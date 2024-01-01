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Программное обеспечение для создания QR-кода - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для генерации QR-кода предназначено для быстрого создания QR-меток, которые могут кодировать различные типы информации, например URL-адреса веб-сайтов, меню ресторанов или купоны. Эти этикетки затем сканируются клиентами с помощью камеры их телефона, что позволяет им получить доступ к закодированной информации из Интернета. QR-коды стали необходимы во многих отраслях, включая маркетинг, розничную торговлю и рестораны. Например, программное обеспечение для мобильного маркетинга часто включает QR-коды в цифровую рекламу и другие стратегии кампаний. Аналогично, некоторые программы для ресторанов позволяют клиентам загружать меню, просто сканируя QR-код. Однако важно отметить, что программное обеспечение-генератор QR-кода служит отдельной цели, поскольку оно предназначено исключительно для создания QR-меток.

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Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly — это сервис сокращения URL-адресов и платформа управления ссылками. Компания Bitly, Inc. была основана в 2008 году. Она является частной и базируется в Нью-Йорке. Bitly сокращает 600 миллионов ссылок в месяц для использования в социальных сетях, SMS и электронной почте. Bitly зарабатывает ден...

QR Code Scanner

QR Code Scanner

qrcodescan.in

Сканер QR-кода — самое быстрое и удобное веб-приложение.

QR.io

QR.io

qr.io

Создавайте полностью персонализированные QR-коды с цветом, формой, логотипом и отслеживайте, сколько людей сканируют ваши QR-коды, откуда и в какой день.

ME-QR

ME-QR

me-qr.com

ME-QR — это бесплатный генератор QR-кодов, который позволяет создавать и настраивать QR-коды для различных целей. Вот что выделяет нас: • Бесплатность и возможность настройки: создавайте QR-коды для веб-сайтов, текстовых сообщений, визитных карточек, электронных писем и многого другого. Персонализир...

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Управление корпоративными ссылками. Обеспечиваем совместную работу, соблюдение требований и креативность для глобальных команд, чтобы улучшить каждое взаимодействие, защитить ваши данные и создать уверенность в каждом щелчке мыши.

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

Flowcode — производитель QR-кодов №1. Логотип, цвет и дизайн, защищенные конфиденциальностью и данными, — все включено бесплатно. Загрузите высококачественные файлы для печати сегодня.

QR Code AI

QR Code AI

qrcode-ai.com

Онлайн-генератор уникальных и художественных QR-кодов Превратите свои QR-коды в шедевр искусственного интеллекта Преобразуйте маркетинг вашего бренда

Autonix

Autonix

autonix.io

QR-коды повсюду, и с Autonix они чрезвычайно ценны. Autonix представляет собой надежное решение для отслеживания QR-кодов, предназначенное для больших и малых организаций, ориентированное на агентства, торговые площадки, розничную торговлю, здравоохранение, правительство и многое другое.

QR TIGER

QR TIGER

qrcode-tiger.com

QR TIGER — это самый передовой в мире онлайн-генератор QR-кодов, признанный самым инновационным продуктом на ProductHunt. Ему доверяют более 850 000 брендов в 147 странах. Среди них: Lululemon, Uber, Disney, Sodexo, Pepsico, L'Occitane, Samsung, TikTok, Universal Studios, Hilton Hotels и другие. Ком...

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

UTM.io — лучший способ создавать, делиться и синхронизировать свои UTM с вашей командой. Перестаньте использовать беспорядочные электронные таблицы и получите качественные данные о кампании в своей аналитике.

Barcode.so

Barcode.so

barcode.so

Обычные QRCоды скучны. Красивые QR-коды, сгенерированные искусственным интеллектом, которые заставят вашу аудиторию жаждать их сканировать. Более 25 стилей на выбор или просто используйте свой собственный стиль.

QRStuff

QRStuff

qrstuff.com

Бесплатный генератор QR-кодов и онлайн-создатель QR-кодов. Регистрация не требуется. Создавайте неограниченное количество бесплатных QR-кодов с неограниченным сроком действия для URL-адреса веб-сайта в формате PDF, изображения, отслеживания посещаемости, видео на YouTube, местоположения на Картах Go...

QRfy

QRfy

qrfy.com

Создавайте свои собственные QR-коды и развивайте свой бизнес или идею. Легко создавайте, управляйте и статистически отслеживайте свои QR-коды.

y.gy

y.gy

app.y.gy

Создавайте короткие и незабываемые ссылки, которые повышают конверсию. Превратите длинные и сложные ссылки в короткие и запоминающиеся, которые можно использовать в электронных письмах, социальных сетях и т. д. * Используйте y.gy или свой собственный домен. Мы предлагаем возможность использовать в...

Bitelink

Bitelink

bitelink.co

Добро пожаловать в Bitelink – где инновации сочетаются с удобством в мире управления ссылками. Попрощайтесь с громоздкими URL-адресами и приветствуйте изящные, доступные для совместного использования ресурсы, которые впечатляют! Почему Битилинк? * Преобразуйте длинные сложные URL-адреса в краткие и...

Hovercode

Hovercode

hovercode.com

Динамические QR-коды для вашего бренда Создавайте, отслеживайте и управляйте динамическими QR-кодами для вашего бренда.

QRCodeChimp

QRCodeChimp

qrcodechimp.com

Генератор QR-кодов №1 для бизнеса и маркетинга. Создавайте и управляйте QR-кодами с логотипом, расширенной аналитикой, массовой загрузкой, API и формами для веб-сайтов, социальных сетей, приложений, цифровых визитных карточек, форм, URL-адресов, vCard, Facebook, Instagram, YouTube и многого другого....

Tapbiolink

Tapbiolink

tapbiolink.com

Tapbiolink — это ссылка в био-мейкере для создания умных страниц с био-ссылками. Создавайте умные биографические страницы для своих ссылок в социальных сетях. Tapbiolink поможет вам создать ссылку на страницах биографии, чтобы объединить все важные ссылки и прочее в одном месте. Tapbiolink поставляе...

QR Code Dynamic

QR Code Dynamic

qrcodedynamic.com

QR Code Dynamic — это простой в использовании и отслеживаемый генератор QR-кодов, который предоставляет расширенные функции настройки. С помощью этого инструмента создать полностью персонализированный QR-код так же просто, как отсканировать код. QR Code Dynamic предлагает возможность обмениваться ин...

TLinky

TLinky

tlinky.com

Добро пожаловать в TLinky — лучшее решение для управления ссылками! В TLinky они дают возможность частным лицам, маркетологам и предприятиям оптимизировать свое присутствие в Интернете и упростить маркетинговые кампании. С их универсальной платформой вы можете легко управлять, отслеживать и делитьс...

URL180

URL180

url180.com

Раскройте силу своего цифрового присутствия. Повторно привлекайте свою аудиторию, привлекайте ценных потенциальных клиентов и монетизируйте контент. Сокращайте URL-адреса, создавайте страницы с биографическими ссылками, собственные QR-коды, ссылки на визитные карточки, ссылки на файлы и многое друго...

OpenMyLink

OpenMyLink

openmylink.io

OpenMyLink — это платформа, предлагающая набор инструментов, позволяющих цифровым маркетологам максимально эффективно использовать свою работу. Эта платформа предлагает различные типы инструментов цифрового маркетинга, которые действительно работают. С помощью этого программного обеспечения для циф...

Uplifter

Uplifter

uplifter.ai

Создавайте надежные UTM-ссылки для отслеживания всех ваших маркетинговых кампаний. Предоставляйте достоверные данные в Google Analytics и Adobe Analytics. Превратите эти данные в полезную информацию. Uplifter берет на себя тяжелую работу по аналитике и помогает маркетологам принимать меры… быстре...

Yohn.io

Yohn.io

yohn.io

Yohn.io — это новый инструмент для сокращения URL-адресов со встроенной аналитикой. Вам следует полностью рассмотреть возможность перехода на него, потому что он: * молниеносно, * поставляется с дополнительными инструментами, такими как генератор динамических QR-кодов, менеджер виртуальных визитных...

ElkQR

ElkQR

elkqr.com

Создавайте фирменные QR-коды и повышайте узнаваемость бренда с помощью ElkQR. Отслеживайте эффективность кампании и получайте ценную информацию с помощью подробной аналитики.

Veshort

Veshort

veshort.com

Veshort — это инструмент для сокращения URL-адресов, созданный с использованием мощных маркетинговых инструментов, которые помогут вам эффективно обращаться к своим клиентам. Благодаря нашей универсальной платформе у вас будет все необходимое для начала маркетинговой кампании.

AIQrArt

AIQrArt

aiqrart.co

Откройте для себя преобразующий мир AIQrArt, где искусство органично сочетается с технологиями. Повысьте узнаваемость своего бренда с помощью потрясающих QR-артов, созданных с помощью искусственного интеллекта, чтобы их не только увидели, но и запомнили. AIQrArt позволяет создавать уникальные интера...

GoCodes

GoCodes

gocodes.com

Больше никаких недостающих инструментов! Отслеживайте свое оборудование с помощью нашего простого в использовании решения, которое включает в себя надежные этикетки, облачное программное обеспечение, приложения для сканирования и GPS-слежение. Наше комплексное решение, разработанное специально для о...

QRPlus

QRPlus

qrplus.com.br

С QRPlus у вас нет ограничений. Все созданные здесь QR-коды будут работать вечно, не имеют срока действия и не имеют ограничений на чтение, как другие генераторы в Интернете. Сгенерированные QR-коды являются статическими, поэтому результат считывания всегда будет одинаковым. Будьте уверены! Все созд...

Uniqode

Uniqode

uniqode.com

Uniqode (ранее Beaconstac) базируется в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, и помогает более чем 25 000 мировых брендов консолидировать свои инициативы по созданию QR-кодов в одну масштабируемую платформу. Это дает им возможность использовать данные QR-кода в более широкой стратегии мобильного маркетинга. Мы ...

Delivr

Delivr

delivr.com

С 2008 года это надежный, ориентированный на конфиденциальность динамический генератор QR-кодов для подключенной упаковки, интеллектуальных этикеток, печатных и вещательных СМИ, а также рекламы DOOH. Динамические QR-коды со сверхспособностями и практически безграничными возможностями. Все, что вам н...

Leaf.page

Leaf.page

leaf.page

Одна страница для вашей профессиональной жизни

L2QR

L2QR

l2qr.com

L2QR устраняет разрыв между оффлайн и онлайн-опытом. Сканируя QR-коды, целевая аудитория клиентов может беспрепятственно получить доступ к цифровому контенту, веб-сайтам, профилям в социальных сетях, информации о продуктах, рекламных акциях или любым другим онлайн-ресурсам. Эта интеграция помогает к...

Keyri

Keyri

keyri.com

Keyri — ведущая компания по аутентификации, предоставляющая клиентам простую и безопасную форму MFA без пароля. Наша платформа превращает каждый вход в систему в одноэтапный процесс на основе биометрии, который обеспечивает удобство работы пользователя и одновременно повышает безопасность учетной за...

Digital Link

Digital Link

digital-link.com

Digital Link — это ваша платформа для создания и управления QR-кодами цифровых ссылок GS1 в любом масштабе. Разместите свои товары в Интернете, указав только GTIN, упростите соблюдение правил Smart Pages и повысьте эффективность привлечения покупателей до и после покупки.

Ringpin

Ringpin

ringpin.com

Ringpin — самый простой инструмент для удаленных продаж. Это омниканальный контакт-центр с внешним виджетом, позволяющим быстро включить все каналы связи для вашего сайта или бизнеса.

QR Code KIT

QR Code KIT

qrcodekit.com

QR Code KIT, ранее известный как uQR.me, является старейшим генератором динамических QR-кодов и универсальным решением для всех потребностей QR.

Digiphy

Digiphy

digiphy.it

Digiphy переосмысливает контекстный маркетинг. Подключая бренды напрямую к клиентам, Digiphy создает и предоставляет динамичный цифровой опыт в контекстуально значимые моменты из любого физического продукта и точки контакта с клиентом. Наше гибкое решение самообслуживания повышает качество повествов...

JoyQR

JoyQR

joyqr.com

Наша платформа радикально меняет способы связи со своей аудиторией, предлагая генерацию индивидуального QR-кода и увлекательные страницы с биологическими ссылками. Погрузитесь в мир идей с помощью нашей обширной аналитики, специально разработанной для улучшения ваших маркетинговых стратегий. Испытай...

Blinq.me

Blinq.me

blinq.me

Blinq — это инновационная платформа, которая революционизирует способы общения профессионалов и обмена контактной информацией. Будучи мировым поставщиком цифровых визитных карточек №1, Blinq предлагает экологически чистую альтернативу традиционным бумажным карточкам. С помощью Blinq пользователи мог...

CampaignTrackly

CampaignTrackly

campaigntrackly.com

ПРОБЛЕМА, которую мы решаем Неточная маркетинговая отчетность ежегодно выкапывает дыру в 50 миллиардов долларов в маркетинговых бюджетах США. Campaigntrackly помогает компаниям устранить этот разрыв, упрощая, чем когда-либо, стандартизацию метаданных кампании и ссылок отслеживания, которые позволяют...

MENU TIGER

MENU TIGER

menu.qrcode-tiger.com

MENU TIGER — это программное обеспечение онлайн-меню без кода. Его решение для меню с QR-кодом предназначено для улучшения повседневной деятельности вашего бизнеса. Все, что нужно сделать вашим гостям, — это отсканировать QR-код, разместить заказ и оплатить его с помощью мобильного устройства. Созда...

Scanova

Scanova

scanova.io

Scanova — это ведущий онлайн-инструмент SaaS, который помогает предприятиям создавать, проектировать, управлять и отслеживать QR-коды для рекламных и операционных целей. Маркетологи и компании разных отраслей и размеров компаний используют Scanova для проведения комплексных высокоэффективных кампани...

ConnectQR

ConnectQR

connectqr.ai

ConnectQR — это инновационное SaaS-решение B2B для самообслуживания, призванное помочь предприятиям с помощью настраиваемой, статической и динамической генерации QR-кодов с возможностями отслеживания. Наше решение удовлетворяет растущую потребность в бесшовной цифровой интеграции в маркетинговых, ро...

Openscreen

Openscreen

openscreen.com

Openscreen — это уровень бесконтактных цифровых возможностей Интернета. Openscreen позволяет создавать интерактивные приложения на основе QR-кода с помощью обширных API, SDK и решений для цепочек поставок, коммерции и взаимодействия с клиентами. Openscreen позволяет предприятиям встречаться, взаимод...

ViralQR

ViralQR

viralqr.com

Лучший генератор QR-кодов 🔥. Создавайте QR-коды с индивидуальным дизайном и логотипом для ссылок, файлов PDF, vCard и многого другого. ⚡ Получите бесплатные QR-коды прямо сейчас!

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