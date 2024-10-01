Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для управления котировками - Самые популярные приложения - о-в Рождества
Программное обеспечение для управления ценами является ключевым компонентом цикла продаж, предоставляя отделам продаж необходимые ресурсы для создания точных, профессионально выглядящих предложений, адаптированных к конкретным потребностям и предпочтениям каждого потенциального клиента или клиента. Он включает в себя ряд функций и возможностей, направленных на упрощение процесса ценообразования, повышение точности и общей эффективности торговых операций. Ключевые особенности: * Создание предложений: Программное обеспечение позволяет торговым представителям быстро и легко создавать индивидуальные предложения. Обычно он предлагает шаблоны, предварительно утвержденные структуры цен и каталоги продуктов, чтобы облегчить создание точных и последовательных предложений. * Управление каталогом продуктов: программное обеспечение для управления ценами позволяет предприятиям поддерживать централизованное хранилище продуктов, услуг и информации о ценах. Отделы продаж могут легко получать доступ к товарам из каталога и выбирать их при составлении предложений, обеспечивая согласованность и точность цен и предложений продуктов. * Правила конфигурации и ценообразования. Расширенные решения для управления расценками предлагают варианты конфигурации и правила ценообразования для учета сложных структур ценообразования, скидок и рекламных акций. Это гарантирует, что предложения точно отражают согласованные условия, сводя к минимуму ошибки и неточности. * Управление документами: Программное обеспечение предоставляет возможности управления документами, позволяя пользователям хранить, систематизировать и извлекать котировки, предложения и сопутствующие документы в централизованном месте. Это обеспечивает легкий доступ к историческим данным и облегчает соблюдение нормативных требований. * Рабочие процессы совместной работы и утверждения: Программное обеспечение для управления ценами облегчает сотрудничество между членами команды продаж и другими заинтересованными сторонами, участвующими в процессе ценообразования. Он поддерживает рабочие процессы утверждения, уведомления и оповещения, чтобы обеспечить своевременную проверку и утверждение предложений, устранить узкие места и ускорить циклы продаж. * Интеграция с системами CRM и ERP. Интеграция с системами управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и планирования ресурсов предприятия (ERP) обеспечивает плавную синхронизацию данных и автоматизацию рабочих процессов. Это гарантирует, что информация, связанная с предложениями, точно фиксируется и распространяется по всей организации, повышая прозрачность и согласованность между отделами продаж и другими отделами. * Аналитика и отчетность: Программное обеспечение для управления ценами предоставляет информацию об эффективности предложений, тенденциях продаж и предпочтениях клиентов с помощью функций аналитики и отчетности. Менеджеры по продажам могут отслеживать ключевые показатели, такие как процент выигрышей, соотношение котировок к закрытию и средний размер сделки, чтобы определять области для улучшения и оптимизировать стратегии продаж. Преимущества: * Повышенная эффективность. За счет автоматизации ручных задач и оптимизации рабочих процессов программное обеспечение для управления предложениями сокращает время и усилия, необходимые для создания предложений и управления ими, позволяя отделам продаж сосредоточиться на наиболее важных видах деятельности. * Повышенная точность: централизованные каталоги продуктов, правила ценообразования и параметры конфигурации гарантируют точность и согласованность цен, сводя к минимуму ошибки и несоответствия. * Улучшенное сотрудничество. Функции совместной работы позволяют командам продаж беспрепятственно работать вместе, обмениваться идеями и использовать коллективный опыт для создания привлекательных предложений и увеличения количества заказов. * Более быстрые циклы продаж: программное обеспечение для управления ценами ускоряет процесс ценообразования, позволяя торговым представителям быстро и эффективно отвечать на запросы клиентов, тем самым ускоряя циклы продаж и увеличивая возможности получения дохода. Подводя итог, можно сказать, что программное обеспечение для управления ценами — это ценный инструмент для предприятий, стремящихся оптимизировать процесс ценообразования, повысить точность и общую эффективность своих операций продаж. Используя его надежные функции и возможности, организации могут предоставлять привлекательные предложения, отвечающие потребностям клиентов и стимулирующие рост продаж.
Отправить новое приложение
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...
Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc — американская компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая программное обеспечение SaaS. Платформа предоставляет программное обеспечение для процессов продаж. PandaDoc базируется в Сан-Франциско, Калифорния, с главными офисами в Минске, Беларусь, и Санкт-Петербурге, Флори...
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
Лучший инструмент управления клиентами для фрилансеров и малого бизнеса. Умное выставление счетов, предложения, отслеживание времени, платежи и контракты Ранее AND.CO.
Dropbox DocSend
docsend.com
Dropbox DocSend помогает таким бизнес-профессионалам, как вы, безопасно делиться контентом и контролировать его, что способствует развитию вашего бизнеса. Мощная система Dropbox DocSend на основе ссылок позволяет легко устанавливать настройки безопасности для каждого заинтересованного лица, получать...
Keap
keap.com
Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap ...
Sketchfab
sketchfab.com
Решения 3D и AR-визуализации для бизнеса. Sketchfab — это ведущая платформа для публикации, обмена и интеграции интерактивных 3D- и AR-технологий в любом месте в Интернете: на веб-сайтах, платформах электронной коммерции, блогах, статьях и рекламных кампаниях. Посетите нас: Sketchfab.com/enterprise
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам продаж, маркетинга и поддержки работать как единое целое, используя единый интерфейс.
Better Proposals
betterproposals.io
Better Proposals оптимизирует весь процесс продаж с помощью современных фирменных цифровых документов. Забудьте об использовании нескольких платформ благодаря интеграции, отслеживанию, аналитике и юридически обязывающим цифровым подписям. Благодаря более чем 200 заранее написанным и разработанным ша...
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai — это универсальная платформа для креативных и цифровых агентств, консалтинговых компаний и поставщиков профессиональных услуг. Он предназначен для предоставления предприятиям полного обзора своего бизнеса в режиме реального времени. Упростите свои бизнес-операции и объедините свои проекты, к...
Accelo
accelo.com
Accelo используется и любим профессиональными сервисными компаниями по всему миру для прибыльного управления работой своих клиентов. Комплексная облачная платформа управляет всеми аспектами работы с клиентами, от поиска клиентов до оплаты, включая продажи, проекты, билеты, гонорары, расписания, ресу...
SalesRabbit
salesrabbit.com
Программное обеспечение SalesRabbit помогает командам продаж на местах работать быстрее и эффективнее. Их решения решают все основные проблемы торговых организаций с помощью цифровых инструментов. Такие функции, как управление потенциальными клиентами и областями, отслеживание эффективности работы п...
Qwilr
qwilr.com
Увеличьте скорость сделок, получите ценную информацию о покупателях из контента и дайте торговым представителям больше времени на продажу. Как? Превратите рекламные материалы в красивые автоматизированные веб-страницы. Создайте незабываемый опыт продаж с помощью идеального предложения, презентации, ...
Canopy
canopytax.com
Canopy — это облачное программное обеспечение для управления практикой бухгалтерского учета, которое включает в себя CRM, управление документами, приложение клиентского портала, рабочий процесс, платежи, время и выставление счетов.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM — это ориентированная на действия CRM-система продаж №1, которая помогает малому и среднему бизнесу контролировать свои продажи. Сосредоточьтесь на том, что нужно сделать дальше, следите за каждым лидом, держите команду в курсе событий и заключайте больше сделок, по одной продаже за раз. ...
Coohom
coohom.com
Программное обеспечение для 3D-рендеринга и визуализации продуктов с мощными функциями AR и VR, предназначенное для дизайна интерьера, домашнего декора, кухни и ванной, гостиничного бизнеса, освещения, благоустройства дома, реконструкции и строительства! Превратите розничную торговлю, производство и...
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress — это ведущее на рынке интеллектуальное решение по переоценке для продавцов Amazon и eBay, позволяющее увеличить продажи и прибыль.
Momenteo
momenteo.com
Momenteo — это удобное решение, созданное специально для вас. Просто отслеживайте проделанную работу, расходы и поездки в нашем красивом календаре, и позвольте нашему бесплатному программному обеспечению вести ваш учет.
Minoa
minoa.io
Minoa — это платформа создания ценности, базирующаяся в Сан-Франциско, которая помогает командам продаж создавать бизнес-кейсы, повышающие эффективность продаж и заключающие более крупные сделки. Во времена, когда отделы закупок и финансов тщательно изучают все больше сделок, обеспечение окупаемости...
Scaido.io
scaido.io
Сервис для автоматизации процессов продаж бизнеса, который ускоряет и упрощает подготовку котировок, смет и коммерческих предложений в связке с вашей CRM-системой, такой как Pipedrive или HubSpot.
RFPIO
rfpio.com
RFPIO предоставляет программное обеспечение RFP, которое поможет вам улучшить процесс подготовки коммерческих предложений. Запланируйте демонстрацию, чтобы немедленно сократить время ответа на запрос предложений.
Quoter
quoter.com
Программное обеспечение для расчета продаж ИТ никогда не будет прежним. Платформа «Цена за наличные», которая помогает поставщикам ИТ-услуг экономить время и увеличивать доходы. Обновите свой процесс «от предложения до получения денег» сегодня. Отправляйте выгодные предложения по продажам за считан...
Vidyard
vidyard.com
Vidyard — это видеоинструмент, созданный для виртуальных продаж. Это позволяет легко записывать и отправлять видеоролики, которые добавляют индивидуальности на всех этапах цикла продаж — от поиска потенциальных клиентов до предложений. Благодаря мощной видеоаналитике и интеграции Vidyard доверяют ты...
ClientPoint
clientpoint.net
Наша корпоративная платформа помогает вам легко управлять рабочими пространствами для деловых отношений для каждого из ваших потенциальных клиентов, клиентов и партнеров, где вы можете планировать, встречаться и делиться материалами в одном месте. Развивайте лидерство более эффективно, быстрее предл...
Proposify
proposify.com
Proposiify — это программное обеспечение для онлайн-предложений, которое дает вам контроль и прозрачность самого важного этапа вашего процесса продаж. Близость. От разработки сделки до ее подписания — получите уверенность и гибкость, позволяющие доминировать в сделках. Создавайте впечатляющие торгов...
DealHub.io
dealhub.io
DealHub предоставляет комплексное решение для расчета соотношения цены и дохода, предназначенное для ускорения процессов продаж. DealHub — единственный коммерческий механизм с низким кодом, который сочетает в себе настраиваемость и гибкость бизнеса. Он позволяет лидерам среднего бизнеса и предприяти...
uman.ai
uman.ai
Используя ИИ-помощника uman, компании могут оптимизировать ключевые бизнес-функции, такие как создание предложений, поддержка клиентов и адаптация сотрудников. Это разрушает разрозненность данных и повышает доступность и возможность повторного использования информации внутри компании. В результате с...
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ (Интерактивные котировки) сообщает потенциальным клиентам о ваших ценах и пакетах на понятной, настраиваемой частной странице, которая предоставляет потенциальным клиентам опыт покупок, основанный на психологии продаж, который им нравится. Если вы хотите объяснить свои цены, создать мо...
CV Partner
cvpartner.com
CV Partner — это SaaS-инструмент, позволяющий автоматизировать управление резюме и практическими исследованиями для заявок и предложений. С помощью CV Partner вы можете адаптировать резюме вашей компании и прошлые проекты/кейсы для тендеров, заявок или запросов предложений. Кроме того, этот инструме...
Quotient
quotientapp.com
Тысячи компаний выбирают Quotient, чтобы предоставлять своим клиентам 5-звездочные предложения. Quotient организует ваш процесс продаж и поможет вам выглядеть хорошо.
Apropo
apropo.io
Apropo — это инструмент автоматизации предложений, специально предназначенный для компаний и специалистов, занимающихся разработкой программного обеспечения. Сделайте оценки вашего проекта более точными, выиграйте больше сделок и никогда больше не упустите бюджет благодаря оценке в реальном времени ...
WBudget
wbudget.io
WBudget — это универсальная веб-платформа для создания, редактирования и отправки котировок и коммерческих предложений. Это гибкая платформа, которая обеспечивает интеграцию с другими бизнес-приложениями через Zapier и Webhooks, расширяя возможности компаний всех типов и размеров. Среднестатистическ...
Paddle
paddle.com
Paddle предлагает комплексное решение для платежей, налогов и подписок для SaaS. Вместо того, чтобы собирать вместе и поддерживать фрагментированный стек платежей, мы «делаем это за вас» на одной платформе, предоставляя вам единый источник данных и достоверную информацию о доходах. Мы занимаемся все...
Fresh Proposals
freshproposals.com
Fresh Proposals — это онлайн-инструмент управления предложениями, который позволяет команде продаж создавать потрясающие предложения с интерактивными ценами и электронной подписью, чтобы произвести впечатление на потенциальных клиентов. Используйте статистику предложений, чтобы заключать больше сдел...
BlueSnap
bluesnap.com
Платформа Armatic расширяет возможности вашего существующего программного обеспечения для бухгалтерского учета/ERP и вашей существующей системы CRM за счет автоматизации рабочих процессов, мощной бизнес-аналитики и полностью интегрированных функций межведомственных коммуникаций для автоматизации зад...
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — это платформа для цифровой коммерции на базе SaaS, предоставляющая решения для цифровой аналитики полок и динамического ценообразования для мировых потребительских брендов и розничных продавцов. Платформа цифровой коммерции и оптимизации каналов компании позволяет глобальным потребительс...
EZLynx
ezlynx.com
Ведущие единые платформенные решения для страхового программного обеспечения, включая облачный механизм оценки EZLynx и систему управления EZLynx.
Moderlry
modelry.ai
Modelry — это комплексная платформа 3D-визуализации продуктов, которая позволяет мировым лидерам электронной коммерции создавать потрясающие визуальные эффекты продуктов и AR-опыт с использованием 3D-моделей.
Price Edge
priceedge.eu
PriceEdge — это программное обеспечение для оптимизации и управления ценами, используемое для расширенного ценообразования в различных отраслях. Этот инструмент помогает вам находить возможности улучшения цен, измерять эффективность цен и предоставляет четкий обзор влияния цен с течением времени с п...
Nusii
nusii.com
Программное обеспечение для креативных агентств и онлайн-бизнеса. Хватит бороться с Word, Google Docs и неуправляемыми PDF-файлами. Nusii — это самый быстрый способ заключить следующую сделку. Мы знаем, что благодаря профессиональным шаблонам предложений, системе уведомлений, отслеживанию предложени...
Cylindo
cylindo.com
Сотни мебельных компаний сотрудничают с Cylindo, чтобы обеспечить превосходное визуальное представление продукта на протяжении всего пути покупателя мебели. Мы создали платформу, которая выходит за рамки высококачественной визуализации продуктов и предоставляет мебельным предприятиям универсальные р...
Pricefx
pricefx.com
Для предприятий, сталкивающихся с проблемами ценообразования, которым необходимо надежно ускорить рост прибыльности и которым нужна точность, прозрачность и эффективность ценообразования, Pricefx — это облачная платформа оптимизации цен, управления и CPQ, которая обеспечивает прозрачное и оперативно...
Upwex
upwex.io
Расширение для браузера, которое использует искусственный интеллект для улучшения результатов для фрилансеров и компаний на Upwork. Инструменты искусственного интеллекта для Upwork: рейтинг вакансий, генерация предложений и синхронизация CRM.
Storydoc
storydoc.com
Storydoc — ведущая альтернатива статическим PDF-файлам и презентациям для профессионалов бизнеса. Storydoc позволяет легко создавать красивые и привлекательные презентации с помощью искусственного интеллекта — от презентаций и одностраничных страниц до подробных отчетов и предложений. Благодаря мощн...
RELAYTO
relayto.com
Как увеличить содержание контента в 100 раз? RELAYTO — это интерактивная платформа №1, которая преобразует ваш статический контент (PDF, MP4, изображения) в увлекательный интерактивный опыт, позволяя зрителям выбирать свой собственный путь и заниматься самообучением. Ознакомьтесь с нашим собственным...
Ansarada
ansarada.com
Ansarada предоставляет безопасные специализированные программные решения для управления критически важными проектами, такими как слияния и поглощения, привлечение капитала, реструктуризация и закупки инфраструктуры. Наша безопасная виртуальная комната данных является ведущей в отрасли и предлагает р...
Loopio
loopio.com
Loopio помогает предприятиям усовершенствовать и масштабировать процесс ответа на RFP, RFI, анкеты безопасности и многое другое, помогая автоматизировать и оптимизировать этот ручной и трудоемкий процесс. Все начинается с нашего подхода к управлению контентом, который дает вашей команде доступ по тр...
PriceShape
priceshape.com
PriceShape — это компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), специализирующаяся на мониторинге цен конкурентов для компаний и брендов электронной коммерции, что позволяет им увеличивать продажи и максимизировать доход. Мы помогаем интернет-продавцам оптимизировать свою ценов...
Apparound
apparound.com
Apparound — это универсальный инструмент продаж, который оцифровывает, ускоряет и управляет всем процессом продаж: от презентации маркетинговых материалов до настройки и сбора заказа. Ключевыми функциями Apparound являются: Обмен контентом: распространяйте маркетинговые материалы в цифровом формате,...
DigiFabster
digifabster.com
DigiFabster — это решение для мгновенного ценообразования и электронной коммерции на основе подписки для цехов ЧПУ и аддитивного производства. Облачное программное обеспечение позволяет немедленно формировать расценки и онлайн-платежи, а также анализировать и исправлять файлы САПР и другие файлы для...
Phasio
phas.io
Подарите своим клиентам-производителям атмосферу красной дорожки Обеспечьте индивидуальный подход к каждому клиенту благодаря удобному общению при проектировании продукции и выполнении производственных заказов.
Pricemoov
pricemoov.com
Pricemoov — глобальный поставщик решений нового поколения для управления и оптимизации цен, которые помогают компаниям развивать цифровую коммерцию, адаптироваться к динамике рынка и расширять возможности отделов продаж. Облачная платформа Pricemoov, обладающая мощными возможностями обработки данных...
Zendo
getzendo.io
Zendo — это универсальное программное обеспечение для оптимизации продаж услуг, от заказных и продуктовых до подписок. Это помогает предпринимателям и агентствам ускорить свои внутренние процессы с помощью автоматизации. Создавайте свои собственные рабочие процессы, автоматически создавайте счета и ...
GetAccept
getaccept.com
GetAccept — это программное обеспечение для цифровых торговых залов, которое позволяет отделам продаж оптимизировать документооборот, быстрее заключать сделки и обеспечивать исключительное качество обслуживания клиентов — от возможности до подписания сделки. Наш цифровой зал продаж — это централизов...
Zoura
zuora.com
Zuora Billing позволяет компаниям быстро монетизировать новые инновации, одновременно масштабируя и автоматизируя процессы выставления счетов. Компании, использующие Zuora Billing, могут разблокировать новые стратегии роста с помощью более 50 готовых моделей ценообразования, настраиваемых скидок и т...
Quick FPA
quickfpa.com
Бесплатные инструменты оценки Quick FPA помогут вам за очень короткое время создать подробный объем проекта и гарантировать, что ваш проект останется в рамках бюджета.
ShapeDiver
shapediver.com
Превратите файлы Grasshopper в онлайн-приложения. Безопасно делитесь своими инструментами проектирования с другими, не раскрывая исходный код. Легко встраивайте их на любой веб-сайт через iframe или интегрируйте с вашей любимой платформой электронной коммерции или ERP-системой с помощью различных A...