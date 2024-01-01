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Программное обеспечение для создания QR-кода - Самые популярные приложения - Беларусь

Программное обеспечение для создания QR-кодов предназначено для быстрого создания QR-меток, которые могут кодировать различные типы информации, например URL-адреса веб-сайтов, меню ресторанов или купоны. Эти этикетки затем сканируются клиентами с помощью камеры их телефона, что позволяет им получить доступ к закодированной информации из Интернета. QR-коды стали необходимы во многих отраслях, включая маркетинг, розничную торговлю и рестораны. Например, программное обеспечение для мобильного маркетинга часто включает QR-коды в цифровую рекламу и другие стратегии кампаний. Аналогичным образом, некоторые программы для ресторанов позволяют клиентам загружать меню, просто сканируя QR-код. Однако важно отметить, что программное обеспечение-генератор QR-кода служит отдельной цели, поскольку оно предназначено исключительно для создания QR-меток.

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QR TIGER

QR TIGER

qrcode-tiger.com

QR TIGER — это самый продвинутый в мире онлайн-генератор QR-кодов, отмеченный наградой ProductHunt как самый инновационный продукт. Ему доверяют более 850 000 брендов в 147 странах. Среди них: Lululemon, Uber, Disney, Sodexo, Pepsico, L'Occitane, Samsung, TikTok, Universal Studios, Hilton Hotels и д...

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly — это сервис сокращения URL-адресов и платформа управления ссылками. Компания Bitly, Inc. была основана в 2008 году. Она является частной и базируется в Нью-Йорке. Bitly — ведущая глобальная SaaS-компания, предлагающая комплексную платформу, предназначенную для того, чтобы каждая часть инфор...

QR Code Scanner

QR Code Scanner

qrcodescan.in

Сканер QR-кода — самое быстрое и удобное веб-приложение.

ME-QR

ME-QR

me-qr.com

ME-QR — это бесплатный генератор QR-кодов, который позволяет создавать и настраивать QR-коды для различных целей. Вот что выделяет нас: • Бесплатность и возможность настройки: создавайте QR-коды для веб-сайтов, текстовых сообщений, визитных карточек, электронных писем и многого другого. Персонализир...

QR.io

QR.io

qr.io

QR.io позволяет создавать полностью настраиваемые QR-коды с цветом, формой, логотипом и отслеживать, сколько людей сканируют ваши QR-коды, откуда и в какой день. Кроме того, QR.io предлагает динамические QR-коды, которые позволяют вам создать персонализированную целевую страницу для вашего QR-кода, ...

BL.INK

BL.INK

bl.ink

BL.INK обеспечивает сокращенные URL-адреса и QR-коды неограниченным объемом данных и гибкостью. С помощью BL.INK вы создадите тысячи пользовательских ссылок, которые будут собирать неограниченное количество точек данных, чтобы вы могли измерять каждую точку взаимодействия с пользователем и совершенс...

QR Code AI

QR Code AI

qrcode-ai.com

QRCode AI — это онлайн-приложение для генерации qr-кодов, позволяющее генерировать настраиваемый QR-код с вашим собственным логотипом и цветами. Создавайте динамические QR-коды для отслеживания сканирований и анализа ссылок.

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

Раскройте силу прямых связей. Flowcode — надежный поставщик QR-кодов №1 для мгновенных конверсий и данных в реальном времени. Мы предлагаем офлайн- и онлайн-инструменты, такие как сбор собственных данных, данные геоотчетности нового поколения, целевые страницы, ориентированные на мобильные устройств...

Autonix

Autonix

autonix.io

Autonix — это интерфейс генератора отслеживаемых динамических QR-кодов с серверной частью решения для управления посетителями. Мы даем возможность компаниям собирать и просматривать активность посещений с помощью мощной информационной панели, сообщающей о важных ключевых показателях эффективности. Н...

QRStuff

QRStuff

qrstuff.com

Бесплатный генератор QR-кодов и онлайн-создатель QR-кодов. Регистрация не требуется. Создавайте неограниченное количество бесплатных QR-кодов с неограниченным сроком действия для URL-адреса веб-сайта в формате PDF, изображения, отслеживания посещаемости, видео на YouTube, местоположения на Картах Go...

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

UTM.io — это комплексное решение для бесперебойного, эффективного и совместного отслеживания UTM. Замените эту старую беспорядочную таблицу более рациональным решением. Наше приложение упрощает процесс создания и управления UTM-ссылками, обеспечивая согласованность и точность всех ваших кампаний. Бл...

QRfy

QRfy

qrfy.com

QRFY — это универсальная SaaS-платформа для генерации QR-кодов, предназначенная для предприятий малого и среднего бизнеса и крупных корпоративных секторов и облегчающая их цифровую трансформацию с помощью QR-кодов. Этот удобный инструмент позволяет предприятиям плавно переходить из офлайн-режима в о...

Barcode.so

Barcode.so

barcode.so

Обычные QRCоды скучны. Красивые QR-коды, сгенерированные искусственным интеллектом, которые заставят вашу аудиторию жаждать их сканировать. Более 25 стилей на выбор или просто используйте свой собственный стиль.

Bitelink

Bitelink

bitelink.co

Добро пожаловать в Bitelink – где инновации сочетаются с удобством в мире управления ссылками. Попрощайтесь с громоздкими URL-адресами и приветствуйте изящные, доступные для совместного использования ресурсы, которые впечатляют! Почему Битилинк? * Преобразуйте длинные сложные URL-адреса в краткие и...

Hovercode

Hovercode

hovercode.com

Создавайте динамические QR-коды бесплатно, срок действия которых не истекает — отслеживание и редактирование включены.

Tapbiolink

Tapbiolink

tapbiolink.com

Tapbiolink — это ссылка в конструкторе биографий, позволяющая создавать умные страницы с биоссылками. Создавайте умные биографические страницы для своих ссылок в социальных сетях. Tapbiolink поможет вам создать ссылку на страницах биографии, чтобы объединить все важные ссылки и прочее в одном месте....

y.gy

y.gy

app.y.gy

Создавайте короткие и незабываемые ссылки, которые повышают конверсию. Превратите длинные и сложные ссылки в короткие и запоминающиеся, которые можно использовать в электронных письмах, социальных сетях и т. д. * Используйте y.gy или свой собственный домен. Мы предлагаем возможность использовать в...

OpenMyLink

OpenMyLink

openmylink.io

OpenMyLink — это платформа, предлагающая набор инструментов, позволяющих цифровым маркетологам максимально эффективно использовать свою работу. Эта платформа предлагает различные типы инструментов цифрового маркетинга, которые действительно работают. С помощью этого программного обеспечения для ци...

QRCodeChimp

QRCodeChimp

qrcodechimp.com

Генератор QR-кодов №1 для бизнеса и маркетинга. Создавайте и управляйте QR-кодами с логотипом, расширенной аналитикой, массовой загрузкой, API и формами для веб-сайтов, социальных сетей, приложений, цифровых визитных карточек, форм, URL-адресов, vCard, Facebook, Instagram, YouTube и многого другого....

TLinky

TLinky

tlinky.com

Добро пожаловать в TLinky — лучшее решение для управления ссылками! В TLinky они дают возможность частным лицам, маркетологам и предприятиям оптимизировать свое присутствие в Интернете и упростить маркетинговые кампании. С их универсальной платформой вы можете легко управлять, отслеживать и делитьс...

Uplifter

Uplifter

uplifter.ai

Создавайте надежные UTM-ссылки для отслеживания всех ваших маркетинговых кампаний. Предоставляйте достоверные данные в Google Analytics и Adobe Analytics. Превратите эти данные в полезную информацию. Uplifter берет на себя тяжелую работу по аналитике и помогает маркетологам принимать меры… быст...

QR Code Dynamic

QR Code Dynamic

qrcodedynamic.com

QR Code Dynamic — это простой в использовании и отслеживаемый генератор QR-кодов, который предоставляет расширенные функции настройки. С помощью этого инструмента создать полностью персонализированный QR-код так же просто, как отсканировать код. QR Code Dynamic предлагает возможность обмениваться ин...

QRPlus

QRPlus

qrplus.com.br

С QRPlus у вас нет ограничений. Все созданные здесь QR-коды будут работать вечно, не имеют срока действия и не имеют ограничений на чтение, как другие генераторы в Интернете. Сгенерированные QR-коды являются статическими, поэтому результат считывания всегда будет одинаковым. Будьте уверены! Все созд...

Yohn.io

Yohn.io

yohn.io

Yohn.io — это новый инструмент для сокращения URL-адресов со встроенной аналитикой. Вам следует полностью рассмотреть возможность перехода на него, потому что он: * молниеносно, * поставляется с дополнительными инструментами, такими как генератор динамических QR-кодов, менеджер виртуальных визитны...

URL180

URL180

url180.com

Раскройте силу своего цифрового присутствия. Повторно привлекайте свою аудиторию, привлекайте ценных потенциальных клиентов и монетизируйте контент. Сокращайте URL-адреса, создавайте страницы с биологическими ссылками, собственные QR-коды, ссылки на визитные карточки, ссылки на файлы и многое другое...

Delivr

Delivr

delivr.com

С 2008 года это надежный, ориентированный на конфиденциальность динамический генератор QR-кодов для подключенной упаковки, интеллектуальных этикеток, печатных и вещательных СМИ, а также рекламы DOOH. Динамические QR-коды со сверхспособностями и практически безграничными возможностями. Все, что вам н...

Leaf.page

Leaf.page

leaf.page

Одна страница для вашей профессиональной жизни

Digital Link

Digital Link

digital-link.com

Digital Link — это ваша платформа для создания и управления QR-кодами цифровых ссылок GS1 в любом масштабе. Разместите свои товары в Интернете, указав только GTIN, упростите соблюдение правил Smart Pages и повысьте эффективность привлечения покупателей до и после покупки.

QR Code KIT

QR Code KIT

qrcodekit.com

QR Code KIT, ранее известный как uQR.me, является старейшим генератором динамических QR-кодов и универсальным решением для всех потребностей QR.

Uniqode

Uniqode

uniqode.com

Uniqode (ранее Beaconstac) базируется в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, и помогает более чем 25 000 мировых брендов консолидировать свои инициативы по созданию QR-кодов в одну масштабируемую платформу. Это дает им возможность использовать данные QR-кода в более широкой стратегии мобильного маркетинга. Мы ...

ElkQR

ElkQR

elkqr.com

ElkQR — это решение для динамического QR-кодирования со штаб-квартирой в Карнатаке, Индия. Имея богатую историю в индустрии цифрового маркетинга, наша команда использовала свой опыт для создания передовой платформы, которая упрощает генерацию QR-кода и расширяет возможности бизнеса по всему миру. Мы...

QRCodeCreator.io

QRCodeCreator.io

qr-code-creator.io

Эта платформа представляет собой комплексное решение для создания и управления QR-кодами для различных целей, включая каналы распространения, продукты, кампании и веб-приложения. Доступный без регистрации, он позволяет пользователям быстро создавать индивидуальные QR-коды даже без предварительного ...

QRCodeFox

QRCodeFox

controlnet-qrcode.web.app

QRCodeFox.com — это удобный онлайн-инструмент для создания индивидуальных QR-кодов с использованием искусственного интеллекта. Он позволяет вам легко создавать QR-коды на основе искусственного интеллекта для различных целей, таких как URL-адреса веб-сайтов, контактная информация, текстовые сообщения...

Veshort

Veshort

veshort.com

Veshort — это инструмент для сокращения URL-адресов, созданный с использованием мощных маркетинговых инструментов, которые помогут вам эффективно обращаться к своим клиентам. Благодаря нашей универсальной платформе у вас будет все необходимое для начала маркетинговой кампании.

Ringpin

Ringpin

ringpin.com

Ringpin — самый простой инструмент для удаленных продаж. Это омниканальный контакт-центр с внешним виджетом, позволяющим быстро включить все каналы связи для вашего сайта или бизнеса.

Blinq.me

Blinq.me

blinq.me

Blinq — это инновационная платформа, которая революционизирует то, как профессионалы общаются и делятся своей контактной информацией. Являясь мировым поставщиком цифровых визитных карточек №1, Blinq предлагает экологически чистую альтернативу традиционным бумажным карточкам. С помощью Blinq пользова...

AIQrArt

AIQrArt

aiqrart.co

Откройте для себя преобразующий мир AIQrArt, где искусство органично сочетается с технологиями. Повысьте узнаваемость своего бренда с помощью потрясающих QR-артов, созданных искусственным интеллектом, чтобы их не только увидели, но и запомнили. AIQrArt позволяет создавать уникальные интерактивные QR...

GoCodes

GoCodes

gocodes.com

Больше никаких недостающих инструментов! Отслеживайте свое оборудование с помощью нашего простого в использовании решения, которое включает в себя надежные этикетки, облачное программное обеспечение, приложения для сканирования и GPS-слежение. Наше комплексное решение, разработанное специально для о...

ConnectQR

ConnectQR

connectqr.ai

ConnectQR — это инновационное SaaS-решение B2B для самообслуживания, призванное помочь предприятиям с помощью настраиваемой, статической и динамической генерации QR-кодов с возможностями отслеживания. Наше решение удовлетворяет растущую потребность в бесшовной цифровой интеграции в маркетинговых, ро...

L2QR

L2QR

l2qr.com

L2QR устраняет разрыв между оффлайн и онлайн-опытом. Сканируя QR-коды, целевая аудитория клиентов может беспрепятственно получить доступ к цифровому контенту, веб-сайтам, профилям в социальных сетях, информации о продуктах, рекламных акциях или любым другим онлайн-ресурсам. Эта интеграция помогает к...

Keyri

Keyri

keyri.com

Keyri — ведущая компания по аутентификации, предоставляющая клиентам простую и безопасную форму MFA без пароля. Наша платформа превращает каждый вход в систему в одноэтапный процесс на основе биометрии, который обеспечивает удобство работы пользователя и одновременно повышает безопасность учетной за...

Digiphy

Digiphy

digiphy.it

Digiphy переосмысливает контекстный маркетинг. Подключая бренды напрямую к клиентам, Digiphy создает и предоставляет динамичный цифровой опыт в контекстуально значимые моменты из любого физического продукта и точки контакта с клиентом. Наше гибкое решение самообслуживания повышает качество повествов...

JoyQR

JoyQR

joyqr.com

Наша платформа радикально меняет способы связи со своей аудиторией, предлагая генерацию индивидуального QR-кода и увлекательные страницы с биологическими ссылками. Погрузитесь в мир идей с помощью нашей обширной аналитики, специально разработанной для улучшения ваших маркетинговых стратегий. Испытай...

CampaignTrackly

CampaignTrackly

campaigntrackly.com

ПРОБЛЕМА, которую мы решаем Неточная маркетинговая отчетность ежегодно выкапывает дыру в 50 миллиардов долларов в маркетинговых бюджетах США. Campaigntrackly помогает компаниям устранить этот пробел, упрощая, чем когда-либо, стандартизацию метаданных кампании и ссылок отслеживания, которые позволяют...

MENU TIGER

MENU TIGER

menu.qrcode-tiger.com

MENU TIGER — это программное обеспечение онлайн-меню без кода. Его решение для меню с QR-кодом предназначено для улучшения повседневной деятельности вашего бизнеса. Все, что нужно сделать вашим гостям, — это отсканировать QR-код, разместить заказ и оплатить его с помощью мобильного устройства. Созда...

Scanova

Scanova

scanova.io

Scanova — это ведущий онлайн-инструмент SaaS, который помогает предприятиям создавать, проектировать, управлять и отслеживать QR-коды для рекламных и операционных целей. Маркетологи и компании разных отраслей и размеров компаний используют Scanova для проведения комплексных высокоэффективных кампани...

Openscreen

Openscreen

openscreen.com

Openscreen — это уровень бесконтактных цифровых возможностей Интернета. Openscreen позволяет создавать интерактивные приложения на основе QR-кода с помощью обширных API, SDK и решений для цепочек поставок, коммерции и взаимодействия с клиентами. Openscreen позволяет предприятиям встречаться, взаимод...

ViralQR

ViralQR

viralqr.com

Измените свою стратегию онлайн-маркетинга с помощью новаторского генератора QR-кодов ViralQR! Наша платформа предлагает уникальные инструменты, которые позволяют вам создавать полностью персонализированные QR-коды, идеально отражающие индивидуальность вашего бренда. Наш удобный интерфейс с возможнос...

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