продаж безупречно согласует цели ваших клиентов с вашими производственными возможностями и объединит все ваши проце...

Salesbricks

Salesbricks

salesbricks.com

Лучший способ управления соотношением цены и оплаты для вашего предприятия, внутренними продажами и самообслуживанием при выходе на рынок.

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