Программное обеспечение для создания QR-кода - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для генерации QR-кода предназначено для быстрого создания QR-меток, которые могут кодировать различные типы информации, например URL-адреса веб-сайтов, меню ресторанов или купоны. Эти этикетки затем сканируются клиентами с помощью камеры их телефона, что позволяет им получить доступ к закодированной информации из Интернета. QR-коды стали необходимы во многих отраслях, включая маркетинг, розничную торговлю и рестораны. Например, программное обеспечение для мобильного маркетинга часто включает QR-коды в цифровую рекламу и другие стратегии кампаний. Аналогично, некоторые программы для ресторанов позволяют клиентам загружать меню, просто сканируя QR-код. Однако важно отметить, что программное обеспечение-генератор QR-кода служит отдельной цели, поскольку оно предназначено исключительно для создания QR-меток.
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Bitly
bitly.com
Bitly — это сервис сокращения URL-адресов и платформа управления ссылками. Компания Bitly, Inc. была основана в 2008 году. Она является частной и базируется в Нью-Йорке. Bitly сокращает 600 миллионов ссылок в месяц для использования в социальных сетях, SMS и электронной почте. Bitly зарабатывает ден...
QR Code Scanner
qrcodescan.in
Сканер QR-кода — самое быстрое и удобное веб-приложение.
QR.io
qr.io
Создавайте полностью персонализированные QR-коды с цветом, формой, логотипом и отслеживайте, сколько людей сканируют ваши QR-коды, откуда и в какой день.
BL.INK
bl.ink
Управление корпоративными ссылками. Обеспечиваем совместную работу, соблюдение требований и креативность для глобальных команд, чтобы улучшить каждое взаимодействие, защитить ваши данные и создать уверенность в каждом щелчке мыши.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode — производитель QR-кодов №1. Логотип, цвет и дизайн, защищенные конфиденциальностью и данными, — все включено бесплатно. Загрузите высококачественные файлы для печати сегодня.
QR Code AI
qrcode-ai.com
Онлайн-генератор уникальных и художественных QR-кодов Превратите свои QR-коды в шедевр искусственного интеллекта Преобразуйте маркетинг вашего бренда
UTM.io
web.utm.io
UTM.io — лучший способ создавать, делиться и синхронизировать свои UTM с вашей командой. Перестаньте использовать беспорядочные электронные таблицы и получите качественные данные о кампании в своей аналитике.
Barcode.so
barcode.so
Обычные QRCоды скучны. Красивые QR-коды, сгенерированные искусственным интеллектом, которые заставят вашу аудиторию жаждать их сканировать. Более 25 стилей на выбор или просто используйте свой собственный стиль.
Autonix
autonix.io
QR-коды повсюду, и с Autonix они чрезвычайно ценны. Autonix представляет собой надежное решение для отслеживания QR-кодов, предназначенное для больших и малых организаций, ориентированное на агентства, торговые площадки, розничную торговлю, здравоохранение, правительство и многое другое.
QRfy
qrfy.com
Создавайте свои собственные QR-коды и развивайте свой бизнес или идею. Легко создавайте, управляйте и статистически отслеживайте свои QR-коды.
Hovercode
hovercode.com
Динамические QR-коды для вашего бренда Создавайте, отслеживайте и управляйте динамическими QR-кодами для вашего бренда.
QR TIGER
qrcode-tiger.com
QR TIGER — это самый передовой в мире онлайн-генератор QR-кодов, признанный самым инновационным продуктом на ProductHunt. Ему доверяют более 850 000 брендов в 147 странах. Среди них: Lululemon, Uber, Disney, Sodexo, Pepsico, L'Occitane, Samsung, TikTok, Universal Studios, Hilton Hotels и другие. Ком...
y.gy
app.y.gy
Создавайте короткие и незабываемые ссылки, которые повышают конверсию. Превратите длинные и сложные ссылки в короткие и запоминающиеся, которые можно использовать в электронных письмах, социальных сетях и т. д. * Используйте y.gy или свой собственный домен. Мы предлагаем возможность использовать в...
QR Code Dynamic
qrcodedynamic.com
QR Code Dynamic — это простой в использовании и отслеживаемый генератор QR-кодов, который предоставляет расширенные функции настройки. С помощью этого инструмента создать полностью персонализированный QR-код так же просто, как отсканировать код. QR Code Dynamic предлагает возможность обмениваться ин...
QRStuff
qrstuff.com
Бесплатный генератор QR-кодов и онлайн-создатель QR-кодов. Регистрация не требуется. Создавайте неограниченное количество бесплатных QR-кодов с неограниченным сроком действия для URL-адреса веб-сайта в формате PDF, изображения, отслеживания посещаемости, видео на YouTube, местоположения на Картах Go...
TLinky
tlinky.com
Добро пожаловать в TLinky — лучшее решение для управления ссылками! В TLinky они дают возможность частным лицам, маркетологам и предприятиям оптимизировать свое присутствие в Интернете и упростить маркетинговые кампании. С их универсальной платформой вы можете легко управлять, отслеживать и делитьс...
ElkQR
elkqr.com
Создавайте фирменные QR-коды и повышайте узнаваемость бренда с помощью ElkQR. Отслеживайте эффективность кампании и получайте ценную информацию с помощью подробной аналитики.
Leaf.page
leaf.page
Одна страница для вашей профессиональной жизни
Veshort
veshort.com
Veshort — это инструмент для сокращения URL-адресов, созданный с использованием мощных маркетинговых инструментов, которые помогут вам эффективно обращаться к своим клиентам. Благодаря нашей универсальной платформе у вас будет все необходимое для начала маркетинговой кампании.
Tapbiolink
tapbiolink.com
Tapbiolink — это ссылка в био-мейкере для создания умных страниц с био-ссылками. Создавайте умные биографические страницы для своих ссылок в социальных сетях. Tapbiolink поможет вам создать ссылку на страницах биографии, чтобы объединить все важные ссылки и прочее в одном месте. Tapbiolink поставляе...
ME-QR
me-qr.com
ME-QR — это бесплатный генератор QR-кодов, который позволяет создавать и настраивать QR-коды для различных целей. Вот что выделяет нас: • Бесплатность и возможность настройки: создавайте QR-коды для веб-сайтов, текстовых сообщений, визитных карточек, электронных писем и многого другого. Персонализир...
L2QR
l2qr.com
L2QR устраняет разрыв между оффлайн и онлайн-опытом. Сканируя QR-коды, целевая аудитория клиентов может беспрепятственно получить доступ к цифровому контенту, веб-сайтам, профилям в социальных сетях, информации о продуктах, рекламных акциях или любым другим онлайн-ресурсам. Эта интеграция помогает к...
Keyri
keyri.com
Keyri — ведущая компания по аутентификации, предоставляющая клиентам простую и безопасную форму MFA без пароля. Наша платформа превращает каждый вход в систему в одноэтапный процесс на основе биометрии, который обеспечивает удобство работы пользователя и одновременно повышает безопасность учетной за...
Digital Link
digital-link.com
Digital Link — это ваша платформа для создания и управления QR-кодами цифровых ссылок GS1 в любом масштабе. Разместите свои товары в Интернете, указав только GTIN, упростите соблюдение правил Smart Pages и повысьте эффективность привлечения покупателей до и после покупки.
Ringpin
ringpin.com
Ringpin — самый простой инструмент для удаленных продаж. Это омниканальный контакт-центр с внешним виджетом, позволяющим быстро включить все каналы связи для вашего сайта или бизнеса.
QR Code KIT
qrcodekit.com
QR Code KIT, ранее известный как uQR.me, является старейшим генератором динамических QR-кодов и универсальным решением для всех потребностей QR.
Digiphy
digiphy.it
Digiphy переосмысливает контекстный маркетинг. Подключая бренды напрямую к клиентам, Digiphy создает и предоставляет динамичный цифровой опыт в контекстуально значимые моменты из любого физического продукта и точки контакта с клиентом. Наше гибкое решение самообслуживания повышает качество повествов...
Blinq.me
blinq.me
Blinq — это инновационная платформа, которая революционизирует способы общения профессионалов и обмена контактной информацией. Будучи мировым поставщиком цифровых визитных карточек №1, Blinq предлагает экологически чистую альтернативу традиционным бумажным карточкам. С помощью Blinq пользователи мог...
AIQrArt
aiqrart.co
Откройте для себя преобразующий мир AIQrArt, где искусство органично сочетается с технологиями. Повысьте узнаваемость своего бренда с помощью потрясающих QR-артов, созданных с помощью искусственного интеллекта, чтобы их не только увидели, но и запомнили. AIQrArt позволяет создавать уникальные интера...
GoCodes
gocodes.com
Больше никаких недостающих инструментов! Отслеживайте свое оборудование с помощью нашего простого в использовании решения, которое включает в себя надежные этикетки, облачное программное обеспечение, приложения для сканирования и GPS-слежение. Наше комплексное решение, разработанное специально для о...
QRPlus
qrplus.com.br
С QRPlus у вас нет ограничений. Все созданные здесь QR-коды будут работать вечно, не имеют срока действия и не имеют ограничений на чтение, как другие генераторы в Интернете. Сгенерированные QR-коды являются статическими, поэтому результат считывания всегда будет одинаковым. Будьте уверены! Все созд...
CampaignTrackly
campaigntrackly.com
ПРОБЛЕМА, которую мы решаем Неточная маркетинговая отчетность ежегодно выкапывает дыру в 50 миллиардов долларов в маркетинговых бюджетах США. Campaigntrackly помогает компаниям устранить этот разрыв, упрощая, чем когда-либо, стандартизацию метаданных кампании и ссылок отслеживания, которые позволяют...
MENU TIGER
menu.qrcode-tiger.com
MENU TIGER — это программное обеспечение онлайн-меню без кода. Его решение для меню с QR-кодом предназначено для улучшения повседневной деятельности вашего бизнеса. Все, что нужно сделать вашим гостям, — это отсканировать QR-код, разместить заказ и оплатить его с помощью мобильного устройства. Созда...
Scanova
scanova.io
Scanova — это ведущий онлайн-инструмент SaaS, который помогает предприятиям создавать, проектировать, управлять и отслеживать QR-коды для рекламных и операционных целей. Маркетологи и компании разных отраслей и размеров компаний используют Scanova для проведения комплексных высокоэффективных кампани...
QRCodeChimp
qrcodechimp.com
Генератор QR-кодов №1 для бизнеса и маркетинга. Создавайте и управляйте QR-кодами с логотипом, расширенной аналитикой, массовой загрузкой, API и формами для веб-сайтов, социальных сетей, приложений, цифровых визитных карточек, форм, URL-адресов, vCard, Facebook, Instagram, YouTube и многого другого....