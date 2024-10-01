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Программное обеспечение для предложений - Самые популярные приложения - Дания
Программное обеспечение для предложений создано для оптимизации и автоматизации процессов подготовки предложений и запросов предложений (RFP) в рамках операций продаж. Специалисты по продажам используют возможности программного обеспечения для создания предложений, включая быстрое создание документов в различных форматах файлов, беспрепятственный обмен документами по нескольким каналам и тщательное отслеживание влияния запросов предложений и документов предложений на успех продаж. Признавая, что предложения являются ключевыми начальными шагами в деловых отношениях, отделы продаж используют программное обеспечение для создания предложений, чтобы обеспечить включение ценного и адаптированного контента, соответствующего профилям и потребностям клиентов. Эти инструменты обычно используются в контексте продаж или партнерства, что приводит к общей интеграции с программным обеспечением CRM, программным обеспечением CPQ, программным обеспечением для электронной подписи и бухгалтерским программным обеспечением.
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PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc — американская компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая программное обеспечение SaaS. Платформа предоставляет программное обеспечение для процессов продаж. PandaDoc базируется в Сан-Франциско, Калифорния, с главными офисами в Минске, Беларусь, и Санкт-Петербурге, Флори...
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
Лучший инструмент управления клиентами для фрилансеров и малого бизнеса. Умное выставление счетов, предложения, отслеживание времени, платежи и контракты Ранее AND.CO.
Dropbox DocSend
docsend.com
Dropbox DocSend помогает таким бизнес-профессионалам, как вы, безопасно делиться контентом и контролировать его, что способствует развитию вашего бизнеса. Мощная система Dropbox DocSend на основе ссылок позволяет легко устанавливать настройки безопасности для каждого заинтересованного лица, получать...
Better Proposals
betterproposals.io
Better Proposals оптимизирует весь процесс продаж с помощью современных фирменных цифровых документов. Забудьте об использовании нескольких платформ благодаря интеграции, отслеживанию, аналитике и юридически обязывающим цифровым подписям. Благодаря более чем 200 заранее написанным и разработанным ша...
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai — это универсальная платформа для креативных и цифровых агентств, консалтинговых компаний и поставщиков профессиональных услуг. Он предназначен для предоставления предприятиям полного обзора своего бизнеса в режиме реального времени. Упростите свои бизнес-операции и объедините свои проекты, к...
SalesRabbit
salesrabbit.com
Программное обеспечение SalesRabbit помогает командам продаж на местах работать быстрее и эффективнее. Их решения решают все основные проблемы торговых организаций с помощью цифровых инструментов. Такие функции, как управление потенциальными клиентами и областями, отслеживание эффективности работы п...
Canopy
canopytax.com
Canopy — это облачное программное обеспечение для управления практикой бухгалтерского учета, которое включает в себя CRM, управление документами, приложение клиентского портала, рабочий процесс, платежи, время и выставление счетов.
Qwilr
qwilr.com
Увеличьте скорость сделок, получите ценную информацию о покупателях из контента и дайте торговым представителям больше времени на продажу. Как? Превратите рекламные материалы в красивые автоматизированные веб-страницы. Создайте незабываемый опыт продаж с помощью идеального предложения, презентации, ...
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM — это ориентированная на действия CRM-система продаж №1, которая помогает малому и среднему бизнесу контролировать свои продажи. Сосредоточьтесь на том, что нужно сделать дальше, следите за каждым лидом, держите команду в курсе событий и заключайте больше сделок, по одной продаже за раз. ...
Momenteo
momenteo.com
Momenteo — это удобное решение, созданное специально для вас. Просто отслеживайте проделанную работу, расходы и поездки в нашем красивом календаре, и позвольте нашему бесплатному программному обеспечению вести ваш учет.
Minoa
minoa.io
Minoa — это платформа создания ценности, базирующаяся в Сан-Франциско, которая помогает командам продаж создавать бизнес-кейсы, повышающие эффективность продаж и заключающие более крупные сделки. Во времена, когда отделы закупок и финансов тщательно изучают все больше сделок, обеспечение окупаемости...
Scaido.io
scaido.io
Сервис для автоматизации процессов продаж бизнеса, который ускоряет и упрощает подготовку котировок, смет и коммерческих предложений в связке с вашей CRM-системой, такой как Pipedrive или HubSpot.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard — это видеоинструмент, созданный для виртуальных продаж. Это позволяет легко записывать и отправлять видеоролики, которые добавляют индивидуальности на всех этапах цикла продаж — от поиска потенциальных клиентов до предложений. Благодаря мощной видеоаналитике и интеграции Vidyard доверяют ты...
RFPIO
rfpio.com
RFPIO предоставляет программное обеспечение RFP, которое поможет вам улучшить процесс подготовки коммерческих предложений. Запланируйте демонстрацию, чтобы немедленно сократить время ответа на запрос предложений.
Quoter
quoter.com
Программное обеспечение для расчета продаж ИТ никогда не будет прежним. Платформа «Цена за наличные», которая помогает поставщикам ИТ-услуг экономить время и увеличивать доходы. Обновите свой процесс «от предложения до получения денег» сегодня. Отправляйте выгодные предложения по продажам за считан...
ClientPoint
clientpoint.net
Наша корпоративная платформа помогает вам легко управлять рабочими пространствами для деловых отношений для каждого из ваших потенциальных клиентов, клиентов и партнеров, где вы можете планировать, встречаться и делиться материалами в одном месте. Развивайте лидерство более эффективно, быстрее предл...
Proposify
proposify.com
Proposiify — это программное обеспечение для онлайн-предложений, которое дает вам контроль и прозрачность самого важного этапа вашего процесса продаж. Близость. От разработки сделки до ее подписания — получите уверенность и гибкость, позволяющие доминировать в сделках. Создавайте впечатляющие торгов...
uman.ai
uman.ai
Используя ИИ-помощника uman, компании могут оптимизировать ключевые бизнес-функции, такие как создание предложений, поддержка клиентов и адаптация сотрудников. Это разрушает разрозненность данных и повышает доступность и возможность повторного использования информации внутри компании. В результате с...
DealHub.io
dealhub.io
DealHub предоставляет комплексное решение для расчета соотношения цены и дохода, предназначенное для ускорения процессов продаж. DealHub — единственный коммерческий механизм с низким кодом, который сочетает в себе настраиваемость и гибкость бизнеса. Он позволяет лидерам среднего бизнеса и предприяти...
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ (Интерактивные котировки) сообщает потенциальным клиентам о ваших ценах и пакетах на понятной, настраиваемой частной странице, которая предоставляет потенциальным клиентам опыт покупок, основанный на психологии продаж, который им нравится. Если вы хотите объяснить свои цены, создать мо...
CV Partner
cvpartner.com
CV Partner — это SaaS-инструмент, позволяющий автоматизировать управление резюме и практическими исследованиями для заявок и предложений. С помощью CV Partner вы можете адаптировать резюме вашей компании и прошлые проекты/кейсы для тендеров, заявок или запросов предложений. Кроме того, этот инструме...
Quotient
quotientapp.com
Тысячи компаний выбирают Quotient, чтобы предоставлять своим клиентам 5-звездочные предложения. Quotient организует ваш процесс продаж и поможет вам выглядеть хорошо.
Apropo
apropo.io
Apropo — это инструмент автоматизации предложений, специально предназначенный для компаний и специалистов, занимающихся разработкой программного обеспечения. Сделайте оценки вашего проекта более точными, выиграйте больше сделок и никогда больше не упустите бюджет благодаря оценке в реальном времени ...
WBudget
wbudget.io
WBudget — это универсальная веб-платформа для создания, редактирования и отправки котировок и коммерческих предложений. Это гибкая платформа, которая обеспечивает интеграцию с другими бизнес-приложениями через Zapier и Webhooks, расширяя возможности компаний всех типов и размеров. Среднестатистическ...
Fresh Proposals
freshproposals.com
Fresh Proposals — это онлайн-инструмент управления предложениями, который позволяет команде продаж создавать потрясающие предложения с интерактивными ценами и электронной подписью, чтобы произвести впечатление на потенциальных клиентов. Используйте статистику предложений, чтобы заключать больше сдел...
Nusii
nusii.com
Программное обеспечение для креативных агентств и онлайн-бизнеса. Хватит бороться с Word, Google Docs и неуправляемыми PDF-файлами. Nusii — это самый быстрый способ заключить следующую сделку. Мы знаем, что благодаря профессиональным шаблонам предложений, системе уведомлений, отслеживанию предложени...
Pricefx
pricefx.com
Для предприятий, сталкивающихся с проблемами ценообразования, которым необходимо надежно ускорить рост прибыльности и которым нужна точность, прозрачность и эффективность ценообразования, Pricefx — это облачная платформа оптимизации цен, управления и CPQ, которая обеспечивает прозрачное и оперативно...
Upwex
upwex.io
Расширение для браузера, которое использует искусственный интеллект для улучшения результатов для фрилансеров и компаний на Upwork. Инструменты искусственного интеллекта для Upwork: рейтинг вакансий, генерация предложений и синхронизация CRM.
Loopio
loopio.com
Loopio помогает предприятиям усовершенствовать и масштабировать процесс ответа на RFP, RFI, анкеты безопасности и многое другое, помогая автоматизировать и оптимизировать этот ручной и трудоемкий процесс. Все начинается с нашего подхода к управлению контентом, который дает вашей команде доступ по тр...
Storydoc
storydoc.com
Storydoc — ведущая альтернатива статическим PDF-файлам и презентациям для профессионалов бизнеса. Storydoc позволяет легко создавать красивые и привлекательные презентации с помощью искусственного интеллекта — от презентаций и одностраничных страниц до подробных отчетов и предложений. Благодаря мощн...
RELAYTO
relayto.com
Как увеличить содержание контента в 100 раз? RELAYTO — это интерактивная платформа №1, которая преобразует ваш статический контент (PDF, MP4, изображения) в увлекательный интерактивный опыт, позволяя зрителям выбирать свой собственный путь и заниматься самообучением. Ознакомьтесь с нашим собственным...
Ansarada
ansarada.com
Ansarada предоставляет безопасные специализированные программные решения для управления критически важными проектами, такими как слияния и поглощения, привлечение капитала, реструктуризация и закупки инфраструктуры. Наша безопасная виртуальная комната данных является ведущей в отрасли и предлагает р...
Clientary
clientary.com
Clientary — это полнофункциональное приложение для вашей команды, позволяющее управлять проектами, часами, предложениями, потенциальными клиентами, счетами, платежами, персоналом и клиентами. Хватит бороться с одноразовыми файлами документов, шаблонами и отключенными приложениями. Clientary помогает...
GetAccept
getaccept.com
GetAccept — это программное обеспечение для цифровых торговых залов, которое позволяет отделам продаж оптимизировать документооборот, быстрее заключать сделки и обеспечивать исключительное качество обслуживания клиентов — от возможности до подписания сделки. Наш цифровой зал продаж — это централизов...
Quick FPA
quickfpa.com
Бесплатные инструменты оценки Quick FPA помогут вам за очень короткое время создать подробный объем проекта и гарантировать, что ваш проект останется в рамках бюджета.
Vartana
vartana.com
Vartana — это универсальная платформа закрытия и финансирования корпоративных продаж B2B, которая упрощает процесс закрытия сделок торговыми представителями и оплаты покупателями за счет оптимизации процесса закрытия и устранения отсрочки платежа.
Zbizlink
zbizlink.com
Zbizlink — это динамичный облачный инструмент управления предложениями, который объединяет шесть основных бизнес-приложений в одно программное обеспечение, помогая небольшим и корпоративным группам заявок автоматизировать процесс подачи предложений. Zbizlink — это комплексное решение. Это больше, че...
Propoze
propoze.app
Propoze — это простое в использовании программное обеспечение для управления предложениями, которое позволяет пользователям быстро создавать и делиться торговыми предложениями. Он выделяется среди конкурентов своей простотой и удобством использования. Его конструктор предложений с помощью перетаскив...
Tilkee
tilkee.com
Tilkee подпитывает ваш бизнес, расширяя возможности ваших отделов продаж и маркетинга с помощью надежных и полезных данных. Tilkee повышает эффективность отделов продаж и маркетинга и генерирует данные для организаций, которые помогают им лучше взаимодействовать с потенциальными и клиентами. Использ...
Ombud
ombud.com
Омбуд, основанный на опыте в области продаж и управления реагированием, обслуживает команды RevOps на уровне предприятия. Наша платформа сочетает в себе совместную работу над контентом, управление проектами и машинное обучение, чтобы упростить создание документации по продажам и развитию бизнеса для...
Zomentum
zomentum.com
Ускоряйте сделки и увеличивайте доходы с помощью приложения для ускорения продаж, созданного специально для технологических партнеров. Zomentum Grow «все-в-одном» имитирует ваш способ продажи. С помощью Grow вы можете автоматизировать утомительные задачи по продажам, чтобы обеспечить дальнейшее разв...
Ignition
ignitionapp.com
Ignition — это универсальная платформа для профессиональных услуг, которая позволяет предприятиям быстрее получать оплату и работать эффективнее. Ignition автоматизирует и оптимизирует предложения, клиентские соглашения, выставление счетов и сбор платежей, чтобы положить конец просроченным платежам,...
Jiga
jiga.io
Поиск готовых деталей — это очень трудоемкий процесс, требующий ручного управления. Из-за постоянного общения с поставщиками по электронной почте и электронным таблицам цепочки поставок становятся неэффективными, медленными и подверженными ошибкам. Jiga делает поиск запчастей быстрым и простым. Испо...
Bidsketch
bidsketch.com
Программное обеспечение для предложений Bidsketch позволяет создавать, подписывать электронным способом и отслеживать профессионально выглядящие предложения клиентов за 50 % меньше времени.
Proposeful
proposeful.com
Proposeful — идеальное решение для отправки предложений и контрактов, отслеживания их открытия клиентами и более быстрого закрытия продаж с помощью электронной подписи.
DeepStream
deep.stream
С помощью DeepStream вы, наконец, сможете избавить свою команду по закупкам от траты времени на обработку источников и контрактов с помощью ручных инструментов и вернуть их к стратегической работе, которая повысит ценность бизнеса. Являясь лучшей в своем классе платформой электронного снабжения, мы ...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs — это поставщик программного обеспечения для управления предложениями на основе искусственного интеллекта, базирующийся в Сиэтле, штат Вашингтон, который автоматизирует создание важных ответов на запросы предложений и предложений, которые выделяются и выигрывают сделки. Компания поддержива...
RevOps
revops.io
RevOps — это современная платформа Deal Desk, задача которой проста: дать компаниям возможность создать масштабируемую систему Deal Desk, которая поможет их торговым организациям быстрее заключать больше сделок, унифицировать брендинг, сократить количество ошибок в контрактах и предоставить центра...
Revv
revv.so
Revv расширяет границы автоматизации документооборота и рабочих процессов. Revv дает вам возможность создавать документы из своей богатой библиотеки шаблонов или загружать и отправлять внешние документы WORD/PDF для электронных подписей. Кроме того, он предлагает различные типы подписей для удовлетв...
WorkRails
workrails.com
WorkRails’ Services CPQ помогает корпоративным технологическим компаниям быстро и легко формировать расценки на профессиональные услуги. Мы идеальны для команд, которые продают сложные услуги, но испытывают трудности с точностью и своевременностью. Платформа WorkRails Services CPQ стандартизирует пр...
DocSales
docsales.com
ЗАКРЫТИЕ ПРОДАЖ НА АВТОПИЛОТЕ: DocSales — это отмеченная наградами платформа B2B SaaS, которая позволяет вам генерировать предложения и контракты с помощью выбранной вами CRM с нулевым щелчком мыши (и нулевыми усилиями). Наша встроенная платформа электронной подписи помогает торговым представителям ...
Oneflow
oneflow.com
Oneflow — это платформа, которая автоматизирует весь процесс заключения контрактов от начала до конца в одном месте. Превращение неуклюжих статических контрактов в полезные, по-настоящему цифровые контракты, которые кажутся волшебством. Процессы происходят быстрее, решения — лучше, а сделки — быстре...
Proposable
proposable.com
Proposable позволяет вашей компании создавать, отслеживать и подписывать все ваши предложения без головной боли. Proposable автоматизирует весь процесс предложения: от создания и отправки отслеживаемых предложений через Интернет до закрытия сделки с помощью встроенных электронных подписей.
Dasseti
dasseti.com
Dasseti (ранее Diligend) — отмеченный наградами поставщик программного обеспечения, который помогает институциональным инвесторам, инвестиционным консультантам и инвестиционным менеджерам соответствовать строгим требованиям к сбору, анализу, обмену данными, отчетности и соблюдению требований на кажд...
Pitch Power
pitchpower.ai
Создавайте предложения по бизнес-услугам и находите потенциальных клиентов для своего независимого агентства, агентства или предприятия с помощью точно настроенного программного обеспечения искусственного интеллекта Pitch Power. Экономьте время. Увеличьте громкость. Конвертируйте больше. Верните себ...
Estii
estii.com
Программное обеспечение для оценки для поставщиков решений. Estii помогает предприятиям сферы услуг оценивать, оценивать и выигрывать более прибыльный бизнес. Команды по продажам, решениям и доставке могут совместно работать над оценками в режиме реального времени, изменяя объем и график, а также мг...
Bidhive
bidhive.com
Планируйте, управляйте и отслеживайте деятельность вашей компании по управлению ставками — все в одном месте. Bidhive был разработан специально, чтобы помочь организациям объединить свои команды по продажам, предварительным контрактам и тендерам, чтобы сделать срочный процесс торгов более быстрым и ...
Tango
tangoagreements.com
Программное обеспечение для взаимодействия с клиентами для креативных агентств. Оптимизируйте утверждение предложений, автоматизируйте выставление счетов и оплату, а также упростите приобретение дополнительных услуг.