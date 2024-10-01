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Программное обеспечение для push-уведомлений - Самые популярные приложения - Кабо-Верде
Программное обеспечение для push-уведомлений облегчает прямое общение между предприятиями и клиентами, доставляя сообщения на их компьютеры или мобильные устройства. Эти уведомления служат для оповещения потребителей о важных обновлениях или информации и направлены на повторное вовлечение их в приложение или веб-сайт компании. Эти решения, используемые в основном маркетинговыми командами, позволяют создавать и распространять конкретные призывы к действию, которые можно адаптировать в службе уведомлений и отправлять непосредственно потребителям через мобильные приложения, настольные приложения или веб-браузеры. Хотя некоторые платформы поддерживают push-уведомления как в приложениях, так и в веб-браузерах, другие специализируются на одном типе. Это программное обеспечение позволяет пользователям полностью настраивать содержимое сообщений, включая текст и изображения, непосредственно на платформе. Более того, он должен предоставлять комплексную аналитику, позволяющую компаниям отслеживать такие показатели, как скорость доставки и рейтинг кликов. Программное обеспечение для push-уведомлений может быть интегрировано в качестве функции в инструменты мобильного маркетинга или включать функции, имеющиеся в программном обеспечении для A/B-тестирования, позволяя пользователям экспериментировать с различными вариантами сообщений и анализировать их эффективность в привлечении клиентов.
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Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочн...
AWeber
aweber.com
AWeber — лидер рынка программного обеспечения для электронного маркетинга для малого бизнеса. Основанная в 1998 году, компания AWeber уже более 20 лет успешно помогает более чем одному миллиону клиентов по всему миру надежно связываться со своими потенциальными клиентами с помощью простого и мощного...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — это комплексная платформа электронного маркетинга, которая предоставляет малому бизнесу, индивидуальным предпринимателям, тренерам и маркетологам мощные и доступные инструменты для расширения своей аудитории, взаимодействия со своими подписчиками и превращения подписчиков в платящих кл...
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также созд...
OneSignal
onesignal.com
OneSignal — это платформа взаимодействия с клиентами, которая позволяет более чем 1 миллиону компаний ежедневно доставлять более 12 миллиардов сообщений. Платформа омниканального обмена сообщениями поддерживает электронную почту, push-уведомления, обмен сообщениями в приложениях, SMS и живые действи...
Customer.io
customer.io
Customer.io — это платформа взаимодействия с клиентами, предназначенная для маркетинговых команд для создания кампаний на основе данных, которые в нужное время охватывают людей по всем каналам обмена сообщениями. Их набор продуктов включает в себя Journeys, инструмент автоматизации обмена сообщениям...
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago — это платформа взаимодействия с клиентами для жаждущих воздействия маркетинговых команд электронной коммерции, которые хотят быть экономичными, но мощными и надежными партнерами по росту доходов для руководителей. Наши решения на основе искусственного интеллекта уже используются более ч...
Omnisend
omnisend.com
Omnisend — это маркетинговая платформа по электронной почте и SMS с набором функций, созданных специально для того, чтобы помочь магазинам электронной коммерции быстрее развивать свой онлайн-бизнес. Интеграция одним щелчком мыши с основными платформами электронной коммерции, готовые шаблоны автомати...
Contlo
contlo.com
Contlo — это ведущая маркетинговая платформа с генеративным искусственным интеллектом, которая обеспечивает автономное взаимодействие с клиентами с помощью омниканальных кампаний, генеративного взаимодействия с клиентами в режиме реального времени, сегментации на основе искусственного интеллекта для...
GoZen
gozen.io
GoZen Notify — это веб-push-уведомление на базе искусственного интеллекта, предназначенное для повышения вовлеченности и удержания клиентов. Вы можете использовать этот новый маркетинговый канал для: Объявления о продукте Объявление о новых публикациях в блоге Отправка персонализированных сообщений ...
Sendbird
sendbird.com
Sendbird считает, что общение лежит в основе построения отношений с клиентами. Таким образом, мы создали самую проверенную в мире платформу общения для мобильных приложений с использованием чата, голоса и видео. Лидеры отрасли, такие как Virgin Mobile, Hinge и Paytm, используют Sendbird для увеличен...
MoEngage
moengage.com
MoEngage — это платформа взаимодействия с клиентами, основанная на аналитике, которой доверяют более 1200 мировых потребительских брендов, таких как Ally Financial, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino’s, Nestle, Deutsche Telekom, Airtel и других. Бренды, ориентированные на цифровые технологи...
Sender
sender.net
Ключевыми преимуществами Sender являются высокая доставляемость электронной почты, отмеченное наградами удобство для пользователя и беспрецедентная доступность. Sender создан специально для электронной коммерции и блоггеров и имеет множество дополнительных функций, но идеально подходит для всех видо...
UserWise
userwise.io
UserWise — это самый продвинутый движок LiveOps, доступный для игр, позволяющий студиям удерживать своих игроков на всю жизнь. UserWise дает вам всю мощь благодаря расширенным инструментам сегментации, интуитивно понятному календарю живых операций, визуальному конструктору кампаний и настраиваемым п...
Knock
knock.app
Knock — это гибкая и надежная инфраструктура уведомлений, которая может масштабироваться вместе с вами. Используйте наши API для привлечения пользователей, оптимизации многоканальных рабочих процессов и управления настройками уведомлений. Основные возможности: - Управление шаблонами - Уведомления ...
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly позволяет компаниям легко создавать и отправлять автоматизированные, интерактивные и персонализированные маркетинговые кампании через WhatsApp в любом масштабе. Это способствует двустороннему общению (в отличие от SMS и электронной почты), где потенциальные клиенты и клиенты могут выбирать...
Iterable
iterable.com
Iterable — это платформа для общения с клиентами, которая объединяет данные о клиентах в режиме реального времени и возможность создавать опыт для активации клиентов по всем каналам в рекордно короткие сроки. Мы помогаем брендам доставлять приятные впечатления с помощью гармонизированных, индивидуал...
Courier
courier.com
Courier, созданный для разработчиков, — это самый быстрый способ добавить многоканальные уведомления о продуктах в веб-сайт, настольный компьютер или мобильное приложение. Облегчите жизнь разработчикам с помощью набора функций, таких как автоматизация, управление настройками, журналы аудита и белая ...
Braze
braze.com
Braze — это ведущая платформа взаимодействия с клиентами, которая обеспечивает прочные связи между потребителями и брендами, которые они любят. Braze позволяет любому маркетологу собирать и принимать меры на основе любого объема данных из любого источника, что позволяет ему творчески взаимодействова...
CleverTap
clevertap.com
CleverTap — это SaaS-компания по управлению жизненным циклом клиентов и мобильному маркетингу со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, Калифорния. Основанная в мае 2013 года, она предоставляет продукты для аналитики мобильных приложений и взаимодействия с пользователями более чем 8000, включая Sony, Vodafon...
WebEngage
webengage.com
WebEngage — это полнофункциональная операционная система для удержания клиентов, которая упрощает взаимодействие с клиентами для более чем 800 брендов по всему миру. Платформа позволяет компаниям строить персонализированные и значимые отношения со своими пользователями по различным цифровым каналам....
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — это мощная инфраструктура уведомлений, которая оптимизирует уведомления о ваших продуктах с помощью подхода, ориентированного на API. Создавайте и доставляйте уведомления о транзакциях, cron и взаимодействиях по нескольким каналам с помощью единого API уведомлений. Что вы получаете с Supr...
Routee
routee.net
Routee — ведущий поставщик облачных коммуникаций, который проектирует, разрабатывает и распространяет передовые решения для автоматизации через Интернет и API. Благодаря своей надежной платформе и масштабируемому API он помогает корпорациям, предприятиям розничной торговли и поставщикам услуг по все...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, теперь компания SAP, предоставляет лидерам цифрового маркетинга и владельцам бизнеса единственную омниканальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для ускорения бизнес-результатов. Благодаря быстрому согласованию желаемых бизнес-результатов с проверенными омниканальными стратег...
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon — это отмеченная наградами платформа автоматизации омниканального маркетинга, которая предлагает решение проблемы каждого ритейлера: как отправить правильное сообщение в нужное время и с нужным контентом каждому посетителю. Это позволяет как индивидуальным магазинам, так и корпоративны...
User.com
user.com
User.com — это универсальная платформа автоматизации маркетинга, призванная повысить вовлеченность и конверсию за счет использования единого источника данных для ваших клиентов. Привлекайте клиентов через широкий спектр каналов связи: электронная почта, чат, чат-бот, push-уведомления, динамический к...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Программное обеспечение для автоматизации электронной почты, которое вдохновляет на взаимодействие. Привлекайте свою аудиторию электронной почты с помощью персонализированного контента, который способствует конверсиям. Upland Adestra — ведущий мировой поставщик решений по электронной почте и марке...
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — это облако №1 в мире для коммерции, которое позволяет брендам предоставлять клиентам настолько персонализированный опыт взаимодействия, что он кажется волшебством. Он предлагает набор продуктов, которые способствуют настоящей персонализации и росту цифровой коммерции, в том числе: Disco...
Airship
airship.com
Клиенты мобильных приложений в среднем в 3 раза более ценны, чем клиенты, не использующие приложения. Airship, компания по разработке мобильных приложений, позволяет брендам реализовать эту ценность. Платформа взаимодействия с приложениями Airship Платформа Airship предоставляет комплексное решение ...
FoxPush
foxpush.com
Отправляйте мгновенные веб-push-уведомления своим подписчикам, когда они онлайн, где бы они ни находились — даже на своих мобильных телефонах! Он прост в настройке и не требует никаких технических навыков. Отправляйте push-уведомления своим пользователям, чтобы повысить вашу вовлеченность. Выполните...
SmartSender
smartsender.io
Забудьте о кошмарах синхронизации * Данные о клиентах централизованы и действенны * Сегментация аудитории по поведению Отправляйте только гиперперсонализированные сообщения * Условный контент * Персонализированные заполнители * Динамический контент 1-к-1 * Персонализация на основе личных данных и по...
Aimtell
aimtell.com
Aimtell позволяет посетителям подписываться на веб-сайты без необходимости сбора какой-либо личной информации, такой как адрес электронной почты или номер телефона. Подписчиков можно сегментировать на основе автоматически сгенерированной информации о посетителях или пользовательских событий/атрибуто...
Push Monkey
getpushmonkey.com
Встроенные push-уведомления для мобильных и настольных компьютеров для Chrome, Safari и Firefox. Самый простой способ уведомить ваших постоянных читателей о новом контенте.
Pushify.com
pushify.com
Pushify предоставляет панель управления, с помощью которой вы можете таргетировать своих пользователей за пределами разных границ в зависимости от их часовых поясов. Следовательно, ориентируйтесь на пользователей из разных географических регионов в то время, когда они наиболее активны.
Ocamba
ocamba.com
Полный набор приложений управления предприятием для показа рекламы и обмена push-сообщениями.
FlareLane
flarelane.com
FlareLane — это персонализированное маркетинговое CRM-решение, которое использует интерактивные push-уведомления для улучшения качества обслуживания клиентов. Мы стремимся создать основанную на событиях, автоматическую и удобную службу push-уведомлений мирового класса, которая улучшит удержание клие...
Subscribers
subscribers.com
Пропустите длинную строку входящих сообщений электронной почты с сообщениями, отправленными непосредственно посетителям вашего сайта, даже после того, как они покинули ваш сайт. Подписчики — это высокоэффективный инструмент для повторного привлечения посетителей вашего сайта и увеличения количества ...
AutomateWoo
automatewoo.com
Мощная автоматизация маркетинга для вашего магазина WooCommerce. Конвертируйте и удерживайте клиентов с помощью автоматизированного маркетинга, который сделает всю тяжелую работу за вас. В AutomateWoo есть инструменты, необходимые для развития вашего магазина и зарабатывания больше денег.
Larapush
larapush.com
LaraPush — это ведущее на рынке самостоятельное решение для веб-уведомлений, которое позволяет отправлять отслеживаемые push-уведомления. LaraPush позволяет вам БЕСПЛАТНО* отправлять своим пользователям push-уведомления через Интернет и мобильные устройства в настольных браузерах и на телефонах Andr...
Netmera
netmera.com
Netmera — это омниканальная маркетинговая платформа для взаимодействия с клиентами, которая обеспечивает персонализированное обслуживание клиентов. Платформа позволяет цифровым маркетологам и менеджерам по продуктам увеличивать доходы и рентабельность инвестиций с помощью мобильных и веб-push-уведом...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Платформа взаимодействия с клиентами и взаимодействия с клиентами Netcore Cloud (ранее известная как Netcore Smartech) — это универсальная платформа для роста, которая позволяет маркетологам, менеджерам по развитию и менеджерам по продуктам вести эффективный диалог с клиентами через несколько точек ...
indigitall
indigitall.com
indigitall — международная компания, предлагающая услугу автоматизации маркетинга SaaS, которая позволяет нашим клиентам отправлять своей аудитории расширенные, сегментированные, интерактивные и привязанные к местоположению push-уведомления. Мы охватываем полный жизненный цикл клиента, активируя, ко...
WonderPush
wonderpush.com
Уведомления и всплывающие окна от 1 евро в месяц для Интернета и мобильных устройств. WonderPush — самая быстрая платформа, предлагающая push-уведомления и всплывающие окна для iOS, Android и веб-сайтов. Наше мощное решение, простое в настройке, позволяет тысячам разработчиков и маркетологов отправл...
PushPad
pushpad.xyz
Pushpad — это самый простой способ добавить push-уведомления на веб-сайты и в веб-приложения. Ежедневно доставляет миллионы веб-push-уведомлений. Pushpad — это профессиональное решение для разработчиков веб-приложений и веб-сайтов любого размера, которые хотят отправлять push-уведомления.
Feedify
feedify.net
Feedify предоставляет простую панель управления, с помощью которой можно автоматически управлять инструментами взаимодействия с клиентами. Feedify позволяет создавать уведомления, всплывающие окна, опросы, инструменты обратной связи (до и после продажи), которые можно сузить по географическому место...
AdOperator
adoperator.com
AdOperator предоставляет рекламные услуги партнерским маркетологам, рекламным агентствам и прямым рекламодателям с целью повышения активности пользователей, создания новой аудитории и увеличения конверсий на мобильных и настольных устройствах. Наши основные push-уведомления о рекламном инвентаре и н...
Kumulos
kumulos.com
С помощью Kumulos маркетинговые команды могут быстро создавать персонализированные путешествия, которые понравятся пользователям, повышая вовлеченность мобильных приложений и создавая активных защитников бренда на всю жизнь. Мы вернем вашу команду на место руля, предоставив ей все мощные маркетингов...
Engagespot
engagespot.co
Zapier для уведомлений. Engagespot помогает разработчикам создавать многоканальные уведомления о продуктах с помощью единого API. С Engagespot вы можете: * Интегрируйте несколько каналов уведомлений, таких как электронная почта, в приложении, SMS, Push, WhatsApp, Slack и т. д., в ваш продукт за сч...
Appgain.io
appgain.io
Appgain — это полнофункциональная платформа для веб- и мобильного маркетинга, помогающая мобильным и веб-приложениям привлечь больше пользователей и улучшить взаимодействие на одной платформе. К 2020 году будет потрачено 200 миллиардов долларов только на то, чтобы заставить вас загружать приложения....
Cordial
cordial.com
Cordial — это настоящая маркетинговая платформа, которая позволяет брендам полностью автоматизировать свои маркетинговые стратегии и изменить методы работы. Разработанный с учетом клиентоориентированного подхода, Cordial сочетает в себе расширенную гибкость данных, сложную адаптивную автоматизацию и...
Gamooga
gamooga.com
Gamooga — это решение для автоматизации маркетинга, которое помогает электронным предприятиям осуществлять персонализированные действия для своих клиентов через различные каналы, такие как электронная почта, Интернет, мобильные устройства, социальные сети и дисплеи.
AiTrillion
aitrillion.com
Испытайте автоматизацию маркетинга на базе действенного искусственного интеллекта — получите AiTrillion! AiTrillion — это первая в мире SaaS-технология с поддержкой искусственного интеллекта — универсальная маркетинговая платформа для продавцов электронной коммерции. Это более 11 каналов взаимодейст...
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ расширяет возможности отраслей с высоким уровнем риска, предоставляя ориентированные на клиента технологии, которые помогают ритейлерам и брендам любого размера решать проблемы роста и получать доход. Компания предоставляет клиентам самый обширный в отрасли набор инструментов для защиты, с...
Vizury
vizury.com
Vizury, запущенный в 2007 году, представляет собой маркетинговое технологическое решение, ориентированное на производительность, которое позволяет брендам достигать более высоких показателей конверсии воронки продаж и удержания клиентов. С момента создания в центре внимания наших уникальных, основан...
Truepush
truepush.com
Truepush — лучшая в мире платформа для предоставления услуг push-уведомлений как для Интернета, так и для мобильных устройств. Truepush работает с более чем 30 000 разработчиками/маркетологами по всему миру. Truepush имеет богатые функции, такие как RSS-to-push, сегментация аудитории, триггеры, дубл...
ngrow
ngrow.ai
NGrow — это платформа нового поколения без SDK для мобильных push-уведомлений. Мы помогаем приложениям увеличить доход, удержание пользователей и конверсию более чем на 20 % с помощью интеллектуального и экономичного push-маркетинга. NGrow использует алгоритмы машинного обучения и многорукий бандитс...
Ably
ably.com
Aly решает самые сложные и требовательные аспекты проектирования в реальном времени, упрощая разработчикам работу и масштабирование приложений реального времени, таких как чат, многопользовательские игры, обновления местоположения GPS в реальном времени, управление устройствами IoT и многое другое. ...
Leanplum
leanplum.com
Для компаний, ориентированных на приложения, Leanplum, компания CleverTap, является единственным решением, которое помогает персонализировать и оптимизировать все точки взаимодействия с клиентами как внутри, так и за пределами приложения. Leanplum сочетает в себе многоканальный маркетинг жизненного ...