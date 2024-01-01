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Программное обеспечение для связей с общественностью (PR) - Самые популярные приложения - Ангилья Самые популярные Недавно добавленные

«Программное обеспечение для связей с общественностью (PR)» относится к категории программных инструментов и платформ, предназначенных для того, чтобы помочь предприятиям и специалистам по связям с общественностью управлять и оптимизировать свои усилия по связям с общественностью. Эти инструменты используются для планирования, проведения и мониторинга PR-кампаний, а также для отслеживания освещения в СМИ, управления отношениями со СМИ и анализа эффективности PR.