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Программное обеспечение для связей с общественностью (PR) - Самые популярные приложения - Дания
«Программное обеспечение для связей с общественностью (PR)» относится к категории программных инструментов и платформ, предназначенных для того, чтобы помочь предприятиям и специалистам по связям с общественностью управлять и оптимизировать свои усилия по связям с общественностью. Эти инструменты используются для планирования, проведения и мониторинга PR-кампаний, а также для отслеживания освещения в СМИ, управления отношениями со СМИ и анализа эффективности PR.
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Feedly
feedly.com
Добро пожаловать в Feedly — платформу, где бизнес и любознательные умы всегда опережают события! Мы стремимся помогать командам отслеживать конкурентов, открывать новые тенденции и исследовать возникающие угрозы безопасности. Feedly AI — это набор моделей машинного обучения, которые автоматически с...
Ahrefs
ahrefs.com
Арефс Пте. Ltd. — компания-разработчик программного обеспечения, которая разрабатывает онлайн-инструменты SEO и бесплатные обучающие материалы для специалистов по маркетингу. Универсальный набор SEO-инструментов Ahrefs может помочь вам: - Исследование конкурентов: обнародуйте органические ключевые с...
SEMrush
semrush.com
Semrush — это ведущая SaaS-платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет компаниям по всему миру проводить поисковую оптимизацию, оплату за клик, контент, социальные сети и конкурентные исследовательские кампании, а также получать измеримые результаты от онлайн-маркетинга. Semru...
Meltwater
meltwater.com
Компания Meltwater, пионер в области медиа-аналитики, предоставляет специалистам по связям с общественностью, коммуникациям и маркетингу информационное преимущество, необходимое им для того, чтобы оставаться впереди, а также единое комплексное решение для повышения эффективности. Это единственное ко...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...
Skeepers
octoly.com
Skeepers — европейский лидер в области решений для привлечения покупателей. Они предоставляют полностью интегрированный универсальный пакет пользовательского контента, позволяющий брендам связываться с потребителями, расширять охват, повышать вовлеченность, стимулировать продажи и удержание клиенто...
BuzzSumo
buzzsumo.com
Найдите контент, который работает лучше всего. Сотрудничайте с влиятельными людьми, которые имеют значение. Используйте нашу информацию о контенте, чтобы генерировать идеи, создавать высокоэффективный контент, отслеживать свою эффективность и выявлять влиятельных лиц. BuzzSumo поддерживает стратег...
Critical Mention
criticalmention.com
Самая быстрая и надежная универсальная PR-платформа с возможностью глобального мониторинга СМИ, базой данных контактов со СМИ и надежной аналитикой. Результаты поиска легко анализируются, превращаются в полезные данные и передаются с помощью комплексного пакета Earned Media Suite от Critical Mention...
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компания, занимающаяся цифровым анализом потребителей, штаб-квартира которой находится в Брайтоне, Англия. Brandwatch продает шесть различных продуктов: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriily, Reviews и BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — это «приложение самообслуживания» или ...
Sourcery
sourcery.ai
Привлекайте больше клиентов. Зарабатывайте качественные обратные ссылки. Перестаньте задаваться вопросом, как получить бесплатную рекламу. Наше программное обеспечение поможет вам самостоятельно зарабатывать качественные обратные ссылки. Так просто, это похоже на волшебство. » Повысить узнаваемость ...
Awario
awario.com
Awario — это инструмент для мониторинга социальных сетей и веб-сайтов, который поможет вам отслеживать упоминания брендов, отслеживать конкурентов, находить возможности продаж и влиятельных лиц, а также взаимодействовать со своей аудиторией в Интернете.
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ изменит ваши отношения со СМИ. В одном месте вы можете создавать списки СМИ, распространять пресс-релизы, рассказывать свою историю и читать отчеты о пресс-релизах. Это позволяет мгновенно и без проблем делиться новостями.
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream — это веб-программное обеспечение, которое помогает лучшим маркетологам мира продвигать свои продукты, услуги и контент для создания ссылок, ажиотажа и брендов.
Cision
cision.com
Cision Ltd. — компания по связям с общественностью и поставщик программного обеспечения и услуг для средств массовой информации. Компания зарегистрирована на Каймановых островах, ее штаб-квартира находится в Чикаго, штат Иллинойс; с клиентами по всему миру. Компания стала публичной в результате обра...
Coinscribble
coinscribble.com
Что такое Coincribble? Coinscribble — это платформа службы новостей для пресс-релизов для индустрии криптовалют, блокчейна, Web3 и NFT. Coinscribble разработан, чтобы помочь компаниям Web3 обеспечить гарантированное качественное освещение ведущих крипто-СМИ и новостных платформ, таких как CoinTelegr...
Brand24
brand24.com
Brand24 Brand24 — это один из самых передовых инструментов мониторинга социальных сетей с отчетами и аналитикой на основе искусственного интеллекта. Тысячи компаний всех размеров используют Brand24 для выявления и анализа онлайн-обсуждений об их брендах, продуктах и конкурентах в сети. Brand24 дае...
RadioKing
radioking.com
RadioKing — это платформа номер один для создания и трансляции собственной онлайн-радиостанции. Это решение также предлагает готовые услуги по поддержке радиостанций в их цифровом развитии (веб-сайт, мобильное приложение, подключенная колонка, ТВ и авто). Сегодня они принимают более 3000 радиостанци...
Mention
mention.com
Mention — это решение для маркетинга в социальных сетях, позволяющее брендам и агентствам понимать восприятие аудитории в социальных сетях и Интернете, а также предлагающее возможность организовывать свои кампании в социальных сетях. С помощью Mention вы можете легко отслеживать, что говорят в Интер...
Newsworthy.ai
newswriter.ai
Newswriter.ai, созданный командой Newsworthy.ai, представляет собой инструмент написания пресс-релизов с генеративным искусственным интеллектом на основе GPT-3 OpenAI, который помогает вам создавать убедительные и привлекательные пресс-релизы за считанные минуты. Всегда рекомендуется редактирование ...
ClickPress
click.press
Управляйте своим сайтом WordPress как профессионал с помощью великолепных функций в один клик. Раскройте потенциал своего сайта и испытайте неограниченную производительность и быструю загрузку для исключительного присутствия в Интернете.
The CyberWire
thecyberwire.com
CyberWire — это независимый канал, предоставляющий краткие, доступные и актуальные новости о кибербезопасности и подкасты о кибербезопасности людям по всему миру.
JustReachOut
justreachout.io
Программное обеспечение и рекомендации по связям с общественностью, которые помогут вам получить информацию, необходимую для развития вашего бизнеса. Обратитесь к вам, зная, что журналист хорошо подходит для вашей истории. Наше программное обеспечение позволяет вам находить наиболее актуальных журна...
Business Wire
businesswire.com
Business Wire, мировой лидер в области распространения пресс-релизов и услуг по раскрытию нормативной информации, предлагает комплексный набор решений по связям с общественностью и инвесторами. Уделяя особое внимание оказанию помощи клиентам в достижении их целей по распространению новостей, команда...
Zwak News
zwaknews.com
Zwak News — ведущая новостная платформа, предоставляющая актуальные и точные новости из Афганистана и всего мира. Наша команда опытных журналистов стремится предоставлять нашим читателям надежные и объективные новости. Кроме того, мы твердо верим в важность предоставления хороших услуг, особенно ког...
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense — это то, как самые опытные компании в мире устраняют неопределенность при принятии решений. Благодаря анализу рынка и поиску, основанным на проверенном искусственном интеллекте, AlphaSense быстро предоставляет актуальную информацию из заслуживающей доверия вселенной общедоступного и част...
Dataminr
dataminr.com
Dataminr использует искусственный интеллект и общедоступные данные в режиме реального времени для работы на благо наших клиентов, генерируя актуальные и действенные оповещения для глобальных корпораций, агентств государственного сектора, редакций новостей и неправительственных организаций. Ведущая п...
Press Hook
presshook.com
Press Hook — это бесплатный инструмент для создания пресс-релизов, который помогает компаниям создавать высококачественные пресс-релизы всего за несколько кликов. Инструмент имеет простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, позволяющий пользователям быстро вводить информацию о пресс-ре...
iCrowdNewswire
icrowdnewswire.com
iCrowdNewswire была основана в 2015 году командой бывших топ-менеджеров Marketwired, Business Wire, PR Newswire, Dow Jones и других ведущих финансовых и корпоративных новостных организаций. Поскольку ежедневно публикуются и распространяются тысячи пресс-релизов, конкуренция находится на рекордно выс...
JournoLink
journolink.com
JournoLink — это самый быстрый и простой способ опубликовать информацию о своем бизнесе в прессе. Это простое в использовании и простое в освоении рекламное программное обеспечение, которое поможет вашему малому бизнесу общаться с огромной аудиторией. Распространение пресс-релизов, онлайн-публикация...
PR Wire Pro
prwirepro.com
Распространение пресс-релизов на более чем 250+ новостных сайтах - Круглосуточная редакционная группа - Быстрое распространение - (800)460-2502 Быстрое распространение пресс-релизов в Google и Apple News, партнерских сетях ABC и NBC, филиалах CBS и FOX, Digital Journal и сотнях дополнительных новост...
eReleases
ereleases.com
Распространение пресс-релизов среди журналистов, которые этого хотят. Измеримые результаты плюс лента новостей по связям с общественностью. Клиенты малого бизнеса оценивают нас лучше всего.
Chainwire
chainwire.org
Chainwire — это служба распространения новостей для индустрии криптовалют и блокчейнов. Созданный для криптовалютных проектов, блокчейн-компаний, бирж, инвестиционных фирм и PR-агентств, Chainwire позволяет публиковать пресс-релизы одновременно в гиперцелевых крипто-СМИ. Кто мы? Chainwire был разраб...
Newswire
newswire.com
Newswire — это компания, занимающаяся медиатехнологиями, которая предоставляет своим клиентам услуги по распространению пресс-релизов, которые помогают повысить узнаваемость бренда, заработать упоминания в СМИ, повысить видимость в Интернете, улучшить эффективность поисковой оптимизации, увеличить п...
24-7 Press Release Newswire
24-7pressrelease.com
24-7 Press Release Newswire — это служба распространения пресс-релизов для компаний, желающих распространять свои новости через социальные сети и традиционные новостные каналы, чтобы охватить вашу аудиторию, а также управлять посетителями, продажами и узнаваемостью бренда.
PR.com
pr.com
PR.com — это веб-сайт, на котором вы можете продвигать свой бизнес с помощью каталога предприятий, продуктов и услуг, распространения пресс-релизов и т. д. PR.com — это комплексная торговая площадка для бизнеса.
Prezly
prezly.com
Prezly — это универсальный инструмент для рассказывания историй для современных PR-команд и агентств. С Prezly вы можете сэкономить время на манипулировании несколькими устаревшими инструментами, такими как документы Word, электронная почта в виде обычного текста с тяжелыми вложениями и электронные ...
EQUP
equp.com
EQUP — это универсальное программное обеспечение, которое помогает владельцам бизнеса оптимизировать свои бизнес-процессы, такие как маркетинг, продажи, выставление счетов, коммуникация и т. д. Благодаря EQUP владельцам бизнеса не придется довольствоваться универсальными решениями; он предлагает отр...
Diffbot
diffbot.com
Diffbot предоставляет набор продуктов, созданных для преобразования неструктурированных данных из Интернета в структурированные контекстные базы данных. Продукты Diffbot созданы на основе передового программного обеспечения машинного зрения и обработки естественного языка, которое способно читать ми...
SentiOne
sentione.com
SentiOne — это платформа автоматизации обслуживания клиентов с использованием искусственного интеллекта. Инструмент отслеживает Интернет (социальные сети, порталы, форумы и блоги) по всему миру, используя запатентованные алгоритмы, собирает публичные упоминания и автоматически анализирует их на пред...
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions (ранее MediaMiser) — поставщик программного обеспечения для мониторинга и анализа СМИ, а также профессиональных услуг для специалистов по связям с общественностью и маркетингу. Agility PR Solutions использует запатентованную технологию для мониторинга, агрегирования, анализа и о...
PR Newswire
prnewswire.com
Решения PR Newswire для распространения новостей, таргетинга, мониторинга и маркетинга помогут вам связаться и взаимодействовать с целевыми аудиториями по всему миру.
Muck Rack
muckrack.com
Muck Rack помогает организациям укреплять доверие, рассказывать истории и демонстрировать ценность заработанных средств массовой информации. Мы делаем это с помощью программного обеспечения для управления связями с общественностью, которое сочетает в себе базу данных СМИ, презентацию, мониторинг и о...
Spica Media
spica.media
Мы предоставляем вам комплексный мониторинг СМИ в социальных сетях, газетах, журналах, телевидении, радио и онлайн-новостях, а также ценную аналитику и отчеты, которые помогут вам повысить эффективность вашей работы.
Webz.io
webz.io
Webz.io — ведущий поставщик машинно-определяемых веб-данных. Он преобразует огромный пул веб-данных из открытой и темной сети в структурированные потоки веб-данных, готовые к использованию машинами. Используя данные Webz.io, предприятия, разработчики и аналитики теперь могут раскрыть весь потенциал ...
Brand Analytics
brandanalytics.ru
Brand Analytics — это система мониторинга и анализа социальных сетей. * Сбор данных из всех источников, а именно социальных сетей, видеохостингов, картографических сервисов, общедоступных каналов и чатов в мессенджерах, обзорных сайтов, форумов, блогов, торговых площадок, интернет-СМИ, газет, журна...
Propel PRM
propelmypr.com
Propel PRM переосмысливает существующие средства массовой информации с помощью своей технологии управления связями с общественностью. Платформа PRM позволяет специалистам по маркетингу и коммуникациям находить подходящие средства массовой информации для представления своих историй, управлять отношен...
Uptime
uptime.com
Попробуйте бесплатно. Проверьте время безотказной работы с помощью наших отмеченных наградами инструментов мониторинга веб-сайтов и мгновенно получайте уведомления.
Managr
managr.ai
Managr — это помощник с искусственным интеллектом, предназначенный для связей с общественностью. Он читает за вас новости, пишет презентации для СМИ и определяет целевых журналистов.
Prowly
prowly.com
Prowly — это универсальное решение для автоматизации рабочих процессов для специалистов по связям с общественностью, позволяющее компаниям любого размера более эффективно управлять связями со СМИ, экономя время на рутинных задачах. Prowly помогает пользователям рассказывать истории, находить нужные ...
Storiad
storiad.com
Storiad помогает авторам планировать, развертывать и управлять кампаниями по продвижению цифровых книг, чтобы охватить нужную книжную аудиторию, повысить осведомленность о книгах и увеличить продажи книг.
PRWeb
prweb.com
PRWeb превратил «пресс-релиз» из дорогостоящего инструмента, используемого крупными корпорациями, в недорогой, но очень эффективный способ для организаций любого размера распространять свои новости в Интернете, повышать свою видимость в Интернете и привлекать клиентов.
Contify
contify.com
Contify предлагает комплексную платформу для анализа рынка и конкуренции, а также API-интерфейсы новостей, позволяющие компаниям собирать, обрабатывать и делиться действенной информацией о конкурентах, клиентах, отраслях и ключевых темах аналитики в рамках организации.
Press Kite
presskite.com
Создайте красивый пресс-кит и легко привлекайте прессу с помощью Press Kite.
Mediaboard
mediaboard.com
Mediaboard была основана в 2015 году с целью предоставить миру PR современный инструмент для анализа данных и медиа-аналитики. Приложение предлагает мониторинг СМИ, подробный анализ, информационные панели и отчеты, а также богатый медиа-архив, который позволяет легко находить старые статьи. В дополн...
Signal AI
signal-ai.com
В море бесконечных данных Signal AI обеспечивает ясность для уверенных и обоснованных решений. Ежедневно на платформу Signal AI загружается более 5 миллионов статей на 226 рынках на 75 языках для получения информации для принятия решений. • Расширьте возможности своей PR-стратегии. Улучшите свои ком...
News Exposure
newsexposure.com
News Exposure обеспечивает надежный и комплексный мониторинг теле- и радиовещания, интернет-мониторинг, мониторинг LexisNexis/Print, медиа-аналитику и PR-анализ. Мы также предлагаем решение для базы данных контактов СМИ. News Exposure создала эксклюзивную нишу в отрасли, поддерживая постоянный архив...
Mentionlytics
mentionlytics.com
Mentionlytics — это универсальная интеллектуальная платформа для мониторинга социальных сетей. Он позволяет вам отслеживать упоминания вашего бренда, вашего продукта или ваших конкурентов во всей сети (новостные сайты, форумы, блоги и ЛЮБОЙ другой веб-сайт) и во многих социальных сетях, таких как Ti...
IGLeads.io
igleads.io
Откройте для себя новые возможности для бизнеса и обращайтесь к каждому покупателю на планете, используя общедоступную базу данных Google. Ориентируйтесь на потенциальных клиентов, используя хэштеги и ключевые слова, и заключайте больше сделок.
NinjaOutreach
ninjaoutreach.com
Имея более 130 миллионов профилей в нашей базе данных с веб-сайтов Instagram, TikTok, YouTube и Blogger, NinjaOutreach — это ведущее программное обеспечение для блоггеров и влиятельных маркетинговых агентств для онлайн-брендов, цифровых маркетологов и малого бизнеса, заинтересованных в расширении св...