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Программное обеспечение для связей с общественностью (PR) - Самые популярные приложения
«Программное обеспечение для связей с общественностью (PR)» относится к категории программных инструментов и платформ, предназначенных для того, чтобы помочь предприятиям и специалистам по связям с общественностью управлять и оптимизировать свои усилия по связям с общественностью. Эти инструменты используются для планирования, проведения и мониторинга PR-кампаний, а также для отслеживания освещения в СМИ, управления отношениями со СМИ и анализа эффективности PR.
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Feedly
feedly.com
Feedly (стилизовано под Feedly) — приложение-агрегатор новостей для различных веб-браузеров и мобильных устройств под управлением iOS и Android. Он также доступен в виде облачного сервиса. Он собирает новостные ленты из различных онлайн-источников, которые пользователь может настроить и поделиться с...
SEMrush
semrush.com
SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com — это известный набор инструментов для анализа обратных ссылок и SEO-анализа. На данный момент мы выделяемся среди других подобных сервисов самой большой базой живых ссылок, огромным индексом и лучшей скоростью обновления индекса. Мы постоянно совершенствуем все наши алгоритмы, чтобы пр...
Meltwater
meltwater.com
Узнайте, как Meltwater помогает командам по связям с общественностью и маркетингу отслеживать освещение в СМИ как в новостях, так и в социальных сетях, а также совершенствовать управление брендом.
Skeepers
octoly.com
Ведущая маркетинговая платформа для влиятельных лиц Octoly помогает брендам повысить свою узнаваемость, завоевать доверие и увеличить продажи, объединяя проверенных микровлиятельных лиц и потребителей в большом масштабе. Бренды используют наше курируемое сообщество для создания публикаций в социаль...
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компания, занимающаяся цифровым анализом потребителей, штаб-квартира которой находится в Брайтоне, Англия. Brandwatch продает шесть различных продуктов: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriulous, Reviews и BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — это «приложение самообслуживания» ил...
BuzzSumo
buzzsumo.com
Найдите контент, который работает лучше всего. Сотрудничайте с влиятельными людьми, которые имеют значение. Используйте нашу информацию о контенте, чтобы генерировать идеи, создавать высокоэффективный контент, отслеживать свою эффективность и выявлять влиятельных лиц. BuzzSumo поддерживает стратег...
Critical Mention
criticalmention.com
Лучший в своем классе сервис мониторинга СМИ для телевидения, радио, новостей, подкастов и социальных сетей, а также самая точная база данных контактов со СМИ в отрасли.
Cision
cision.com
Cision Ltd. — компания по связям с общественностью и поставщик программного обеспечения и услуг для средств массовой информации. Компания зарегистрирована на Каймановых островах, ее штаб-квартира находится в Чикаго, штат Иллинойс; с клиентами по всему миру. Компания стала публичной в результате обра...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...
Awario
awario.com
Начните мониторинг бренда бесплатно! Отслеживайте упоминания в веб-источниках, анализируйте конкурентов, отслеживайте влиятельных лиц в своей нише и находите потенциальных клиентов в социальных сетях!
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream — это веб-программное обеспечение, которое помогает лучшим маркетологам мира продвигать свои продукты, услуги и контент для создания ссылок, ажиотажа и брендов.
Sourcery
sourcery.ai
Привлекайте больше клиентов. Зарабатывайте качественные обратные ссылки. Перестаньте задаваться вопросом, как получить бесплатную рекламу. Наше программное обеспечение поможет вам самостоятельно зарабатывать качественные обратные ссылки. Так просто, это похоже на волшебство. » Повысить узнаваемость ...
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ изменит ваши отношения со СМИ. В одном месте вы можете создавать списки СМИ, распространять пресс-релизы, рассказывать свою историю и читать отчеты о пресс-релизах. Это позволяет мгновенно и без проблем делиться новостями.
Brand24
brand24.com
Brand24 дает вам мгновенный доступ к упоминаниям вашего бренда в Интернете.
JustReachOut
justreachout.io
Программное обеспечение и рекомендации по связям с общественностью, которые помогут вам получить информацию, необходимую для развития вашего бизнеса. Обратитесь к вам, зная, что журналист хорошо подходит для вашей истории. Наше программное обеспечение позволяет вам находить наиболее актуальных журна...
Business Wire
businesswire.com
Мировой лидер в распространении пресс-релизов и раскрытии нормативной информации. Специалисты по связям с общественностью и инвесторами полагаются на Business Wire для широкого и целевого охвата рынка.
Mention
mention.com
Получите универсальный инструмент, который позволит вам слушать свою аудиторию, публиковать выдающиеся публикации и отвечать своим клиентам.
Dataminr
dataminr.com
Клиенты полагаются на платформу искусственного интеллекта Dataminr для раннего оповещения о важных событиях и возникающих рисках, чтобы уверенно реагировать и более эффективно управлять кризисами.
Newsworthy.ai
newswriter.ai
Newswriter.ai, созданный командой Newsworthy.ai, представляет собой инструмент для написания пресс-релизов с генеративным искусственным интеллектом на базе GPT-3 OpenAI, который помогает создавать убедительные и привлекательные пресс-релизы за считанные минуты. Всегда рекомендуется редактирование че...
Coinscribble
coinscribble.com
Что такое Coincribble? Coinscribble — это платформа службы новостей для пресс-релизов для индустрии криптовалют, блокчейна, Web3 и NFT. Coinscribble разработан, чтобы помочь компаниям Web3 обеспечить гарантированное качественное освещение ведущих крипто-СМИ и новостных платформ, таких как CoinTelegr...
AlphaSense
alpha-sense.com
РЫНОЧНАЯ ИНТЕЛЛЕКТАЦИЯ И ПОИСКОВАЯ ПЛАТФОРМА Получите ценную информацию за секунды, а не часы Двигайтесь со скоростью рынка, легко отслеживая компании, темы и отрасли в обширной вселенной контента — индексируемого, доступного для поиска и все в одном месте.
Diffbot
diffbot.com
Веб-данные без парсинга веб-страниц. Запрашивайте триллион фрагментов связанного контента в Интернете или извлекайте их по требованию с помощью Diffbot.
SentiOne
sentione.com
Откройте для себя онлайн-прослушивание на основе искусственного интеллекта и будущее автоматизации обслуживания клиентов с помощью диалоговых голосовых ботов и чат-ботов.
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions (ранее MediaMiser) — поставщик программного обеспечения для мониторинга и анализа СМИ, а также профессиональных услуг для специалистов по связям с общественностью и маркетингу. Agility PR Solutions использует запатентованную технологию для мониторинга, агрегирования, анализа и о...
Prezly
prezly.com
Prezly — это платформа для рассказывания историй, которая помогает организациям публиковать, распространять и владеть своими историями с целью привлечения поклонников.
RadioKing
radioking.com
RadioKing — это платформа номер один для создания и трансляции собственной онлайн-радиостанции. Это решение также предлагает готовые услуги по поддержке радиостанций в их цифровом развитии (веб-сайт, мобильное приложение, подключенная колонка, ТВ и авто). Сегодня они принимают более 3000 радиостанци...
Muck Rack
muckrack.com
Используйте Muck Rack, чтобы находить журналистов, привлекать прессу к своей истории, следить за новостями и сообщать о влиянии вашего пиара. Журналисты могут создавать портфолио и ускорять свою карьеру.
EQUP
equp.com
Удобно, Доступно, Эффективно Программное обеспечение CRM премиум-класса, которое действительно работает! Расширьте возможности своего бизнеса с помощью EQUP, который выходит за рамки умной CRM, автоматизируя операции маркетинга, продаж и выставления счетов. в универсальном программном обеспечении.
PR Newswire
prnewswire.com
Решения PR Newswire для распространения новостей, таргетинга, мониторинга и маркетинга помогут вам связаться и взаимодействовать с целевыми аудиториями по всему миру.
Contify
contify.com
Contify — это платформа рыночной и конкурентной разведки с поддержкой искусственного интеллекта для отслеживания информации о конкурентах, клиентах и отраслевых сегментах.
Press Kite
presskite.com
Создайте красивый пресс-кит и легко привлекайте прессу с помощью Press Kite.
Spica Media
spica.media
Мы предоставляем вам комплексный мониторинг СМИ в социальных сетях, газетах, журналах, телевидении, радио и онлайн-новостях, а также ценную аналитику и отчеты, которые помогут вам повысить эффективность вашей деятельности.
Anewstip
anewstip.com
Anewstip — это универсальная PR-платформа, которая помогает предпринимателям, специалистам по связям с общественностью и маркетологам искать соответствующие контакты в средствах массовой информации (журналистов, редакторов, блоггеров, влиятельных лиц и т. д.), создавать списки СМИ, рассылать персона...
Storiad
storiad.com
Storiad помогает авторам планировать, развертывать и управлять кампаниями по продвижению цифровых книг, чтобы охватить нужную книжную аудиторию, повысить осведомленность о книгах и увеличить продажи книг.
ClickPress
click.press
Управляйте своим сайтом WordPress как профессионал с помощью великолепных функций в один клик. Раскройте потенциал своего сайта и испытайте неограниченную производительность и быструю загрузку для исключительного присутствия в Интернете.
Mediaboard
mediaboard.com
Mediaboard была основана в 2015 году с целью предоставить миру PR современный инструмент для анализа данных и медиа-аналитики. Приложение предлагает мониторинг СМИ, подробный анализ, информационные панели и отчеты, а также богатый медиа-архив, который позволяет легко находить старые статьи. В дополн...
Webz.io
webz.io
Webz.io — ведущий поставщик машинно-определяемых веб-данных. Он преобразует огромный пул веб-данных из открытой и темной сети в структурированные потоки веб-данных, готовые к использованию машинами. Используя данные Webz.io, предприятия, разработчики и аналитики теперь могут раскрыть весь потенциал ...
Signal AI
signal-ai.com
В море бесконечных данных Signal AI обеспечивает ясность для уверенных и обоснованных решений. Ежедневно на платформу Signal AI загружается более 5 миллионов статей на 226 рынках на 75 языках для получения информации для принятия решений. • Расширьте возможности своей PR-стратегии. Улучшите свои ком...
News Exposure
newsexposure.com
News Exposure обеспечивает надежный и всесторонний мониторинг теле- и радиовещания, интернет-мониторинг, мониторинг LexisNexis/Print, разведку средств массовой информации и PR-анализ. Мы также предлагаем решение для базы данных контактов СМИ. News Exposure создала эксклюзивную нишу в отрасли, поддер...
NinjaOutreach
ninjaoutreach.com
Имея более 130 миллионов профилей в нашей базе данных с веб-сайтов Instagram, TikTok, YouTube и Blogger, NinjaOutreach — это ведущее программное обеспечение для блоггеров и влиятельных маркетинговых агентств для онлайн-брендов, цифровых маркетологов и малого бизнеса, заинтересованных в расширении св...
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz — это отмеченная наградами платформа для анализа и взаимодействия в социальных сетях, которую можно эффективно использовать для прослушивания и реагирования на онлайн-шум, созданный брендом, а также для оценки эффективности конкретной маркетинговой кампании. Locobuzz не только помогает «про...
Postaga
postaga.com
Привлекайте больше потенциальных клиентов, стройте отношения и получайте обратные ссылки с помощью эффективной, простой и холодной электронной почты и платформы для продаж.
NewsWhip Analytics
newswhip.com
Поймите, как публика взаимодействует с той или иной темой. Анализируйте и сообщайте о данных взаимодействия с общественностью за более чем 7 лет в Интернете и социальных сетях.
CoverageBook
coveragebook.com
Создавайте отчеты о покрытии быстрее. Красиво оформленные отчеты с достоверными показателями PR, которыми можно гордиться.
PeakMetrics
peakmetrics.com
Автоматически собирайте и сообщайте об освещении в СМИ. PeakMetrics извлекает ценную информацию и создает полезные данные из миллионов неструктурированных межканальных наборов медиаданных в режиме реального времени.
Zwak News
zwaknews.com
Zwak News — ведущая новостная платформа, предоставляющая актуальные и точные новости из Афганистана и всего мира. Наша команда опытных журналистов стремится предоставлять нашим читателям надежные и объективные новости. Кроме того, мы твердо верим в важность предоставления хороших услуг, особенно ког...
PR Wire Pro
prwirepro.com
Распространение пресс-релизов на более чем 250+ новостных сайтах. Круглосуточная редакционная группа. Быстрое распространение. (800)460-2502. Быстрое распространение пресс-релизов в Google и Apple News, партнерских сетях ABC и NBC, филиалах CBS и FOX, Digital Journal и сотнях. дополнительных новостн...
iCrowdNewswire
icrowdnewswire.com
iCrowdNewswire была основана в 2015 году командой бывших топ-менеджеров Marketwired, Business Wire, PR Newswire, Dow Jones и других ведущих финансовых и корпоративных новостных организаций. Ежедневно публикуются и распространяются тысячи пресс-релизов, поэтому конкуренция находится на рекордно высок...
Screeners.com
screeners.com
Screeners дает рецензентам то, о чем они просят: единственное, безопасное и простое место для предварительного просмотра предварительного контента. Специалисты по скринингу освобождают PR-команды для того, чтобы они могли делать то, что у них получается лучше всего – создавать ажиотаж и обеспечивать...
Qwoted
qwoted.com
Qwoted — это бесплатная платформа, которая помогает журналистам общаться и сотрудничать с профильными экспертами (и PR-специалистами, которые их представляют), когда они работают над материалом. В нашей частной сети журналисты могут задавать вопросы, просматривать несколько презентаций и отключать з...
Uptime
uptime.com
Попробуй бесплатно. Проверьте время безотказной работы с помощью наших отмеченных наградами инструментов мониторинга веб-сайтов и мгновенно получайте уведомления.
Nikkei ScoutAsia
scout.asia
ScoutAsia — это служба корпоративных данных и новостей, поддерживаемая Financial Times Group и Nikkei Inc. Подписка на ScoutAsia предоставляет самые свежие данные, новости и контекст о более чем 800 000 компаний в более чем 20 странах Восточной Азии, Южной Азии и Южной Азии. Азия и АСЕАН. Его базы д...
Realytics
realytics.io
Realytics измеряет и усиливает цифровую эффективность телевизионных кампаний с помощью своих аналитических решений и программного телевидения.
Metro Monitor
metromonitor.com
Metro Monitor отслеживает все средства массовой информации для специалистов по связям с общественностью и корпоративных коммуникаций, позволяя вам получить доступ к собственным базам данных мониторинга новостей и инновационным службам вырезок телевизионных новостей и анализа СМИ.
SnapStream
snapstream.com
SnapStream — это мощный облачный продукт для обрезки видео, который записывает и расшифровывает живое видео, а также позволяет легко создавать и делиться важными моментами. С помощью Snapstream вы можете: - Записывать и расшифровывать любой видеоисточник, прямую трансляцию, телеканал или прямую тран...
Determ
determ.com
Determ, ранее Mediatoolkit, представляет собой решение для онлайн-мониторинга СМИ на базе искусственного интеллекта. Это помогает принимать более обоснованные бизнес-решения на основе информации о потребителях, конкурентах и рынке в режиме реального времени. Determ отслеживает ключевые слова или ф...
IGLeads.io
igleads.io
Откройте для себя новые возможности для бизнеса и обращайтесь к каждому покупателю на планете, используя общедоступную базу данных Google. Ориентируйтесь на потенциальных клиентов, используя хэштеги и ключевые слова, и заключайте больше сделок.
Roxhill Media
roxhillmedia.com
Roxhill — ведущая платформа медиа-аналитики в режиме реального времени. Объединив команду Алекса Норткотта, состоящую из опытных специалистов по связям с общественностью и отрасли, с инновационными технологиями, Roxhill предоставляет анализ средств массовой информации и информацию, необходимую вам н...