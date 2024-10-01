Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для управления рекламной продукцией - Самые популярные приложения - Колумбия
Программное обеспечение для управления рекламной продукцией оптимизирует и расширяет процесс приобретения, хранения, контроля и распространения рекламной продукции компании. Это позволяет предприятиям поддерживать единообразие бренда, одновременно эффективно управляя запасами рекламной продукции. Это программное обеспечение выступает в качестве неотъемлемого компонента отдела маркетинга или брендинга компании, облегчая бремя организации и реализации стратегий продвижения продуктов. Рекламная продукция, широко известная как «подарки» компании, служит различным целям, включая подарки на выставках, подарки в знак признательности клиентам, кампании по привлечению потенциальных клиентов и наборы для адаптации сотрудников, среди прочего. Такое программное обеспечение расширяет возможности систем печати, обеспечивая комплексное управление всеми требованиями к рекламной продукции в рамках единой платформы.
Отправить новое приложение
Sendoso
sendoso.com
Создавайте высокодифференцированные и индивидуально адаптированные кампании, чтобы обеспечить тесную связь с вашими покупателями на протяжении всего жизненного цикла клиента и повысить рентабельность инвестиций в продажи и маркетинг с помощью платформы автоматизации прямого маркетинга Sendoso.
&Open
andopen.co
&Open — это глобальная платформа для подарков, которая тщательно подбирает подарки, автоматизирует их отправку и обеспечивает всю логистику от начала до конца. Мы помогаем брендам повысить лояльность и повысить удержание клиентов посредством более качественных, быстрых и простых корпоративных подарк...
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum помогает автоматизировать программы вознаграждений, стимулов и выплат в глобальном масштабе с возможностью мультивалютности и мультирегиональности. Мы упрощаем для отделов маркетинга и продаж отправку вознаграждений, поощрений и электронных подарков на протяжении всего жизненного цикла ...
PFL
pfl.com
В PFL мы специализируемся на создании прямой почтовой рассылки на основе данных, которая доставляет аутентичные моменты и способствует росту организаций. Обладая проверенным опытом успеха некоторых крупнейших брендов в мире, мы привносим в мир прямой почтовой рассылки масштабность, персонализацию и ...
Swageazy
swageazy.com
Swageazy — это ведущая в Индии платформа управления корпоративными подарками, которая упрощает хлопоты по хранению, закупкам, печати и реализации корпоративных сувениров и сувениров для мероприятий. Простое в использовании и независимое от отрасли решение, которому доверяют более 300 корпоративных к...
Kotis Design
kotisdesign.com
Мы являемся ведущим поставщиком сувениров и технологическим партнером, который предлагает масштабируемую платформу электронной коммерции, помогающую брендам создавать, продавать и отправлять сувениры по всему миру. От HR-команд до отделов продаж и маркетинга — мы помогаем интегрировать и распростран...
Postal
postal.com
Postal, основанная в 2020 году в Сан-Луис-Обиспо, штат Калифорния, является ведущей платформой для офлайн-взаимодействия, которая обслуживает более 600 клиентов B2B, таких как Outreach, Yelp, Cisco Meraki, Seismic и Fivetran. Postal позволяет клиентам создавать значимые и эффективные человеческие св...
Printfection
printfection.com
Printfection — это платформа для управления сувенирами, которая упрощает покупку, управление и распространение сувениров и фирменных товаров. Такие клиенты, как Zendesk, BetterHelp, Hinge и Gusto, используют нас, чтобы легко доставлять подарки клиентам, потенциальным клиентам, сотрудникам и участник...
CorporateGift.com
corporategift.com
Корпоративный подарок — это платформа для подарков, которая была разработана для постоянных программных подарков. Делайте покупки, сохраняйте и настраивайте все один раз, а затем привлекайте внимание за считанные минуты. Наше решение было основано на трех основных принципах: огромном разнообразии пр...
Reachdesk
reachdesk.com
Reachdesk позволяет компаниям B2B доставлять важные моменты в масштабе с помощью прямой почтовой рассылки на основе данных и подарков. Через Reachdesk компании могут доставлять подарки и прямую почтовую рассылку, что позволяет одним нажатием кнопки установить более глубокие связи с клиентами, потенц...
SWAG.EU
swag.eu
SWAG.EU создает исключительные впечатления от продуктов, которые помогут продвинуть ваш бренд. Мы разрабатываем, поставляем, производим и распространяем качественную персонализированную продукцию... и, черт возьми, мы работаем быстро. Мы гордимся тем, что являемся вашим надежным партнером по всем ва...
commonsku
commonsku.com
commonsku — это программное обеспечение, специально разработанное для индустрии рекламной продукции. Это платформа CRM, управления заказами и электронной коммерции, объединенная в один сложный центр. Благодаря программному обеспечению, интуитивно объединяющему дистрибьюторов и поставщиков, commonsku...
Swag Hut
swaghut.com
Технология SwagHut упрощает весь ваш процесс покупки рекламных товаров. С нашей платформой вы можете создавать, настраивать и отправлять высококачественные сувениры кому угодно и в любую точку мира. Просто выберите понравившиеся сувениры и загрузите свой логотип. Индивидуальный дизайн будет готов дл...
Museema
museema.com
Магазины фирменных сувениров, которые облегчают жизнь Мы создаем магазины, которые привлекают сотрудников и экономят ваше время. Посмотреть пример Узнать больше Нам доверяют компании, знающие сувениры Почему фирменные магазины сувениров? Сотрудники выбирают фирменные сувениры компании, которые они х...
Alyce
alyce.com
Alyce — это платформа подарков с поддержкой искусственного интеллекта, которая помогает компаниям строить отношения, ускорять продажи и повышать узнаваемость бренда с помощью персонализированных подарков. Отделы маркетинга, продаж и работы с клиентами используют Alyce, чтобы открыть двери для нового...
Inkwell Global Marketing
inkwellusa.com
Inkwell Global Marketing — агентство по продаже товаров с полным спектром услуг. Мы оптимизируем и упрощаем закупку, хранение и распространение корпоративных товаров. Наша ведущая в отрасли платформа позволяет пользователям проверять свои запасы, отгружать товары и интегрироваться со сторонними сист...
SwagUp
swagup.com
SwagUp — единственная платформа комплексного управления Swag. Мы считаем, что swag невероятно мощный инструмент, но при этом невероятно сложен в использовании. Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы максимально упростить процесс создания и доставки сувениров. Наша платформа дает вам возможность...
AXOMO
axomo.com
AXOMO — это решение для управления сувенирами, предназначенное для предложения вознаграждений, которые производят неизгладимое впечатление. Исследования показывают, что 52% фирменного снаряжения передаривается или выбрасывается в течение 30 дней — ваши люди (и планета) заслуживают лучшего. Наша плат...
Stadium
bystadium.com
Stadium делает глобальные групповые подарки, награды и сувениры простыми и личными, независимо от масштаба или расстояния. Мы позволяем вашим получателям по всему миру выбирать, что они хотят и куда отправить, устраняя догадки и максимизируя эффективность каждого обмена. Независимо от того, благодар...