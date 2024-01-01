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Программное обеспечение Push-To-Talk (PTT) - Самые популярные приложения - Бангладеш
Программное обеспечение Push-to-Talk (PTT) превращает устройства в каналы мгновенной связи, аналогичные рациям. Установив это программное обеспечение, пользователи могут общаться, нажимая одну кнопку и говоря в свое устройство, мгновенно передавая свое сообщение соответствующим членам команды в режиме реального времени. Инструменты PTT обеспечивают быстрое и эффективное общение между командами в разных местах, не полагаясь на телефонные звонки или текстовые сообщения. Следовательно, эти решения популярны среди команд в различных отраслях, таких как продажи на местах, строительство и производство, где участники часто разбросаны по разным объектам. Хотя для некоторых вариантов PTT требуются определенные устройства от поставщиков услуг, большинство из них превратились в программные решения, совместимые с широким спектром устройств. Некоторые решения PTT доступны исключительно в виде мобильных приложений, а другие можно также загрузить на настольные компьютеры.
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Verizon
verizon.com
Verizon — американский оператор беспроводной сети, который ранее работал как отдельное подразделение Verizon Communications под названием Verizon Wireless.
Voxer
voxer.com
Voxer — компания по разработке мобильных приложений из Сан-Франциско, наиболее известная своим бесплатным приложением Voxer Walkie Talkie для смартфонов. Voxer Walkie Talkie, основанная Томом Кэтисом и Мэттом Рэнни, представляет собой одновременно живую систему «нажми и говори» и систему голосовых ...
Zello
zello.com
Zello — это ведущее приложение для обмена голосовыми сообщениями «нажми и говори» для команд и предприятий по всему миру, которое превращает устройства iOS, Android и Windows в рации, которые также записывают сообщения, отслеживают местоположение и отправляют экстренные оповещения. Администраторы уч...
Yac
yac.com
Yac — это быстрый и простой способ асинхронного сотрудничества с вашей командой в удобное для вас время. Замените целые собрания и быстрее делитесь информацией с помощью одной голосовой заметки или демонстрации экрана, насыщенной контекстом, и восстановите свой день.
Orion
orionlabs.io
Голос – это будущее работы на передовой. Голосовая платформа Orion PTT 2.0 повышает производительность, безопасность сотрудников и взаимодействие с клиентами для сотрудников предприятия, работающих на переднем крае. Наши клиенты по всему миру преобразуют свою рабочую силу с помощью защищенной мгнове...