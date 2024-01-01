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Программное обеспечение для создания QR-кода - Самые популярные приложения - Болгария Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для создания QR-кодов предназначено для быстрого создания QR-меток, которые могут кодировать различные типы информации, например URL-адреса веб-сайтов, меню ресторанов или купоны. Эти этикетки затем сканируются клиентами с помощью камеры их телефона, что позволяет им получить доступ к закодированной информации из Интернета. QR-коды стали необходимы во многих отраслях, включая маркетинг, розничную торговлю и рестораны. Например, программное обеспечение для мобильного маркетинга часто включает QR-коды в цифровую рекламу и другие стратегии кампаний. Аналогичным образом, некоторые программы для ресторанов позволяют клиентам загружать меню, просто сканируя QR-код. Однако важно отметить, что программное обеспечение-генератор QR-кода служит отдельной цели, поскольку оно предназначено исключительно для создания QR-меток.