Программное обеспечение Push-To-Talk (PTT) - Самые популярные приложения - Бразилия Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение Push-to-Talk (PTT) превращает устройства в каналы мгновенной связи, аналогичные рациям. Установив это программное обеспечение, пользователи могут общаться, нажимая одну кнопку и говоря в свое устройство, мгновенно передавая свое сообщение соответствующим членам команды в режиме реального времени. Инструменты PTT обеспечивают быстрое и эффективное общение между командами в разных местах, не полагаясь на телефонные звонки или текстовые сообщения. Следовательно, эти решения популярны среди команд в различных отраслях, таких как продажи на местах, строительство и производство, где участники часто разбросаны по разным объектам. Хотя для некоторых вариантов PTT требуются определенные устройства от поставщиков услуг, большинство из них превратились в программные решения, совместимые с широким спектром устройств. Некоторые решения PTT доступны исключительно в виде мобильных приложений, а другие можно также загрузить на настольные компьютеры.